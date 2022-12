Tempête : 20 cm de neige vont tomber sur certaines régions de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick

Certaines parties du centre et de l’est du Canada pourraient voir jusqu’à 20 centimètres de neige d’ici la fin de la fin de semaine, alors qu’une tempête hivernale poursuit son chemin vers l’est.

Une grande partie du sud de l’Ontario, ainsi que certaines parties du nord de la province, ont déjà connu d’importantes chutes de neige et de la pluie verglaçante, alors qu’un système dépressionnaire en provenance des États-Unis – connu sous le nom de dépression du Colorado – a frappé la province jeudi.

Environnement Canada a déconseillé les voyages non essentiels et la tempête de jeudi a retardé ou annulé plusieurs vols à l’aéroport international Pearson de Toronto.

Des bulletins météorologiques spéciaux et des avertissements de chute de neige ont été émis partout en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, l’agence météorologique prévoyant jusqu’à 20 centimètres de neige et des vents atteignant 70 km/h pour vendredi et samedi. Le sud du Manitoba pourrait voir jusqu’à 30 centimètres de neige d’ici la fin de semaine.

Environnement Canada a déclaré qu’un autre système à basse pression pourrait traverser l’Ontario la semaine prochaine.