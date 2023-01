Températures glaciales attendues dans la nuit de lundi à mardi – Shaw Local

Des températures glaciales sont attendues tout au long de la semaine, le thermomètre atteignant “bien en dessous de zéro” dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé lundi le National Weather Service.

Une grande partie du nord de l’Illinois – y compris les comtés de McHenry, Lake, Ogle, Lee, DeKalb, Kane, DuPage, La Salle, Kendall, Grundy, Cook et Will – reste sous des perspectives météorologiques dangereuses qui avertissent d’un risque élevé de froid excessif.

Les températures devraient être particulièrement glaciales où plusieurs centimètres de neige sont tombés au cours du week-end, selon les perspectives.

Le service météorologique national prévoit les températures les plus froides pendant la nuit pour l’ouest du comté de DeKalb et l’est des comtés de Lee et Ogle à moins 15 à 17 degrés. Une grande partie du reste de DeKalb, Ogle et Lee, ainsi que les comtés de Lake, McHenry et Kane devraient voir des températures négatives de 10 à 15 degrés.

Les températures seront plus chaudes plus au sud avec des températures négatives de 5 à 10 prévues pour les comtés de Kendall et du nord de La Salle et négatives de 5 à 0 degré pour les comtés du sud de La Salle, Grundy et Will.

Les températures devraient se réchauffer légèrement mercredi et jeudi avant “qu’un coup de renfort d’air froid n’arrive” jeudi soir, a indiqué le National Weather Service sur Twitter.