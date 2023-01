Tempête en Californie: l’État se prépare à plus de pluie et de tempêtes

SAN FRANCISCO –

La Californie s’est préparée à un temps plus orageux avec des pluies balayant la partie nord de l’État et la région de la baie de San Francisco, précédant une série de puissantes tempêtes entrant dans le Pacifique et augmentant le potentiel d’inondations routières, de crues des rivières et de glissements de terrain sur des sols déjà saturés après des jours de pluie. .

Le National Weather Service a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” au cours de la semaine à venir, produisant de fortes pluies et de la neige en montagne. Les tempêtes fluviales atmosphériques sont de longs panaches d’humidité qui s’étendent dans le Pacifique et sont capables de laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige.

Le bureau de l’agence à Sacramento a tweeté tôt dimanche que certaines parties de la vallée de Sacramento connaissaient “des vents forts avec des rafales allant jusqu’à 60 mph”, ainsi que “de nombreux arbres et lignes électriques en panne avec des pannes de courant”.

Plus de 300 000 clients ont vu leur électricité coupée dans et autour de la capitale de l’État, selon une carte en ligne des pannes du district municipal de Sacramento.

Le temps humide vient après des jours de pluie en Californie à cause des tempêtes du Pacifique. Une série de systèmes météorologiques récents a coupé l’électricité à des milliers de personnes, inondé des rues, battu le littoral et fait au moins six morts.

La première des tempêtes les plus fortes devait arriver lundi, et le service météorologique a émis une veille d’inondation pour une large bande du nord et du centre de la Californie avec 6 à 12 pouces (15 à 30 centimètres) de pluie attendue jusqu’à mercredi dans la région de Sacramento collines.

Dans la région de Los Angeles, des pluies légères étaient prévues pour le week-end et des conditions orageuses devraient revenir lundi avec un potentiel pouvant atteindre 20 centimètres de pluie dans les contreforts. De fortes vagues étaient attendues jusqu’à mardi, avec de grosses vagues sur les plages orientées à l’ouest, a indiqué le National Weather Service.

Depuis le 26 décembre, San Francisco a reçu plus de 10 pouces (25 centimètres) de pluie, tandis que Mammoth Mountain, un domaine skiable populaire de la Sierra orientale, a reçu près de 10 pieds (3 mètres) de neige, a rapporté le National Weather Service.

Les tempêtes ne suffiront pas à mettre fin officiellement à la sécheresse en cours en Californie, mais elles ont aidé.

Le climatologue de l’État, Michael Anderson, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse que les responsables surveillaient de près la tempête de lundi et une autre derrière et surveillaient trois autres systèmes plus loin dans le Pacifique.