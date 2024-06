Températures record : comment la chaleur torride rend l’Inde « invivable » | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : L’Inde est actuellement aux prises avec des niveaux de chaleur sans précédent, rendant la vie quotidienne de ses citoyens de plus en plus difficile. Les températures extrêmes ne sont pas seulement un signe avant-coureur des effets de changement climatique mais aussi un obstacle important aux aspirations économiques de la nation.Avec le Vague De Chaleur Au cours de la saison qui s’étend de mars à juin, de nombreuses régions de l’Inde connaissent des températures record, ce qui exerce une pression immense sur les infrastructures, les services de santé et le secteur agricole. Cette chaleur incessante rend certaines parties du pays presque invivables. Dans un article d’opinion sur les températures élevées et le changement climatique dans Bloomberg, David Fickling affirme que « la chaleur torride de l’Inde la rend invivable ».

La gravité de la situation a été soulignée récemment lorsque New Delhi a enregistré des températures pouvant atteindre 52,9 degrés Celsius (127,2 degrés Fahrenheit). Cependant, l’IMD est toujours en train de le vérifier. Aujourd’hui, Nagpur a enregistré une température impressionnante de 56 degrés Celsius. Cette question est à nouveau examinée par l’IMD. Ces températures, ainsi que des températures record similaires dans d’autres régions du pays, soulignent le besoin urgent de stratégies efficaces d’atténuation et d’adaptation. Les vagues de chaleur en cours nous rappellent brutalement que le changement climatique constitue une grave menace sur la voie de l’Inde vers le statut de pays développé.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la chaleur torride et ses conséquences. impact sur l’Inde :

Pourquoi les températures ont-elles atteint des records en Inde ?

Plusieurs facteurs ont contribué aux températures record en Inde cette saison. Selon les scientifiques de l’IMD, une augmentation normale des températures en mai et juin est généralement contrôlée par des perturbations périodiques à l’ouest. Ces systèmes météorologiques apportent des vents chargés d’humidité en provenance de la mer Méditerranée, qui aident à neutraliser l’air chaud et sec du Pakistan et de l’Afghanistan. Cette année, cependant, il y a eu plus de perturbations à l’ouest que d’habitude entre mars et début mai, mais leur force a diminué au cours des « 10 à 15 derniers jours », laissant l’air chaud incontrôlé et provoquant une flambée des températures.

À quel point la chaleur a-t-elle été inhabituelle cette année ?

Le nombre de jours de canicule enregistrés dans le nord-ouest et l’est de l’Inde cette saison a plus que doublé par rapport à la normale. L’est de l’Inde a connu son mois d’avril le plus chaud jamais enregistré et Delhi a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée, à 52,9 degrés Celsius, bien que ce chiffre soit en cours de révision pour en vérifier l’exactitude. Plusieurs régions ont atteint de nouveaux sommets, notamment 49,9 degrés Celsius enregistrés dans certaines parties de Delhi et 47,5 degrés Celsius à Rohtak, Haryana.

Quel impact la canicule a-t-elle sur la vie quotidienne en Inde ?

La chaleur extrême rend difficiles les tâches de survie de base. Delhi a récemment enregistré son premier décès par coup de chaleur, et il y a eu plusieurs décès liés à la chaleur dans divers États. Les températures élevées ont contraint les écoles à fermer, les hôpitaux à mettre en place des unités spéciales pour traiter les maladies liées à la chaleur et les ouvriers des chantiers à prendre des « congés payés » l’après-midi. Cette perturbation est particulièrement grave pour les 93 % de la main-d’œuvre indienne occupant des emplois moins organisés, où des conditions de travail décentes ne sont pas garanties. Les conditions invivables créées par les vagues de chaleur témoignent des graves conséquences du changement climatique sur la vie quotidienne.

Comment la vague de chaleur affecte-t-elle l’Inde agriculture ?

L’agriculture indienne, qui dépend fortement des pluies de mousson du sud-ouest, est gravement affectée par les vagues de chaleur. Les températures torrides de mars à mai endommagent les récoltes et gâtent les produits en raison du manque de réfrigération. Par exemple, une vague de chaleur en 2022 a réduit la production de blé d’environ 4,5 %. Les pluies de mousson qui ont suivi, tout en brisant la canicule, peuvent provoquer des inondations et des tempêtes de grêle, endommageant encore davantage les cultures. Le prix des légumes a augmenté à des taux à deux chiffres au cours de huit des dix derniers mois, augmentant le coût de la vie et obligeant les consommateurs à se tourner vers des aliments moins chers et moins sains.

Quelles sont les implications économiques plus larges de la canicule ?

La chaleur extrême entrave le développement économique de l’Inde, notamment dans les domaines de la construction et de l’agriculture. Les pays à revenu intermédiaire supérieur tirent généralement environ un tiers de leur croissance économique de la construction d’infrastructures, mais les travaux de construction en Inde sont considérablement entravés par la chaleur. Le ciment, par exemple, a besoin d’air sec pour prendre correctement, et les vagues de chaleur prolongées réduisent la période de construction effective. Cela a un impact sur la capacité de l’Inde à développer les infrastructures urbaines nécessaires d’ici la fin de la décennie.

Comment l’Inde fait-elle face à la demande croissante d’électricité due à la canicule ?

La flambée des températures a conduit à une demande d’énergie de pointe record, atteignant 246,06 GW par jour. Cette augmentation est due à l’utilisation accrue de climatiseurs et d’autres appareils de refroidissement. Le ministère de l’Énergie prévoit que la demande de pointe en électricité pourrait atteindre la barre des 260 GW au cours de cette saison estivale. Cette demande sans précédent exerce une pression supplémentaire sur l’infrastructure électrique de l’Inde, soulignant la nécessité de solutions énergétiques plus durables et plus efficaces.

Symptômes et premiers soins pour divers troubles liés à la chaleur :

Trouble de la chaleur Symptômes PREMIERS SECOURS Boutons de chaleur Rougeur et douleur cutanées, gonflement possible, ampoules, fièvre, maux de tête. Prenez une douche avec du savon pour éliminer les huiles qui peuvent obstruer les pores et empêcher le corps de se refroidir naturellement. Si des ampoules apparaissent, appliquez des pansements secs et stériles et consultez un médecin. Crampes de chaleur Spasmes douloureux généralement dans les muscles ou les extrémités des jambes et de l’abdomen. Transpiration abondante. Déplacez-vous dans un endroit frais ou ombragé. Appliquez une pression ferme sur les muscles crampés ou massez doucement pour soulager les spasmes. Donnez des gorgées d’eau. En cas de nausée, arrêtez. Épuisement par la chaleur Transpiration abondante, faiblesse, peau froide, pâleur, maux de tête et extrémités moites. Pouls faible. Température normale possible. Évanouissements, vomissements. Demandez à la victime de s’allonger dans un endroit frais. Desserrez les vêtements. Appliquez un chiffon frais et humide. Ventilez ou déplacez la victime dans un endroit climatisé. Donnez lentement des gorgées d’eau et si des nausées surviennent, arrêtez. En cas de vomissements, consultez immédiatement un médecin, appelez le 108 et le 102 pour une ambulance. Coup de chaleur (coup de soleil) Température corporelle élevée. Peau chaude et sèche. Pouls rapide et fort. Perte de conscience possible ou altération de l’état mental. La victime ne transpirera probablement pas. Le coup de chaleur est une urgence médicale grave. Appelez le 108 et le 102 pour obtenir une ambulance pour les services médicaux d’urgence ou emmenez immédiatement la victime à l’hôpital. Un retard peut être fatal. Déplacez la victime vers un environnement plus frais. Essayez de pulvériser de l’eau froide sur le corps et d’aérer le corps mouillé. Si possible, épongez ou épongez avec un chiffon humide pour réduire la température corporelle. Soyez extrêmement prudent. Enlever les vêtements. Utilisez des ventilateurs et/ou des climatiseurs. NE DONNEZ PAS DE LIQUIDES PAR VOIE ORALE si la personne n’est pas consciente.

Quelles mesures sont prises pour atténuer l’impact des vagues de chaleur ?

L’Inde est responsable d’une petite fraction des émissions mondiales de carbone, mais doit prendre des mesures significatives pour lutter contre le changement climatique. Les efforts visant à installer l’énergie solaire ont récemment commencé à s’accélérer, même s’ils sont à la traîne par rapport à des pays comme la Chine. En outre, le développement des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques progresse lentement, avec des chiffres actuels bien inférieurs aux besoins projetés pour 2030. Tous les partis politiques en Inde sont déterminés à rendre le pays riche, mais les étés torrides continus et les fortes moussons affaiblissent le pont. à cet objectif.

