Tempête de neige à Buffalo, NY : Qu’est-ce qui cause la neige à effet de lac ?

Il faut juste les bonnes conditions pour produire de la neige à effet de lac, mais lorsqu’elles se réunissent, cela crée certaines des conditions météorologiques hivernales les plus extrêmes que l’on puisse trouver sur la planète. Un ciel parfaitement bleu peut se transformer en une tempête de neige aveuglante en quelques minutes, produisant des quantités de neige qui enterreront votre règle en quelques heures.

Les Grands Lacs sont le seul endroit où la neige à effet de lac se produit aux États-Unis, sauf occasionnellement au Grand Lac Salé dans l’Utah, selon le météorologue de CNN Brandon Miller.

Mais qu’est-ce que la neige à effet de lac exactement ?

Miller a déclaré que cela se produit lorsque des conditions très froides et venteuses se forment sur un lac pas si froid. Le lac pourrait être à 40 degrés, a-t-il dit, et l’air à zéro degré.

“Ce différentiel de température crée une certaine instabilité et l’eau fournit une source d’humidité”, a déclaré Miller. “Quand il arrive au-dessus de la terre, il dépose de la vapeur d’eau sous forme de neige.”

La neige d’effet de lac ne tombe généralement pas sur l’eau car elle a besoin de la friction et de la topographie du terrain pour faire sortir la neige.

Les vents soufflent généralement d’ouest en est dans l’hémisphère nord, de sorte que la neige améliorée par le lac est poussée vers le côté est des Grands Lacs, a déclaré Miller.

La neige à effet de lac peut être très localisée, surtout lorsque les collines et les montagnes peuvent provoquer le blocage de ces petits systèmes météorologiques et déposer beaucoup de précipitations au même endroit.

“Vous pouvez avoir 20 à 30 pouces de neige, et cinq miles à seulement quelques pouces”, a déclaré Miller.

La page Web du National Weather Service sur la neige d’effet de lac indique que “la direction du vent est un élément clé pour déterminer quelles zones recevront de la neige d’effet de lac. De fortes chutes de neige peuvent tomber à un endroit, tandis que le soleil peut briller à seulement un mile ou deux loin dans les deux sens.”

Le nord de l’État de New York et les villes de Rochester, Buffalo et Syracuse sont les points chauds – peut-être devraient-ils être appelés points froids – pour la neige améliorée par les lacs aux États-Unis, a déclaré Miller.

Cette zone est située à l’est du lac Érié et du lac Ontario, qui ont une orientation plus est-ouest que les autres Grands Lacs. Cela signifie qu’il y a plus de temps et de distance pour que la neige améliorée par le lac s’accumule, a déclaré Miller. Dans le jargon des météorologues, cela s’appelle une “extraction” plus longue.

Et la neige à effet de lac peut s’accumuler à une vitesse incroyable.

L’incidence de la neige à effet de lac a tendance à diminuer à mesure que nous avançons dans l’hiver, a-t-il déclaré. L’eau du lac devient plus froide et il y a moins de différence avec la température de l’air.

Le lac Érié gèle souvent, étant le plus petit et le moins profond des Grands Lacs. “Si le lac gèle, la machine à effet de lac s’arrête”, a déclaré Miller.

Le Grand Lac Salé produit parfois de la neige à effet de lac, mais pas beaucoup car il n’est pas aussi grand que les Grands Lacs.

Le Japon souffre de quelque chose d’encore plus grand et plus mauvais que la neige d’effet de lac : la neige d’effet océanique, dont les effets sont amplifiés à cause des chaînes de montagnes.

“Vous pouvez voir cent pouces en une semaine à partir de la neige à effet océanique”, a déclaré Miller.