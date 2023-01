Tempête en Californie: l’État se prépare aux inondations au milieu de fortes pluies

Un autre épisode de pluie, de vent et de neige était attendu jeudi sur de grandes parties de la Californie, alors qu’une puissante tempête hivernale se déplaçait vers l’est à travers l’État, perturbant le réseau électrique et menaçant de provoquer des inondations soudaines.

Les conditions météorologiques se sont détériorées du jour au lendemain dans une grande partie de l’État alors que la tempête, l’une des nombreuses qui devrait frapper la côte ouest ce mois-ci, s’est déplacée à terre depuis l’océan Pacifique. Comme de fortes pluies et des vents violents fouetté à travers San Franciscoles conducteurs de chasse-neige ont couru vers poudre fraîche claire dans la Sierra Nevada.

Des veilles de crue éclair et des avertissements de tempête hivernale étaient en vigueur dans tout l’État tôt jeudi, et environ six millions d’habitants étaient sous avertissement de vent violent. Les prévisionnistes ont averti qu’une combinaison de vents violents et de conditions de sol saturées pourrait renverser les arbres, entraînant des pannes de courant.