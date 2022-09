Témoins : une attaque aérienne au Myanmar fait 13 morts, dont 7 enfants

BANGKOK (AP) – Des hélicoptères du gouvernement ont attaqué une école et un village du centre-nord du Myanmar, tuant au moins 13 personnes dont sept enfants, ont déclaré lundi un administrateur scolaire et un travailleur humanitaire.

Les victimes civiles surviennent souvent dans les attaques du gouvernement militaire contre les insurgés pro-démocratie et leurs alliés. Cependant, le nombre d’enfants tués lors de l’attaque aérienne de vendredi dernier dans le canton de Tabayin, dans la région de Sagaing, semble être le plus élevé depuis que l’armée a pris le pouvoir en février de l’année dernière, renversant le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

La prise de contrôle de l’armée a déclenché des manifestations non violentes de masse dans tout le pays. L’armée et la police ont répondu avec une force meurtrière, entraînant la propagation de la résistance armée dans les villes et les campagnes. Les combats ont été particulièrement féroces à Sagaing, où l’armée a lancé plusieurs offensives, incendiant dans certains cas des villages, qui ont déplacé plus d’un demi-million de personnes, selon un rapport publié par l’UNICEF ce mois-ci.

L’attaque de vendredi s’est produite dans le village de Let Yet Kone à Tabayin, également connu sous le nom de Depayin, à environ 110 kilomètres (70 miles) au nord-ouest de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays.

L’administrateur de l’école, Mar Mar, a déclaré qu’elle essayait d’amener les élèves dans des cachettes sûres dans les salles de classe du rez-de-chaussée lorsque deux des quatre hélicoptères Mi-35 en vol stationnaire au nord du village ont commencé à attaquer, tirant des mitrailleuses et des armes plus lourdes sur l’école, qui est située dans le composé du monastère bouddhiste du village.

Mar Mar travaille à l’école avec 20 bénévoles qui enseignent à 240 élèves de la maternelle à la 8e année. Elle se cache dans le village avec ses trois enfants depuis sa fuite pour la sécurité pour éviter la répression gouvernementale après avoir participé l’année dernière à un mouvement de désobéissance civile contre le prise de pouvoir militaire. Elle utilise le pseudonyme Mar Mar pour se protéger et protéger ses proches de l’armée.

Elle a dit qu’elle ne s’attendait pas à des problèmes puisque l’avion avait déjà survolé le village sans aucun incident.

“Puisque les étudiants n’avaient rien fait de mal, je n’ai jamais pensé qu’ils seraient brutalement abattus par des mitrailleuses”, a déclaré Mar Mar à l’Associated Press par téléphone lundi.

Au moment où elle, les élèves et les enseignants ont pu se réfugier dans les salles de classe, un enseignant et un élève de 7 ans avaient déjà reçu une balle dans le cou et la tête et Mar Mar a dû utiliser des vêtements pour essayer de se tenir debout. le saignement.

“Ils ont continué à tirer dans l’enceinte depuis les airs pendant une heure”, a déclaré Mar Mar. « Ils ne se sont pas arrêtés même une minute. Tout ce que nous pouvions faire à ce moment-là, c’était chanter des mantras bouddhistes.

Lorsque l’attaque aérienne s’est arrêtée, environ 80 soldats sont entrés dans l’enceinte du monastère, tirant avec leurs armes sur les bâtiments.

Les soldats ont alors ordonné à tout le monde dans l’enceinte de sortir des bâtiments. Mar Mar a déclaré avoir vu environ 30 étudiants avec des blessures sur le dos, les cuisses, le visage et d’autres parties du corps. Certains étudiants avaient perdu des membres.

“Les enfants m’ont dit que leurs amis étaient en train de mourir”, a-t-elle déclaré. « J’ai aussi entendu un élève crier : ‘Ça fait tellement mal. Je n’en peux plus. Tue moi s’il te plait.’ Cette voix résonne encore dans mes oreilles », a déclaré Mar Mar.

Elle a déclaré qu’au moins six élèves avaient été tués dans l’école et qu’un garçon de 13 ans travaillant dans une pêcherie dans un village voisin avait également été tué par balle. Au moins six adultes ont également été tués dans l’attaque aérienne dans d’autres parties du village, a-t-elle déclaré. Les corps des enfants morts ont été emportés par les soldats.

Plus de 20 personnes, dont neuf enfants blessés et trois enseignants, ont également été emmenées par les militaires, a-t-elle précisé. Deux des personnes capturées ont été accusées d’appartenir aux Forces de défense du peuple anti-gouvernementales, la branche armée de la résistance à l’armée.

Les forces de sécurité ont également incendié une maison du village, provoquant la fuite des habitants.

Un volontaire de Tabayin aidant les personnes déplacées qui ont demandé à ne pas être identifiées par crainte de représailles du gouvernement a déclaré que les corps des enfants morts avaient été incinérés par les soldats dans le canton voisin de Ye U.

“J’en parle maintenant à la communauté internationale parce que je veux réparation pour nos enfants”, a déclaré Mar Mar. “Au lieu d’une aide humanitaire, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’une véritable démocratie et des droits de l’homme.”

Myanmar Now, un service d’information en ligne, et d’autres médias indépendants du Myanmar ont également rapporté l’attaque et la mort des étudiants.

Un jour après l’attaque, le journal officiel Myanma Alinn a rapporté que les forces de sécurité étaient allées vérifier le village après avoir reçu des informations selon lesquelles des membres des Forces de défense du peuple s’y cachaient.

Le rapport indique que des membres des Forces de défense du peuple et leurs alliés de l’Armée de l’indépendance kachin, un groupe ethnique rebelle, se cachaient à l’intérieur des maisons et du monastère et ont commencé à tirer sur les forces de sécurité, faisant des morts et des blessés parmi les habitants du village. Il a indiqué que les blessés avaient été emmenés dans des hôpitaux, mais n’a pas mentionné la situation des étudiants.

Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques basée en Thaïlande, qui surveille les droits de l’homme au Myanmar, au moins 2 298 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis que l’armée a pris le pouvoir l’année dernière.

L’ONU a documenté 260 attaques contre des écoles et du personnel de l’éducation depuis le coup d’État, a déclaré le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en juin.

Grant Peck, l’Associated Press