Tempête d’Ottawa : neuvième jour du nettoyage après la tempête

Hydro Ottawa entre dans la « dernière phase » du rétablissement de l’électricité dans les maisons et les entreprises à la suite d’une tempête dévastatrice il y a plus d’une semaine, dans le but de remettre le réseau en ligne d’ici ce soir.

Dimanche matin, 11 000 clients restaient sans électricité dans toute la ville. Selon Hydro Ottawa, depuis que la tempête a frappé le 21 mai, environ 93 % des 180 000 clients touchés par la tempête ont retrouvé leur électricité.

11 000 clients restent sans électricité. Après neuf jours, nous avons 100 pannes à rétablir dans des quartiers de la ville. Chantier étendu. Au total, plus de 300 poteaux devaient être remplacés. Comparaison, tempête de verglas : 50. Tornades : 80. + débris et arbres abattus. Les efforts se poursuivent 24 heures sur 24 aujourd’hui. — Hydro Ottawa (@hydroottawa) 29 mai 2022

“Du jour au lendemain, nous avons amené 5 000 autres clients, ce qui était assez décent à mes yeux”, a déclaré le directeur des opérations système Joseph Muglia, s’exprimant sur Newstalk 580 CFRA. CFRA en direct avec Andrew Pinsent dimanche Matin.

“Les poches qui restent sont les plus durement touchées. Elles ont les arbres les plus matures”, a déclaré Muglia. “Il ne s’agit pas seulement de mettre en place les lignes, il s’agit toujours de débroussailler, de nettoyer ces gros arbres qui sont tombés, de les écarter, d’éliminer les débris afin que nous puissions travailler et remettre les lignes en place et , dans de nombreux cas, restaurer également les pôles.”

Hydro Ottawa affirme que les équipes accordent une « grande importance aux zones les plus durement touchées », et que l’objectif est de rétablir le « système d’énergie en vrac » le plus rapidement possible.

“Nous sommes proches et avec une autre journée de gros travaux, nous pensons que nous aurons de l’électricité dans tous les circuits du système de distribution demain soir”, a déclaré une note au conseil d’Hydro Ottawa samedi soir.





“S’il vous plaît, comprenez que ce n’est en aucun cas une chose sûre et que cela n’implique pas que tout le monde aura du pouvoir. Comme je l’ai dit dès le départ, il y a beaucoup de poches avec de lourds dégâts qui empêcheront ou inhiberont l’activation.”

Hydro Ottawa a fourni un aperçu aux conseillers samedi sur les 13 plus importantes pannes restantes par nombre de clients.

Carleton Square, Cityview, Skyline, Fisher Heights, Parkwood Hills, Carleton Heights – 1 725 clients

Whitehaven, Carlingwood West, Glabar Park, McKellar Heights – 1 403 clients

Région de Manordale et Crestview – 1 373 clients

PineGlen, PineGlen Annex, partie de Merivale Road et Prince of Wales – 983 clients

Parties de Riverside South et Hogs Back – 962 clients

À l’ouest de Merivale, le long de Viewmount, au sud de Viewmount jusqu’aux pistes, jusqu’à Glenmanor Drive – 565 clients

Zone du parc Ridegeview – 535 clients

Carleton Square, Cityview, Skyline, Fisher Heights, Parkwood Hills, Carleton Heights – 535 clients (circuit différent)

Le long de Meadowlands, à l’ouest de Merivale, vers Perry et Rowely – 502 clients

Nouveau parc et parc de Grasshopper Hill – 497 clients

Avenue Lennox Park, croissant Knox, avenue Drake, avenue Dorion – 427 clients

Parc Pinecrest – 420 clients

Au sud du CHEO, au nord de Pleasant Park, entre Riverside Campus et Lynda Lane Park – 380 clients

“La prochaine partie de la restauration est complexe en raison des débris restants, des arbres et des branches tombés et/ou des dommages à l’équipement appartenant aux clients”, a déclaré Hydro Ottawa dans un communiqué samedi après-midi.

“Si les clients remarquent que leur équipement électrique (tel que les mâts de service, la base de compteur ou les fils allant de la base de compteur au panneau électrique de la maison) a été endommagé, ils devront peut-être réparer leur équipement avant qu’Hydro Ottawa ne puisse se reconnecter. Puissance.”

Selon Hydro Ottawa, au fur et à mesure que les équipes terminent les grands projets de construction, elles seront réparties et affectées à de plus petites équipes pour couvrir de plus petites poches où l’électricité est toujours coupée.

Natalie van Rooy de CTVNewsOttawa a demandé samedi à Hydro Ottawa si le courant pouvait être rétabli d’ici la fin de la fin de semaine.

“C’est certainement notre espoir”, a déclaré Muglia.

Muglia dit qu’Hydro Ottawa “espère avoir de nouveau l’approvisionnement en gros” d’ici la fin de la fin de semaine, ce qui serait l’alimentation en électricité des quartiers.

