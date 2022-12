Tempête de Vancouver: la ligne SkyTrain brièvement fermée par la glace

TransLink indique que l’Expo Line SkyTrain a repris ses activités entre les stations Waterfront et Columbia après que le mauvais temps a provoqué la fermeture de la ligne plus tôt dans l’après-midi.

Le fournisseur de transport en commun avait averti avant la tempête hivernale que les usagers devaient se préparer à des retards considérables. Dans une mise à jour vendredi après-midi, TransLink a déclaré que le service sur la ligne Expo avait été suspendu. Les lignes Millennium et Canada connaissaient également des retards.

TransLink a déclaré que des ponts de bus étaient en vigueur entre les stations Columbia et King George, ainsi qu’entre les stations Joyce et Metrotown.

La Millennium Line ne circulait pas entre les stations Lougheed et Burquitlam, et la Canada Line n’avait aucun service entre les stations Bridgeport et Richmond-Brighouse, ni entre Templeton et l’aéroport YVR, a indiqué l’agence.

Une navette aéroport opérait entre la gare de Templeton et l’aéroport, selon TransLink.

Peu après 14 heures, l’agence a tweeté que le service vers l’aéroport avait repris, mais que les trains vers Richmond-Brighouse ne circulaient toujours pas.

Le fournisseur de transport en commun a imputé les retards et les arrêts à «l’accumulation de glace» sur les voies de guidage SkyTrain.

“Nous faisons tout notre possible pour reprendre le service le plus rapidement possible, mais notre conseil fort aux clients est d’éviter les déplacements en ce moment”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

TransLink a déclaré que des trains de dégivrage circulaient dans le système et que l’opérateur de bus Coast Mountain Bus Company redirigeait les bus pour aider les personnes touchées par les perturbations du SkyTrain.

Jeudi, alors qu’il se préparait à la tempête, TransLink a déclaré qu’il avait activé son plan neige et fait venir du personnel supplémentaire.

La région métropolitaine de Vancouver était sous le coup d’un avertissement de tempête hivernale vendredi alors que de fortes chutes de neige devaient céder la place à de la pluie verglaçante puis à de fortes pluies.

Environnement Canada a averti que les égouts pluviaux obstrués par la glace et la fonte des neiges rendaient “probables” des inondations localisées alors que les températures se réchauffaient vendredi soir et samedi.

La tempête a provoqué la fermeture des ponts Port Mann et Alex Fraser en raison de préoccupations concernant la chute de bombes à glace sur les véhicules.

La météo a également prolongé les problèmes de voyage à YVR, avec 146 vols annulés vendredi matin et d’autres annulations prévues tout au long de la journée.