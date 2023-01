Tempête au box-office de Pathaan : Shah Rukh Khan et Deepika Padukone enregistrent 10 nouveaux records

Pathaan de Shah Rukh Khan est sorti avec un bang mettant fin à la longue attente et à la curiosité du public. Le jour de l’ouverture, l’acteur a détruit tous les records précédents en collectant 55 crore brut en Inde. Pour un film hindi, il s’agit de la plus grande collection du premier jour jamais réalisée. Y compris les versions doublées, la collection totale de Pathaan est de 57 crores nett. Le film ne se limite pas ici, il a 10 nouveaux records avec sa collection inimaginable du premier jour au box-office.

Pathaan est considéré comme l’un des plus grands artistes du cinéma indien. Le film a battu de nombreux records avec des réservations anticipées et a établi de nouveaux records le jour de la sortie. Il a vaincu des blockbusters comme KGF, la vedette de Yash, Baahubali de Prabhas et Pushpa d’Allu Arjun. Cependant, il n’a toujours pas battu le record de RRR, mais avec la vitesse croissante, il ne faudra pas beaucoup de temps pour atteindre cette marque.

Jetez un oeil aux dossiers de Pathaan :

La plus large diffusion en hindi de tous les temps en Inde. 1er jour le plus rentable pour un film hindi. Premier jour le plus rentable pour une version non fériée. 3e film YRF à franchir 50 Cr + Net Box Office Collections le 1er jour après la guerre [ 53.35 Cr] et TRUDS OF HINDOSTAN [ 52.25 Cr]. 3rd YRF SPY UNIVERSE FILM pour établir un record de jour d’ouverture après “EK THA TIGER” et “WAR” Premier jour le plus rentable pour Shah Rukh Khan. Premier jour le plus rentable pour Deepika Padukone. Premier jour le plus rentable pour John Abraham. Premier jour le plus rentable pour Yash Raj Films. Premier jour le plus rentable pour Siddharth Anand.

PDG de Yash Raj Films, Akshaye Widhani est émerveillé par l’amour et l’appréciation qui émanent de Pathaan dans le monde. Il dit que c’est un jour historique pour le cinéma indien et que le film qui bat des records en dehors des vacances prouve que le cinéma est de retour. Il mentionne en outre que cela pourrait continuer si des films sont réalisés qui incitent les gens à visiter les cinémas. Il espère que Pathaan apportera de la joie aux cinéphiles du monde entier dans les prochains jours.

Ajoutant plus loin, il a déclaré que YRF était ravi du début que le film a traversé l’Inde. Pathan est le quatrième univers d’espionnage YRF et la bannière est ravie d’avoir pu élever l’expérience cinématographique du public. Pathaan est dirigé par Siddharth Anand et fait partie de l’ambitieux univers d’espionnage d’Aditya Chopra. L’acteur mettait en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham.