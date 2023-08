Tempête Doksuri: au moins 20 morts, 19 disparus alors que la Chine est frappée par de fortes pluies

Des averses torrentielles en Chine ont fait 20 morts et 19 sont toujours portées disparues.

La tempête Doksuri a apporté à Pékin ses plus fortes pluies en 70 ans.

Plus de 100 000 personnes ont été évacuées de la capitale chinoise.

Au moins 20 personnes ont été tuées et 19 portées disparues après de fortes pluies qui se sont abattues sur Pékin et les provinces environnantes, ont annoncé mardi les médias officiels, dans des averses qui ont submergé les routes et inondé les quartiers de boue.

La tempête Doksuri, un ancien super typhon, a balayé la Chine vers le nord après avoir frappé vendredi la province du sud du Fujian, après avoir frappé les Philippines.

De fortes pluies ont commencé à frapper la capitale et ses environs samedi, avec des précipitations presque moyennes pour tout le mois de juillet déversées sur Pékin en seulement 40 heures.

Des pans de la banlieue de Pékin restent durement touchés par les pluies – parmi les plus fortes de la ville depuis des années.

Sur les rives de la rivière Mentougou, l’une des zones les plus touchées, des journalistes de l’AFP ont vu des débris boueux joncher la route.

Un homme a déclaré à l’AFP qu’il n’avait pas vu d’inondations aussi graves depuis juillet 2012, lorsque 79 personnes avaient été tuées et des dizaines de milliers évacuées.

« Cette fois, c’est beaucoup plus gros que ça », a-t-il dit, refusant de donner son nom.

« C’est une catastrophe naturelle, il n’y a rien à faire », a déclaré à l’AFP un homme de 20 ans surnommé Qi, qui attendait un taxi avec sa grand-mère devant un hôpital.

« [We] il faut encore travailler dur et reconstruire. »

Mardi, la chaîne de télévision publique CCTV a déclaré que les pluies avaient tué au moins 11 personnes à Pékin, dont deux étaient des travailleurs « tués en service lors de sauvetages et de secours ».

Treize personnes sont toujours portées disparues, mais 14 autres ont été retrouvées en sécurité, a indiqué la chaîne de télévision.

Dans la province voisine du Hebei, neuf personnes ont été tuées et six sont portées disparues, a-t-il ajouté.

Deux autres victimes ont été signalées dans la province du nord-est du Liaoning au cours du week-end.

Le président Xi Jinping a appelé mardi à « tous les efforts » pour sauver ceux « perdus ou piégés » par les pluies.

Plus de 100 000 personnes jugées à risque à travers Pékin ont été évacuées, selon le journal public Global Times.

Les autorités ont alloué 110 millions de yuans (15,4 millions de dollars) pour les opérations de secours en cas de catastrophe dans la capitale et les provinces environnantes, a indiqué CCTV.

« Endurer ce que nous pouvons »

Le fleuriste Wang Yongkun, 62 ans, avait empilé des sacs de sable autour de la porte de son magasin, mais le sol à l’intérieur était encore recouvert de boue.

Il a dit qu’en 15 ans de travail là-bas, il n’avait jamais rien vécu de tel que ces derniers jours.

Il a dit:

Nous avons commencé à nettoyer dans l’après-midi d’hier… et nous nous sommes réveillés à sept heures aujourd’hui pour continuer.

« Vous n’avez qu’à vous en occuper… Nous endurerons ce que nous pourrons. »

Plus au sud, dans le district de Fangshan, la rivière Dashi avait débordé, avec des arbres le long de la berge partiellement submergés et certaines sections de la route bouclées.

Les routes étaient recouvertes de boue, de feuillage et de divers débris, dont un fauteuil renversé.

Des journalistes de l’AFP ont vu des ponts effondrés à deux endroits, les habitants affirmant que les dégâts s’étaient produits pendant les pluies.

Des vidéos antérieures sur les réseaux sociaux taguées à Fangshan avaient montré plusieurs voitures balayées le long des routes transformées en ruisseaux rapides.

Des images en direct du diffuseur CCTV mardi matin ont montré une rangée de bus à moitié submergés par les eaux de crue.

Dans le parking d’un complexe d’appartements de grande hauteur, les voitures étaient empilées les unes sur les autres, les alarmes continuant de sonner, tandis que les gens faisaient la queue avec des seaux et d’autres récipients pour recueillir de l’eau douce.

Scènes chaotiques

Les médias locaux ont publié lundi des images de scènes chaotiques à bord de trains à grande vitesse bloqués sur les voies pendant 30 heures, les passagers se plaignant d’avoir manqué de nourriture et d’eau.

Xi a déclaré mardi :

[Authorities] doit relocaliser correctement les personnes affectées, travailler rapidement pour réparer les infrastructures de transport, de communication et d’électricité endommagées et rétablir l’ordre de la production et de la vie normales dès que possible.

La capitale a activé lundi un réservoir de contrôle des inondations pour la première fois depuis sa construction en 1998, a indiqué le Beijing Daily.

Certaines parties du Hebei restent sous alerte rouge pour les orages, les autorités avertissant d’éventuelles crues soudaines et glissements de terrain.

À Handan, dans la province du Hebei, des sauveteurs soulevés par une grue ont atteint un homme coincé sur le dessus de sa voiture dans les eaux de crue, le mettant en sécurité avant que la voiture ne soit renversée et emportée par le courant.

La Chine a connu des conditions météorologiques extrêmes et affiché des températures record cet été, des événements qui, selon les scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.

Le pays se prépare déjà à l’arrivée du typhon Khanun, la sixième tempête de ce type de l’année, alors qu’il s’approche de la côte est de la Chine.