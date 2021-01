L’Espagne est toujours sous le choc des effets de la tempête Filomena, qui a recouvert le pays de la plus forte chute de neige en un demi-siècle.

Le secteur agricole de la région de Madrid a été particulièrement touché, avec une perte estimée à 6 millions d’euros.

La plupart des cultures en plein air des zones rurales ont été détruites par la tempête, tout comme de nombreuses serres. Certaines vaches et moutons sont morts à cause des températures glaciales – d’autres parce que les agriculteurs n’ont pas pu les nourrir à cause de la neige.

Les agriculteurs espagnols avaient déjà du mal à confier des fermes à leurs enfants. La tempête Filomena a créé plus d’obstacles et les éleveurs se plaignent que les gouvernements régionaux sont trop lents à fournir l’aide publique.

