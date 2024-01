Températures « brutalement froides » et neige adhérente aux États-Unis

ARLINGTON, Virginie − Une vague massive d’air arctique balayant le courant-jet a saisi une large partie du pays lundi alors que les températures ont chuté de 20 à 40 degrés en dessous de la normale, alimentées par des vents hurlants qui ont placé près de la moitié de tous les Américains sous surveillance de refroidissement éolien. et des avertissements.

Les conditions météorologiques ont été imputées à quatre morts dans l’Oregon, où plus de 80 000 personnes sont restées sans électricité après avoir été frappées par des vents violents, de la glace et de la neige. Un motoneigiste est également décédé dimanche soir lorsqu’il a été heurté par une semi-remorque dans l’Utah, où les montagnes ont reçu près de 4 pieds de neige en une journée. Dans le Wyoming, un skieur de hors-piste a été tué après avoir déclenché une avalanche de 50 pieds de large. Et à Milwaukee, les autorités enquêtaient sur trois décès de sans-abri qui auraient été causés par l’hypothermie.

Le Montana a vu le refroidissement éolien dépasser moins 40. Le Texas a appelé à des économies d’énergie en raison des températures glaciales incessantes, et certaines parties de la Floride se sont préparées au gel.

Environ 150 millions d’Américains – 45 % de la population du pays – étaient soumis à un avertissement de refroidissement éolien ou à un avis de froid et de vent dangereux, selon le météorologue du National Weather Service, Zack Taylor.

“Ces refroidissements éoliens pourraient provoquer des engelures sur la peau exposée en quelques minutes et une hypothermie peu de temps après”, a indiqué le service météorologique. “Évitez si possible les activités extérieures.”

Les retards de vols liés aux conditions météorologiques ont encore une fois causé des ravages dans les compagnies aériennes et les aéroports. Plus de 8 500 vols à l’intérieur, à destination ou au départ des États-Unis avaient été retardés ou annulés à 20 heures HE, selon Conscient des vols.

“Le thème principal de notre histoire météorologique sur une grande partie des 48 (États) inférieurs reste les températures extrêmement froides et le temps hivernal important qui y est associé”, a déclaré Jacob Asherman, météorologue du National Weather Service. “Peu de choses ont changé avec le message à retenir concernant le froid dangereux qui s’installe aux États-Unis”

Asherman a déclaré que des températures inférieures à zéro et des vents plus froids prévaudraient jusqu’à mardi alors que le refroidissement éolien descendrait en dessous de moins 30 dans les plaines et de moins 50 dans le Montana et les Dakotas. Plus au sud et à l’est, des tempêtes hivernales potentiellement dangereuses entraînant un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante se dirigeaient vers la vallée du Tennessee et les États de la côte du Golfe jusqu’à Washington, DC, Philadelphie et New York.

La bonne nouvelle est que d’ici mercredi, la masse d’air arctique se modérera. La mauvaise nouvelle est qu’une autre poussée d’air glacial de l’Arctique devrait plonger vers le sud depuis le Canada d’ici la fin de la semaine. Cela, a déclaré Asherman, pourrait conduire à des conditions plus dangereuses dans le Midwest et le Sud profond.

Développements :

∎ Des dépressions dans les années 20 sont attendues le long de la côte nord du golfe, de l’est du Texas au nord de la Floride. Les températures pourraient chuter jusqu’à l’adolescence et peut-être quelques basses à un chiffre dans le Grand Sud, La chaîne météo dit.

∎ Près de 80 % du pays pourrait connaître des températures inférieures à zéro et plus de 140 records de froid quotidiens pourraient être battus lundi et mardi, de l’Oregon au Mississippi, CNN signalé.

∎ Dans l’Oregon, des vents violents ont renversé un arbre sur une maison, tuant un homme. Deux autres personnes sont mortes d’hypothermie présumée et une quatrième est décédée dans un incendie après la chute d’un arbre sur un camping-car.

