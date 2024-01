Tempête de verglas à Portland : quand va-t-elle fondre ?

PORTLAND, Oregon — La tempête de verglas de mardi est terminée et les températures dans toute la région de Portland devraient grimper bien au-dessus du point de congélation d’ici mercredi après-midi, dégelant enfin les choses après cinq jours de tempêtes hivernales et de froid glacial. Mais la ville a quand même commencé la journée enveloppée dans une couche de glace. Alors combien de temps faudra-t-il pour que les choses décongèlent ?

La réponse variera selon les différentes parties de la zone métropolitaine, selon Rod Hill, météorologue de KGW, les endroits situés à l’extrémité est du comté de Multnomah seront probablement les derniers à se libérer de la glace – mais il est difficile de déterminer exactement quand cela se produira. .

“La plupart d’entre nous – et quand je dis la plupart d’entre nous, je pense que les zones éloignées des vents d’est les plus forts venant de la Gorge – ont de bonnes chances d’être au-dessus du point de congélation à midi. [Wednesday]”, a-t-il déclaré, tout en ajoutant que l’heure exacte était très incertaine, notant que la modélisation météorologique montrait des températures attendues plus élevées que la réalité à Salem tôt mercredi matin.

Les conditions glaciales de la semaine dernière ont été causées par les vents d’est qui ont canalisé l’air arctique à travers les gorges du fleuve Columbia pour saturer la vallée de Willamette, a expliqué Hill. Une bande d’air plus chaud s’est déplacée vers le nord à travers la vallée mardi après-midi, déplaçant les vents d’est et commençant à faire monter les températures – mais elle a également fait tomber de la pluie, qui s’est transformée en pluie verglaçante en raison des températures encore fraîches au niveau du sol.

Les vents d’est se retirent progressivement dans la gorge, a déclaré Hill, mais cela signifie que Portland elle-même sera la dernière partie de la vallée à dépasser le point de congélation, car elle est la plus proche de l’embouchure de la gorge, et l’extrémité est de la zone métropolitaine sera en retard sur le reste de la ville.

“C’est vraiment une période d’attente, et nous saurons quand nous serons au-dessus du point de congélation dès que nous serons effectivement au-dessus du point de congélation”, a-t-il déclaré.

La glace déjà présente au sol ne disparaîtra pas instantanément lorsque les températures atteindront 33 degrés, mais elle devrait fondre assez rapidement, selon le météorologue de KGW, Chris McGinness.

Quel que soit le moment exact où la région dépasse le point de congélation, a déclaré Hill, les températures à Portland devraient atteindre un point culminant d’environ 40 degrés dans l’après-midi. Les températures plus au sud pourraient augmenter encore plus rapidement si les vents du sud s’accentuent pendant la journée, a-t-il ajouté.

La gorge elle-même restera gelée toute la journée, a déclaré Hill, et le ministère des Transports de l’Oregon a déjà annoncé qu’il était peu probable qu’il soit en mesure de rouvrir l’Interstate 84 de Troutdale à Hood River à tout moment mercredi en raison des conditions glaciales persistantes sur l’autoroute.