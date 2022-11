Tempête de neige à Buffalo : des chutes de neige massives ensevelit des voitures

BUFFALO, NY –

Des tas de neige, à certains endroits plus hauts que la plupart des gens, ont enterré des parties de l’ouest et du nord de New York alors qu’une tempête à effet de lac a frappé des zones à l’est du lac Érié et du lac Ontario pour une troisième journée consécutive samedi, avec peut-être encore plus à venir.

Des chutes de neige atteignant 77 pouces (196 centimètres) ont été signalées dans la banlieue de Buffalo à Orchard Park, domicile des Buffalo Bills de la NFL. À mi-chemin de l’État, la ville de Natural Bridge, près de la base de l’armée de Fort Drum, a signalé un peu moins de 6 pieds (1,8 mètre).

Les chutes de neige à certains endroits se sont classées parmi les plus élevées jamais enregistrées dans la région, rivalisant avec les quantités impressionnantes tombées lors de tempêtes similaires en 2014 et 1945.

Les totaux de chutes de neige, qui ont commencé à s’accumuler jeudi soir à certains endroits, “seraient de l’ordre de l’historique non seulement pour n’importe quelle période de l’année mais pour n’importe quelle partie du pays”, a déclaré le météorologue du National Weather Service Frank Pereira, au siège du NWS à College. Parc, Maryland.

La tempête d’effet de lac, causée par l’air froid qui absorbe l’humidité des lacs plus chauds, a créé d’étroites bandes de neige soufflée par le vent qui ont déversé des pieds de neige dans certaines communautés, tout en laissant les villes à une courte distance en voiture relativement indemnes.

Cela a fait des ravages sur certaines routes, car les camions qui ont emprunté des routes secondaires plus petites pour éviter la fermeture de certaines parties d’une autoroute dans la région se sont retrouvés dans un embouteillage massif que le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a décrit sur les réseaux sociaux comme “le jour du derby de démonstration de tracteur-remorque”. “

Cela a également fait des ravages dans les plans de mariage de Robert Junge et Maria Szeglowski, qui avaient choisi ce jour pour leurs noces après s’être fiancés il y a exactement un an.

Leur lieu de réception annulé, reporté à la semaine prochaine. Le musicien qu’ils ont embauché pour leur cérémonie à l’église n’a pas non plus pu être présent, ainsi que plus de la moitié des 180 invités attendus.

Mais ils étaient déterminés, utilisant l’une des deux limousines qu’ils avaient louées pour amener la mariée à l’église, tandis que Junge conduisait lui-même.

“Rien n’allait m’empêcher de l’épouser, quoi qu’il arrive”, a déclaré Junge, 35 ans, de North Tonawanda, New York, à l’Associated Press.

Du bon côté, a-t-il dit, la neige “va faire de belles photos”.

Les chutes de neige ont forcé la Ligue nationale de football à déplacer le match de dimanche entre les Bills et les Browns de Cleveland à Detroit.

Un ensoleillement partiel et une pause de la neige sont venus samedi dans certaines des zones les plus durement touchées au sud du centre de Buffalo alors que les bandes de neige se déplaçaient vers le nord.

Les prévisionnistes ont prédit que plusieurs centimètres de plus pourraient tomber de samedi soir à dimanche, bien que Pereira ait déclaré que différentes zones de la région étaient susceptibles d’être touchées plutôt que des totaux augmentant trop dans les zones où les neiges les plus lourdes étaient déjà tombées.

La gouverneure Kathy Hochul a déployé environ 70 membres de la Garde nationale pour aider au déneigement dans certaines des zones les plus durement touchées.

Poloncarz a tweeté que deux personnes dans la région de Buffalo sont décédées “associées à des événements cardiaques liés à l’effort lors du pelletage/déneigement”.

L’effet de lac a également déversé jusqu’à 2 pieds (0,6 mètre) de neige dans certaines communautés du Michigan au sud du lac Supérieur et à l’est du lac Michigan.

Un conducteur de chasse-neige dans la ville de Hamlet, dans l’Indiana, a été tué vendredi lorsque sa charrue a glissé du trottoir et s’est renversée, selon le département du shérif du comté de Starke. Hamlet est à environ 30 miles (48 kilomètres) du lac Michigan.

Buffalo a connu des tempêtes de neige dramatiques à effet de lac, à peine pires que celle qui a frappé en novembre 2014. Cette tempête épique a déversé 7 pieds (2 mètres) de neige sur certaines communautés en trois jours, effondrant les toits et piégeant les conducteurs dans plus de 100 véhicules. sur un tronçon au bord du lac de la New York State Thruway.

——



La correspondante de l’Associated Press, Julie Walker, a contribué à cette histoire depuis New York.