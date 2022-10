Témoins : des frappes de drones dans l’Oromia en Éthiopie tuent des civils

NAIROBI, Kenya (AP) – Des témoins ont déclaré à l’Associated Press que des frappes de drones dans la région d’Oromia en Éthiopie ont tué plusieurs dizaines de civils la semaine dernière. Les attaques contre les bastions de l’Armée rebelle de libération d’Oromo sont intervenues au milieu de combats intensifiés entre les forces fédérales et le groupe interdit.

“J’ai perdu trois de mes frères dans une attaque de drone le mercredi 19 octobre”, a déclaré un témoin qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte pour sa sécurité. « L’attaque s’est produite vers midi dans la région de Metta Welkite. Il y a eu une frappe de drone plus tôt, et ils sont sortis pour transporter des blessés vers des centres de santé. Mais eux-mêmes ont été tués par un drone avec 20 autres personnes. Mes frères étaient tous étudiants… (Et) nous avons enterré leurs corps mutilés.

L’attaque de drone la plus meurtrière s’est produite dimanche lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans le comté de Cobi à West Shewa pour les membres de l’OLA, que l’Éthiopie a qualifiée d’organisation terroriste.

“Les habitants ont été invités par le groupe rebelle à assister à la cérémonie, donc des centaines de personnes étaient là … (parce que) ne pas assister à l’événement n’était pas une option”, a déclaré un ingénieur qui a été témoin des conséquences de l’attaque. “Ce que j’ai vu environ 20 minutes après l’attaque était un carnage. Des femmes, des enfants, des personnes âgées et certains membres du groupe rebelle ont été tués.

Les responsables locaux ont refusé de commenter les grèves et les responsables fédéraux n’ont pas fourni de détails. Mais l’opposition Oromo Federalist Congress, l’un des plus grands partis politiques éthiopiens, a confirmé les attaques dans un communiqué publié mardi.

“L’attaque irresponsable du drone dimanche a tué des enfants de 7 et 10 ans, des mères, des personnes âgées et des personnes handicapées”, indique le communiqué du parti fortement implanté dans la région d’Oromia. « Le gouvernement… est occupé à utiliser des drones et des avions de combat contre des civils. Et il essaie de cacher au public ces meurtres contre les Oromos ».

L’Armée de libération d’Oromo, que le gouvernement éthiopien accuse d’avoir perpétré des massacres ces derniers mois, a affirmé mardi que le gouvernement avait utilisé des drones et d’autres moyens aériens pour “massacrer sans discernement des civils” dans les régions de Metta, Nunu Qumba, Wama Hagalo et Cobi de l’ouest. et le centre d’Oromia ces derniers jours.

L’OLA a affirmé un nombre de morts dans les centaines et a déclaré que les écoles et les rassemblements civils étaient ciblés.

Le groupe rebelle était autrefois une branche militaire d’un parti d’opposition, le Front de libération oromo. Ses membres sont revenus en Éthiopie en 2018 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a invité des groupes d’exilés et des personnalités politiques à rentrer chez eux.

Cependant, l’aile militaire s’est rapidement détachée du parti et a commencé des affrontements meurtriers avec les forces gouvernementales tout en affirmant qu’elle défendait la sécurité et l’autodétermination du peuple Oromo, le plus grand groupe ethnique d’Éthiopie.

Des rapports locaux suggèrent que le groupe rebelle élargit sa portée alors que les forces gouvernementales sont engagées dans un autre conflit meurtrier dans la région du nord du Tigré en Éthiopie.

Le conflit d’Oromia est distinct de celui du Tigré. Mais à la fin de l’année dernière, les forces de l’OLA et du Tigré ont annoncé une alliance dans le but de renverser le gouvernement éthiopien. Le gouvernement et les représentants du Tigré ont entamé des pourparlers de paix cette semaine.

Cara Anna, l’Associated Press