Les évènements clés

il y a 27 ans 12h29 HAE

Les pompiers des West Midlands ont sauvé huit personnes et un chien après que des véhicules se soient retrouvés bloqués dans les eaux de crue dans le village de Balsall Common, près de Solihull.

La brigade a déclaré dans un communiqué : « Veuillez éviter la zone autour de Balsall Street, Balsall Common.

« Plusieurs personnes dont les véhicules étaient restés coincés dans l’eau là-bas ont été mises en sécurité sur des radeaux par nos pompiers.

« Nous avons été appelés vers 14h40. Les équipes sont intervenues depuis les casernes de pompiers de Canley et Sheldon et notre unité de sauvetage technique. Cinq hommes, deux femmes, un enfant et un chien ont été transportés depuis cinq voitures et une camionnette. Personne n’a été blessé. »