∎ Le motoneigiste qui a été tué dans l’Utah faisait partie d’un groupe de quatre personnes tentant de traverser l’US Highway 40 dans la région de Strawberry Reservoir, à environ 70 milles au sud-est de Salt Lake City, a indiqué la patrouille routière de l’Utah.

∎ Les écoles publiques ont annulé les cours de mardi pour des raisons liées aux conditions météorologiques à Chicago, qui possède le quatrième plus grand district du pays, ainsi qu’à Denver, Dallas, Fort Worth, Texas, et Portland, Oregon.

Trois avalanches mortelles et un quasi-accident

L’avalanche qui a tué un skieur de randonnée dans le Wyoming était la troisième tragédie de ce type en moins d’une semaine. Mercredi, un homme est mort et trois autres personnes ont été blessées dans un avalanche d’une station de ski dans la Sierra Nevada en Californie. Le lendemain, une personne a été mortellement enterrée dans la neige dans l’arrière-pays de l’Idaho, près de la frontière du Montana.

Dans les montagnes Rocheuses, les dangers des tourbillons et des glissements de neige ont incité les autorités à fermer plusieurs routes, y compris un tronçon de 20 milles de la I-70 à l’est de Vail, au Colorado. Dimanche, le col Berthoud, dans le centre du Colorado, a été fermé lorsqu’une avalanche a brièvement piégé les occupants de 10 véhicules.

Kaitlyn Punzalan et son mari étaient parmi eux, alors qu’ils rentraient chez eux à Denver avec des amis.

“Mon ami conduisait ma voiture et tout d’un coup il dit : ‘Ah, avalanche !’ Et nous levons les yeux et voyons toute cette neige descendre vers nous”, a déclaré Punzalan à KUSA-TV.

Elle a expliqué qu’il leur avait fallu environ une heure pour creuser, avec l’aide d’autres personnes présentes dans la région. Aucun blessé n’a été signalé.

Le gel profond et la neige ferment les écoles du Tennessee

Les conditions routières dans une grande partie du grand Nashville étaient périlleuses lundi alors que les équipes travaillaient à déblayer plusieurs centimètres de neige avec jusqu’à 6 pouces supplémentaires possibles dans certaines régions. La température élevée de lundi ne devrait atteindre que 20 degrés, et les températures ne devraient pas dépasser le point de congélation avant jeudi après-midi, a déclaré le bureau du National Weather Service à Nashville.

Les écoles ont été fermées en l’honneur de la Journée Martin Luther King, mais les écoles publiques de la région métropolitaine de Nashville et des dizaines d’autres districts de l’État ont annoncé qu’elles seraient fermées mardi – et plusieurs mercredi également. Les commerces ont également fermé leurs portes.

Chez elle dans le comté de Williamson, au sud de Nashville, Kristin Kelly, 41 ans, a observé les chutes de neige.

“C’est très tranquille et dynamique à la fois”, a-t-elle déclaré. “Si nous avons de la chance, nous avons un à deux événements de neige décents par an. … Je suis content d’une bonne chute de neige. Ensuite, je suis prêt pour la piscine.”

− Natalie Neysa Alund

Froid record pour accueillir les Iowans lors des caucus

Un refroidissement éolien inférieur à zéro dans tout l’Iowa lundi mettra à l’épreuve les participants au caucus volonté de se rendre dans les mairies de tout l’État pour soutenir leurs candidats présidentiels préférés. Lundi devrait être le jour le plus froid des caucus de l’Iowa depuis le début du processus en 1972, lorsque le refroidissement éolien est tombé à 26 degrés en dessous de zéro. Ce jour-là, la température maximale était de 25 degrés.

Les prévisions pour lundi prévoyaient un maximum de zéro degré, selon le météorologue AccuWeather Kerry Schwindenhammer. Mais les températures, a-t-il dit, pourraient se situer entre 20 et 25 degrés en dessous de zéro, voire 30 degrés en dessous de zéro à certains endroits.

