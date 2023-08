Températures océaniques record enregistrées à deux sites au large de l’île de Vancouver

Des températures océaniques record ont été enregistrées à deux endroits au large de l’île de Vancouver.

Ocean Networks Canada (ONC) a enregistré les températures estivales moyennes quotidiennes les plus élevées à deux de ses sites d’observation du fond marin depuis le début de la surveillance continue en direct en 2009.

ONC, une initiative de l’Université de Victoria, exploite NEPTUNE (North-East Pacific Time-series Undersea Networked Experiments) qui alimente des instruments et des milliers de capteurs pour fournir des données sur l’état de l’océan en temps réel. L’observatoire câblé de 800 kilomètres est situé au large de la côte ouest de l’île de Vancouver.

« Les températures ont augmenté régulièrement tout au long du mois de juillet sur le site Folger Deep d’ONC, d’une profondeur de 95 mètres, dans le passage Folger, dépassant finalement la température moyenne quotidienne la plus élevée enregistrée début août depuis le début de la surveillance de l’ONC il y a 14 ans », a déclaré Kohen Bauer, scientifique principal de l’ONC, dans une déclaration.

« De plus, plus au large sur le site de Barkley Upper Slope (environ 400 mètres de profondeur d’eau), les températures saisonnières record ont pour la plupart persisté depuis juin, dépassant largement la plage de températures moyennes quotidiennes sur 14 ans à cet endroit. Cela révèle que même les eaux plus profondes au bord du plateau sont anormalement chaudes pour cette période de l’année.

Le 10 août, un nouveau record de température moyenne quotidienne de 8,57 C a été atteint à Folger Deep, par rapport au précédent record de 14 ans pour cette date de 8,44 C. Un nouveau record de 6,01 C a également été atteint ce jour-là à Barkley Upper Pente, battant l’ancien record de cette date de 5,90 C.

Folger Passage est à l’ouest de Bamfield tandis que Barkley Canyon est au sud-ouest.

Stef Mellon, un spécialiste des données scientifiques de l’ONC, a déclaré que la température anormale de l’océan en été à Folger Deep a incité des analyses supplémentaires et que plusieurs instruments ont confirmé les données.

Bauer a noté qu’il pourrait y avoir un certain nombre de facteurs à l’origine des eaux plus chaudes à différents endroits, notamment la chaleur excessive due au changement climatique, les changements dans la configuration des vents et les variations de la remontée des eaux plus profondes.

« Nous vivons à une époque d’extrêmes du système terrestre, avec des températures mondiales record de l’air et des océans qui deviennent une préoccupation majeure. La température joue un rôle clé dans de nombreux processus interconnectés dans l’océan, et bien que les moteurs mécanistes des températures estivales chaudes que nous observons sur l’observatoire NEPTUNE puissent ne pas persister, cela vaut la peine d’être étudiés plus en détail. De telles observations soulignent l’importance des réseaux de surveillance des océans pour nous aider à comprendre ces environnements en évolution rapide.