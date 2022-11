Tempête de neige à Buffalo : voici à quoi ressemblait la scène

Une tempête de neige à effet de lac s’abat sur Buffalo, dans l’État de New York, avec environ 1,2 mètre de neige au cours de ce week-end.

À partir de jeudi soir, la neige s’est accumulée le long des rues jusqu’à vendredi matin, lorsque les habitants se sont réveillés avec des voitures enterrées et presque aucune visibilité sur les routes.

Le système de tempête devrait causer des douleurs similaires dans certaines régions de l’Ontario, car Environnement Canada affirme que certaines communautés le long du lac Huron et du lac Érié recevront plus de 80 centimètres de neige.

Les tempêtes de neige à effet de lac se produisent lorsque l’air froid balaye l’eau chaude, soufflant l’humidité vers la terre jusqu’à ce qu’elle se transforme en gros flocons de neige.

Des avertissements de bourrasques de neige sont en vigueur pour la majeure partie du sud de l’Ontario à Parry Sound-Muskoka, Niagara et Kingston-comté de Prince Edward. On estime que Niagara, en Ontario, verra jusqu’à 60 centimètres de neige et que les régions autour de Barrie et d’Orillia verront environ 25 centimètres samedi matin.

La tempête potentiellement historique pour Buffalo et certaines parties de l’Ontario est en cours alors que les résidents documentent une partie de la neige sur les réseaux sociaux.

Avec des fichiers de La Presse canadienne et de l’Associated Press

Cette photo prise à Owen Sound, en Ontario, montre de la neige tombant rapidement le 18 novembre 2022. (April W.)

Cette photo prise à Crystal Beach, Ont., montre un mur de nuages ​​menaçant vers le Canada depuis Buffalo, NY, le 18 novembre 2022. (Storm Watch – Lake Erie)

Zaria Black, 24 ans, de Buffalo, dégage sa voiture alors que la neige tombe le vendredi 18 novembre 2022, à Buffalo, NY Une dangereuse tempête de neige à effet de lac a paralysé certaines parties de l’ouest et du nord de New York, avec près de 2 pieds de neige déjà sur le sol à certains endroits et peut-être beaucoup plus sur le chemin. (AP Photo/Joshua Bessex)

Routes enterrées à Lackawanna, Pennsylvanie, 18 novembre 2022. (Katie Vanderwerf)

La température de l’eau est d’environ 50 degrés et la température de l’air était de -1 lors du tournage vidéo. Tout cela lors de notre première grande tempête d’effet de lac et ce n’est encore qu’en novembre #le lac Érié #tempête #Partagezvotretemps #4AvertirMétéo pic.twitter.com/RMCtBI3stA — Denis Krèze (@fishinniagara) 18 novembre 2022

Vendredi 18 novembre 2022 à Midland Ontario. Même la station météo du jardin est surveillée par des bourrasques de neige pic.twitter.com/rHBRrwKuFb — Sandy D’Alessandro (@s_dalessandro) 18 novembre 2022

Le voyage est un cauchemar absolu dans les Southtowns. C’est l’intersection de Southwestern Boulevard et Camp Road à Hambourg. Les voitures sont coincées partout et les gens tirent des voitures hors de l’intersection. @ news4buffalo @MarleeTuskesTV pic.twitter.com/505V0XayZD – Chris (@CBNEWSPHOTOG) 18 novembre 2022