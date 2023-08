Température plus fraîche, pas de pluie dans les prévisions météorologiques de l’Okanagan

Des températures légèrement plus fraîches sont prévues dans l’Okanagan et le Shuswap aujourd’hui (samedi 19 août) alors que les équipes de pompiers continuent de combattre des dizaines d’incendies de forêt dans la région.

Il n’y a pas d’orages, ni de précipitations dans les prévisions, avec des températures maximales autour de 26°C.

Les vents devraient être d’environ 20 km/h, avec des rafales à 40. Des vents violents jeudi soir (17 août) ont alimenté le feu de forêt de McDougall Creek à West Kelowna et ont soufflé de grosses braises sur le lac Okanagan, provoquant des incendies dans les régions de Clifton/McKinley à Kelowna et un incendie de forêt à Lake Country.

Environnement Canada a toujours une déclaration sur la qualité de l’air de Salmon Arm à Osoyoos, en raison de la fumée des feux de forêt.

Les prévisions de dimanche semblent sensiblement les mêmes.

Aucune précipitation n’est prévue avant le milieu de la semaine prochaine, avec 60 % de probabilité d’averses mardi et mercredi.

Le premier ministre David Eby a déclaré l’état d’urgence provincial vendredi 18 août. Les résidents sont priés d’éviter les déplacements non essentiels dans les zones touchées par les incendies de forêt.

