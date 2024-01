Température du Pixel 8 Pro, encerclez pour rechercher

Google offre au Pixel une fonctionnalité surprise en janvier 2024 qui coïncide avec les Mint 8 et 8 Pro. Cela fait suite à une grosse mise à jour en décembre et arrive deux mois avant la date prévue.

Comme promis au lancement, le Pixel 8 Pro Application Thermomètre peut maintenant être utilisé pour enregistrer la température corporelle. Les mesures de n’importe qui peuvent être prises, tandis que vos mesures sont enregistrées dans l’application Fitbit.

Cette analyse consiste à placer la barre de la caméra près du centre de votre front, puis à appuyer sur l’écran. Une vibration signalera que vous pouvez déplacer le téléphone sur le front jusqu’à votre tempe. Cela doit être complété en quelques secondes par une autre vibration confirmant une mesure réussie.

Entre-temps, Encercler pour rechercher arrive sur les Pixel 8 et 8 Pro. Appuyez longuement sur le bouton d’accueil ou sur la barre de navigation gestuelle, ce qui crée une cible tactile courte mais large qui rétrécit lorsque vous maintenez la poignée.

Cela fait apparaître une barre de recherche Google et une animation bleue/violette qui indique comment vous pouvez encercler (ou gribouiller sur) n’importe quoi sur l’écran pour obtenir plus d’informations. Cela fait apparaître une feuille inférieure de résultats avec la possibilité d’affiner en ajoutant une recherche de texte. Vous pouvez également appuyer ou mettre en surbrillance (tracer une ligne) pour sélectionner des éléments, en particulier du texte pour la copie/traduction OCR.

Dans Messages, Google déploie Photomoji et Composition magique hors bêta. Cette dernière fonctionnalité du Pixel 8 Pro exploitera le modèle Gemini Nano sur l’appareil pour suggérer des réponses et en remixer d’autres dans différents styles : Remix, Excited, Chill, Shakespeare, Lyrical, Formal ou Short.

Vous pouvez faire du sur mesure Photomoji réactions et autocollants en appuyant longuement sur un message et en faisant glisser jusqu’à ce que vous voyiez « Créer ». Sélectionnez une image et l’IA de Google identifiera le sujet principal. Vous pouvez également démarrer ce processus à partir d’un nouvel onglet Photomoji dans le sélecteur Emoji/expressif où vous trouverez des créations passées et des autocollants d’autres personnes/conversations.

Google souligne également le changement de nom de Near Share pour Partage rapide qui sera bientôt déployé et comporte une nouvelle icône et une nouvelle interface utilisateur. Dernièrement, Commutation audio transparente est désormais disponible pour la Pixel Watch et la Pixel Watch 2. Comme sur les téléphones et la tablette Pixel, cela permet aux Pixel Buds Pro de se connecter rapidement lorsque vous commencez à écouter de la musique sur votre portable.

Le Pixel Feature Drop de janvier 2024 sera déployé à partir de jeudi.