Une puissante tempête de neige frappe Midwest, East; NYC pourrait voir un pied de neige

Une puissante tempête hivernale qui a rugi dans le Midwest et le Mid-Atlantic au cours du week-end avant de fusionner avec un autre système devrait frapper des parties de la côte Est lundi. Des conditions de blizzard avec jusqu’à 2 pieds de neige étaient possibles dans certaines régions, et près de 80 millions de personnes étaient sous les avertissements, les veilles et les avis de tempête hivernale. Les grandes villes de l’Est, notamment Washington, Baltimore, Philadelphie et New York, se préparaient à la plus grosse chute de neige de la saison, a averti Accuweather. Alors que la tempête émerge complètement dans la vallée de l’Ohio, les prévisionnistes s’attendent à ce qu’elle éclate en une nor’easter à part entière.

Le Mois de l’histoire des Noirs commence. Thème de cette année: «La famille noire: représentation, identité et diversité»

Lundi marque le début du Mois de l’histoire des Noirs, une célébration reconnue par le gouvernement fédéral des contributions que les Afro-Américains ont apportées aux États-Unis et un moment pour réfléchir à la lutte continue pour la justice raciale. Le thème pour 2021 est «La famille noire: représentation, identité et diversité», choisi par l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire des Afro-américains. Le Mois de l’histoire des Noirs a commencé en 1926, lorsque Carter G. Woodson a proposé une «Semaine de l’histoire des Noirs», qui devait être l’occasion de présenter tout ce que les élèves ont appris sur l’histoire des Noirs tout au long de l’année scolaire. Mais ce n’est qu’en 1976 , au plus fort du mouvement des droits civiques, que le président Gerald R. Ford a élargi la semaine en Mois de l’histoire des Noirs.

La loi de l’Oregon décriminalisant la possession de drogues illégales entre en vigueur

Une législation unique en son genre qui décriminalise la possession de toutes les drogues illégales dans l’Oregon entre en vigueur lundi. Au lieu d’une approche fondée sur la justice pénale, la mesure 110 est un pivot vers une approche fondée sur les soins de santé pour l’État, offrant un traitement au lieu d’une peine d’emprisonnement pour les toxicomanes. Ceux qui sont en possession seront condamnés à une amende de 100 $, une citation qui sera abandonnée s’ils acceptent le traitement. La loi sera mise en œuvre au cours de la prochaine décennie par les représentants de l’État de l’Oregon Health Authority. À l’échelle nationale, d’autres espèrent que cela pourrait être la première d’une vague de mesures progressives qui annulent des années de dommages causés par la criminalisation de la drogue, qui a emprisonné de manière disproportionnée des personnes de couleur à travers les États-Unis.

La réouverture des écoles de Chicago reste dans les limbes au milieu des négociations syndicales

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a appelé les enseignants à retourner en classe lundi, bien que la ville n’ait pas conclu d’accord avec le Chicago Teachers Union sur la manière et le moment de rouvrir les écoles du troisième plus grand district du pays. À l’origine, environ 70 000 élèves devaient retourner en classe lundi, mais Lightfoot a déclaré qu’elle ordonnait aux parents de ne pas amener leurs élèves à l’école avant mardi. Elle a appelé tous les enseignants pré-K à 8, attendez-vous à ceux qui ont des logements pré-approuvés, de retourner à l’école lundi. Lightfoot et les responsables syndicaux ont déclaré être parvenus à un accord sur quatre questions clés: les protocoles de santé et de sécurité, la ventilation, la recherche des contacts et les comités de sécurité. Mais les problèmes en suspens incluent les locaux de télétravail pour les enseignants dont les membres du ménage sont immunodéprimés, une mesure de santé publique qui guiderait la réouverture de l’école, les vaccinations pour les éducateurs et plus encore.

L’armée du Myanmar dit qu’elle s’empare du pays; Aung San Suu Kyi détenue, selon les rapports

La télévision militaire birmane a déclaré lundi que l’armée prenait le contrôle du pays pendant un an, tandis que des rapports indiquaient que de nombreux hauts responsables politiques du pays, dont Aung San Suu Kyi, avaient été arrêtés. Un présentateur de Myawaddy TV, propriété militaire, a annoncé la prise de contrôle et a cité une section de la constitution rédigée par l’armée qui permet à l’armée de prendre le contrôle en cas d’urgence nationale. Il a déclaré que la raison de la prise de contrôle était en partie due à l’incapacité du gouvernement à donner suite aux allégations de fraude électorale de l’armée lors des élections de novembre dernier et à son incapacité à reporter les élections en raison de la crise des coronavirus. La prise de contrôle est un renversement brutal des progrès partiels mais significatifs vers la démocratie que le Myanmar a réalisés ces dernières années après cinq décennies de régime militaire et d’isolement international qui ont commencé en 1962. Ce serait également une chute choquante du pouvoir pour Suu Kyi, qui a mené la lutte pour la démocratie. malgré des années d’assignation à résidence et a remporté un prix Nobel de la paix pour ses efforts.