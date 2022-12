Tempête de neige à Ottawa se déplaçant vers l’est jusqu’au Québec, Canada atlantique

La région d’Ottawa fait face à un trajet en soirée désordonné avec environ 15 à 20 centimètres de neige attendus vendredi, alors qu’un système de tempête massif se poursuit vers l’est en direction du Québec et du Canada atlantique.

Le système de tempête à basse pression s’est déplacé à travers le pays au cours des derniers jours, en commençant dans les Prairies où il a déversé environ 30 centimètres de neige avant de se déplacer vers l’Ontario.

Le Canada atlantique se prépare à plus de neige et de pluie verglaçante après qu’un autre système de tempête a enseveli la côte sous plus de 40 centimètres de neige mercredi.

Tous les autobus scolaires d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario sont annulés vendredi en raison de la tempête. L’aéroport international d’Ottawa signale des retards et des annulations. La capitale nationale s’attend à voir de 20 à 30 centimètres d’ici samedi matin, rapporte Environnement Canada.

“Tout cela se déplace vers l’est et comme il le fait, derrière lui, les vents se lèvent”, a déclaré vendredi Kelsey McEwen, météorologue en chef de CTV Your Morning. “Presque trois jours complets devant vous pour le potentiel de bourrasques de neige.”

Mercredi, de fortes chutes de neige ont causé des pannes de courant en N.-É., au N.-B. et à l’Î.-P.-É. La neige a totalisé entre 11 et 40 centimètres à l’Î.

“Cela se répandra dans les trois provinces maritimes et en milieu de matinée (samedi), vous avez de la neige au Nouveau-Brunswick, un mélange désordonné de pluie et de neige, de la pluie verglaçante possible à l’Île-du-Prince-Édouard, puis vous avez surtout de la pluie dans Nouvelle-Écosse », a déclaré McEwen vendredi matin.







Source de la carte : Gouvernement du Canada

Terre-Neuve recevra la queue du système de tempête d’ici dimanche, rapporte McEwen. Environnement Canada a publié jeudi des bulletins météorologiques spéciaux pour la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec.

La tempête passe sur Montréal et l’est du Québec vendredi apportant environ 5 à 10 centimètres de neige, rapporte Environnement Canada, qui a émis un avertissement de chute de neige pour la région.

Mardi, le système de 3 000 kilomètres s’étendait du golfe du Mexique à la Saskatchewan. Il s’agit d’une tempête à basse pression du Colorado apportant des conditions hivernales affectant de nombreuses provinces frontalières.

Vendredi, NBC a rapporté qu’environ 20 millions d’Américains avaient été touchés par la tempête, avec des blizzards dans les Grandes Plaines et des tornades plus au sud.

Jeudi, le sud de l’Ontario et la région du Grand Toronto (RGT) se sont réveillés sous une pluie verglaçante causant des retards sur les autoroutes. Alors que l’air chaud se mélangeait aux vents arctiques autour du lac Huron, des villes comme Barrie, Sudbury et Thunder Bay, en Ontario. reçu de la neige mouillée dans le trajet du soir.

“Nous avons eu ce genre de vidéo déchirante de ce camion de transport descendant cette rampe sur le Garden City Skyway (St. Catherines, Ont.) Hier”, a déclaré Kerry Schmidt, responsable des relations avec les médias de l’OPP, à CTV News Channel vendredi. “C’était avec cette pluie verglaçante qui a causé toutes sortes de problèmes ici dans le Grand Toronto et vers la région de Hamilton Niagara.”

Schmidt avertit tous les Canadiens dans la tempête de garder leur distance entre les autres véhicules même s’il n’y a pas de « repères visuels », les routes sont glissantes.

“N’oubliez pas que lorsque les routes sont mouillées, vos distances d’arrêt seront toujours plus longues que ce à quoi vous vous attendiez”, a-t-il déclaré. “Et si vous devez freiner rapidement, vous ne voulez pas être juste derrière le véhicule devant vous.”