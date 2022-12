Tempête emballant des vents violents, de fortes chutes de neige dans la Sierra

RENO, Nevada (AP) – Une tempête hivernale emballant des vents violents et potentiellement plusieurs pieds de neige a soufflé dans la Sierra Nevada samedi, déclenchant des milliers de pannes de courant en Californie, fermant une autoroute de montagne au lac Tahoe et déclenchant un avertissement d’avalanche dans le arrière-pays.

La tempête devrait apporter jusqu’à 1,2 mètre de neige sur les hauteurs autour du lac Tahoe d’ici lundi matin, a annoncé le National Weather Service.

Un tronçon de 250 miles (400 kilomètres) de la Sierra du nord de Reno au sud du parc national de Yosemite était sous un avertissement de tempête hivernale au moins jusqu’à dimanche.

“Les déplacements seront très difficiles, voire impossibles, avec des conditions de voile blanc”, a déclaré le service météorologique à Reno, où la pluie a commencé à tomber samedi.

Un avis d’inondation était en vigueur de Sacramento à la côte californienne près de San Francisco.

Le US Forest Service a émis un avertissement d’avalanche pour l’arrière-pays dans les montagnes à l’ouest du lac Tahoe où il a déclaré que “plusieurs pieds de neige fraîche et de vents forts entraîneront des conditions d’avalanche dangereuses”.

Un tronçon de la California Highway 89 a été fermé en raison de fortes chutes de neige entre Tahoe City et South Lake Tahoe, en Californie, a indiqué la patrouille routière. L’Interstate 80 entre Reno et Sacramento est restée ouverte mais des chaînes étaient nécessaires sur les pneus pour la plupart des véhicules.

Plus de 30 000 clients étaient sans électricité dans la région de Sacramento à un moment donné samedi matin. Il avait été restauré à tous sauf environ 3 300 à midi. Mais les prévisionnistes ont averti que des vents soufflant jusqu’à 80 km/h pourraient faire tomber des branches d’arbres et des lignes électriques plus tard dans la journée.

Environ 10 pouces (25 centimètres) de neige étaient déjà tombés sur la station de ski de Mammoth Mountain au sud de Yosemite où plus de 10 pieds (3 mètres) de neige ont été enregistrés depuis début novembre.

“Il semble que chaque semaine environ, une autre tempête majeure se produise”, a déclaré la porte-parole de la station, Lauren Burke.

L’avertissement de tempête s’étend jusqu’à dimanche pour la majeure partie de la Sierra et n’expire que lundi autour de Tahoe.

Jusqu’à 18 à 28 pouces (45 à 71 centimètres) de neige étaient prévus tout au long du week-end au niveau du lac, et jusqu’à 4 pieds (1,2 mètre) à des altitudes supérieures à 7 000 pieds (2 133 mètres) avec des vents de 50 mph (80 km/h) et des rafales jusqu’à 100 mph (160 km/h).

Sur le versant est de la Sierra, un avis météo hivernal est diffusé de 22 h samedi à 10 h pour Reno, Sparks et Carson City, avec des accumulations de neige de 1 à 3 pouces (2,5 à 7,5 cm) sur les fonds de vallée et jusqu’à 8 pouces (20 cm) au-dessus de 5 000 pieds (1 524 mètres).

Les journalistes d’Associated Press Olga Rodriguez à San Francisco et Julie Walker à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Scott Sonner, l’Associated Press