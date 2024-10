« Tempérez la justice avec miséricorde », la mère de Speed ​​Darlington supplie Burna Boy de libérer son fils

Par Hope Ejairu

Miss Queen, la mère du musicien nigérian Darlington Okoye, plus connu sous le nom de Speed ​​Darlington, a imploré le pardon du chanteur Damini Ogulu alias Burna Boy après la disparition de son fils.

Cela survient quelques jours après que Darlington a partagé une vidéo sur Internet sur l’artiste Afrobeats.

Miss Queen, qui s’est identifiée comme la mère de Darlington dans une vidéo émouvante sur Instagram, a affirmé avoir été informée par le personnel de sécurité de son fils que Burna Boy et ses associés s’étaient rendus au domicile de son fils et l’avaient enlevé.

«Bonjour à tous, bonne journée aux Nigérians. Je m’appelle Mme Queen, je suis la mère de Darlington. Je viens d’apprendre que mon fils a disparu. Speed ​​Darlington a disparu. Son gardien a appelé ma famille et l’a informé qu’il y avait une vidéo que Darlington avait réalisée et mise sur Internet à propos de Burna Boy.

«Alors, il m’a informé que Burna Boy était venu avec son équipe et qu’ils étaient allés chercher Darlington chez lui. S’il vous plaît, Darlington est mon fils unique. C’est le seul et unique fils que j’ai. J’en supplie mes compatriotes nigérians.

«S’il vous plaît, tout le monde devrait m’aider à supplier Burnaboy. Burnaboy, s’il te plaît. Je m’appelle Miss Reine. Burnaboy, je t’en supplie. Je m’agenouille par terre, je vous en supplie, s’il vous plaît. Tempérez la justice par la miséricorde. Aie pitié de mon fils. Pardonnez-lui, s’il vous plaît. Je suis à genoux, je supplie. Tempérez la justice avec Mercy, pardonnez à Darlington, je vous en supplie. Nigérians, s’il vous plaît, venez en aide à Darlington », a-t-elle dit en larmes.

Elle a appelé les fans du danseur et les Nigérians à plaider auprès de Burna Boy en sa faveur, réitérant qu’elle est sa mère.

Elle a également révélé que Darlington était son fils unique, soulignant qu’elle était également grand-mère.

« Vous les gens, tous les fans de Darlington devriez aider à supplier Burna Boy. Burna Boy, s’il te plaît, tempère la justice avec miséricorde. Pardonnez Darlington, c’est moi, la mère biologique de Darlington, je supplie, je ne sais pas quoi dire à part mendier.

« Je suis mère, grand-mère. C’est mon fils unique, pardonne-lui. Je demande juste pardon. Burna Boy, s’il te plaît. S’il vous plaît, pardonnez à mon fils, libérez-le. Tous les fans de Darlington, aidez-moi s’il vous plaît à supplier Burna Boy pour la sortie de Darlington.

« Nigérians, s’il vous plaît, venez en aide à mon fils. S’il vous plaît, je vous supplie, je suis à genoux pour mendier, je ne fais que mendier. Je n’ai pas de mots, je n’ai rien à dire à part supplier Burna Boy. Burna Boy s’il te plaît, je suis à genoux.

Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait pas d’autre choix que de plaider auprès de Burna Boy, ajoutant qu’elle était actuellement à l’étranger.

« Laissez cela toucher votre cœur pour le libérer, pardonnez-lui, s’il vous plaît. Je n’ai rien à dire. Aie pitié de mon fils, s’il te plaît. Burna Boy, s’il te plaît. Je t’en supplie. Je ne suis pas le Nigéria en ce moment, je falsifie la justice avec Mercy. Merci beaucoup, je sais que vous m’écouterez. S’il te plaît. »

Pendant ce temps, le militant et avocat Deji Adeyanju a confirmé que le chanteur et personnalité des médias sociaux Darlington Okoye, plus connu sous le nom de Speed ​​Darlington, est actuellement détenu par la police nigériane à Abuja.

Adeyanju a révélé que Speed ​​Darlington, également appelé Akpi, avait été arrêté à Lagos vendredi dernier avant d’être transféré à Abuja, où il est resté en détention.

Selon Adeyanju, l’arrestation fait suite à une plainte officielle déposée par le musicien Burna Boy, lauréat d’un Grammy Award, bien que d’autres détails concernant la pétition n’aient pas été fournis.

Actualités de l’Avant-garde