“Vous ne pouvez pas rester chez vous”, a déclaré dimanche l’ancien président Donald Trump à ses partisans. “Si tu es malade comme un chien, tu dis : ‘Chérie, je dois y arriver.’ Même si vous votez et décédez, cela en vaut la peine.”

Le Texas et le Mississippi frappés par la glace

Une zone de glace s’étendait du nord-est du Texas jusqu’aux parties nord du Mississippi, de l’Alabama et de la Géorgie tôt lundi. Cette “zone de glace” s’étendra vers le sud-est jusqu’à la côte centrale et occidentale du Golfe d’ici lundi soir, a indiqué AccuWeather. Au Texas, l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) a lancé lundi un appel à la conservation, citant une demande record.

“Le refroidissement éolien dangereusement froid pourrait entraîner une hypothermie ou des engelures si des précautions ne sont pas prises”, a averti le National Weather Service.

Dans le Mississippi, le service météorologique national de Jackson a déclaré que les températures tomberaient à un chiffre, avec un refroidissement éolien inférieur à zéro jusqu’à mardi soir. Les services météorologiques ont exhorté les habitants à “protéger les personnes, les canalisations et les animaux domestiques”, car le gel devrait durer jusqu’à mercredi soir.

“Un mélange hivernal est en cours dans le delta et dans certaines parties du sud-est (Arkansas) et du nord-est (Louisiane)”, a indiqué le National Weather Service. “Même si les accumulations seront plus importantes plus au nord et à l’ouest, des problèmes de déplacement sont attendus dans une grande partie de la région.”

Buffalo obtient une pause dans la neige et l’aide des fans pour le match éliminatoire

Buffalo, New York, a eu une pause dans la neige pour le match éliminatoire de la NFL qui a débuté lundi après-midi. Le match a été reporté dimanche en raison des conditions météorologiques. L’aéroport de Buffalo a reçu plus de 8 pouces de neige dimanche, battant le record quotidien établi en 1963. Les travailleurs et les bénévoles ont pelleté environ 2 pieds de neige depuis les sièges du stade Highmark.

“Vous devez vous rappeler que vous êtes un fan des Bills. Tout cela fait partie de l’accord”, a déclaré Bob Issacs, parmi les résidents locaux qui ont répondu à la demande de l’équipe de bénévoles pour nettoyer les sièges dans des températures chez les adolescents pour 20 $ par an. heure. Leurs efforts ont porté leurs fruits puisque la neige a été enlevée dès le coup d’envoi. Les Buffalo Bills continueront plus tard à vaincre les Steelers de Pittsburgh 31-17.

D’autres chutes de neige par effet de lac étaient prévues de mardi à jeudi, a indiqué le service météorologique de Buffalo.

Neige et conditions glaciales en prévision pour le centre de l’Atlantique et le nord-est

Bien que cela ne soit pas aussi écrasant que la quantité de neige qui a recouvert Buffalo, certaines parties du nord-est et du centre de l’Atlantique devraient connaître leur première couche de neige significative en deux ans.

La majeure partie du tronçon allant de la Virginie au Maine devrait recevoir 1 à 3 pouces de neige dans la nuit de lundi et mardi, a rapporté Accuweather. Les 2 à 3 pouces prévus pour Washington constitueraient le montant le plus important enregistré dans la capitale depuis au moins deux ans.

La ville de New York a une chance de mettre fin à sa période de jours sans plus de 1 pouce de neige, qui, comme Washington et Philadelphie, se situe à plus de 700. Mais la plus grande préoccupation pourrait être les conditions glaciales et la pluie verglaçante.

“Contrairement aux averses de neige et aux bourrasques de neige qui ont traversé la région dimanche et ont principalement fondu sur les routes, les températures plus basses en place pour la tempête de lundi soir à mardi conduiront dans de nombreux cas à des routes et des trottoirs glissants et enneigés”, a déclaré Accuweather senior. a déclaré le météorologue Matt Benz.

Contributeur : Anthony Robledo, USA TODAY ; The Associated Press