“Nous sommes répartis dans toute la ville … nous nous concentrons sur les zones qui nécessitent un peu d’attention supplémentaire.”

Les équipes d’Hydro du Nouveau-Brunswick, de London, en Ontario, de Toronto et de Kingston restent à Ottawa pour aider au nettoyage.

Le maire Jim Watson reconnaît que la patience peut s’épuiser pour les résidents qui passent neuf jours sans électricité.

“De toute évidence, ces 18 000 personnes qui n’ont toujours pas d’électricité sont frustrées, comme elles devraient l’être. Mais nous progressons”, a déclaré Watson à CTV News samedi soir.



« NOUS NE VOUS AVONS PAS OUBLIÉ », DIT HYDRO OTTAWA

La frustration monte à Ottawa ce week-end, alors que les résidents passent un deuxième week-end sans électricité après la tempête du 21 mai.

Muglia insiste sur le fait qu’Hydro Ottawa continuera de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à ce que tout le réseau soit rétabli.

“Nous espérons que les habitants pourront nous supporter un peu plus longtemps”, a déclaré Muglia.

“Ce fut un coup tellement répandu dans notre ville. Il y a énormément d’arbres sur des fils et des poteaux cassés avec lesquels nous avons encore affaire.”

Muglia ajoute qu’Hydro Ottawa n’a pas oublié les 18 000 clients toujours sans électricité.

“Certains habitants ont le sentiment que nous les avons oubliés. Je peux vous garantir que nous ne les avons pas oubliés”, a déclaré Muglia samedi.

“Nous sommes au courant de chaque alimentation qui est perturbée. Même si vous voyez une rue au-dessus de vous, une rue qui a de l’électricité et que vous n’avez pas – rassurez-vous, nous n’avons oublié personne.”



HYDRO ONE ET HYDRO QUÉBEC

Hydro One rapporte qu’un peu plus de 12 300 clients à travers l’Ontario sont toujours sans électricité dimanche matin. Le service public affirme avoir allumé plus de 750 000 clients depuis la tempête de samedi dernier.

Alors que des progrès sont réalisés, Hydro One prévient que certaines des régions les plus éloignées pourraient attendre encore plusieurs jours, voire des semaines, avant que le courant ne soit rétabli.

Plus de 1 900 poteaux électriques ont été détruits par la tempête.

Hydro-Québec a signalé que 8 700 clients à travers la province sont restés sans électricité dimanche matin, dont la majorité se trouvent dans la région des Laurentides. En Outaouais, un peu plus de 1 000 clients doivent encore être raccordés au réseau. La majorité des clients de Gatineau ont retrouvé le courant; cependant, il y a des pannes dispersées dans la région de l’Outaouais dans des endroits comme La Pêche et Val-des-Monts.



ÉCOLES

Le Conseil scolaire du district d’Ottawa Carleton et le Conseil scolaire catholique d’Ottawa affirment que les écoles ouvriront pour l’apprentissage en personne lundi s’ils ont le pouvoir.

Les écoles ouvriront lundi si le courant a été rétabli dans le bâtiment avant 15 heures dimanche.

Les détails sur les annulations d’itinéraires d’autobus scolaires sont disponibles sur le site Web de la Régie du transport scolaire d’Ottawa.



DÉCHETS ALIMENTAIRES

Toutes les poubelles contenant uniquement des matières organiques ont été retirées des 15 sites de la ville.

Pour plus d’informations sur les options d’élimination des déchets, visitez le site Web de la ville d’Ottawa.



NETTOYAGE DE LA CAPITALE

La ville d’Ottawa a lancé un nouveau programme de nettoyage des quartiers, intitulé « Nettoyer la capitale : après la tempête ».

Tout comme le programme annuel de nettoyage de la capitale, les voisins, les familles et les amis peuvent travailler ensemble pour nettoyer leur quartier après la tempête. Les citoyens sont priés de remplir le formulaire d’inscription électronique au programme “Nettoyage de la capitale”.

Les fournitures seront disponibles pour cueillette à partir de samedi, entre 10 h et 22 h, aux endroits suivants :

Centre commémoratif et aréna Navan, 1295, chemin Colonial

Aréna Howard Darwin Centennial (Merivale), 1765, chemin Merivale

Centre communautaire Hunt Club-Riverside Park, 3320, promenade Paul Anka

Complexe récréatif CARDELREC (Goulbourn), 1500, chemin Shea

La ville est également en partenariat avec Samaritan’s Purse, une organisation non gouvernementale, et fournira un soutien aux résidents qui ont été touchés sur leur propriété privée. Pour plus d’informations, visitez samaritanspurse.ca/ottawavolunteer.

Les bénévoles sont priés d’apporter les éléments suivants :

vêtements adaptés aux conditions météorologiques qui peuvent être sales, mouillés ou endommagés

des gants de travail si vous en avez, sinon ils peuvent être fournis

des chaussures fermées (idéalement des bottes à embout d’acier)

Veuillez ne pas apporter votre propre équipement ou outils à un projet Samaritan’s Purse.