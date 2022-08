Témoin : un tireur d’école de Floride a eu du mal au collège

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le tireur d’école de Floride Nikolas Cruz a eu des difficultés académiques et comportementales au collège, riant de manière incontrôlable et laissant échapper des commentaires inappropriés en classe, détruisant un lavabo de salle de bain et obtenant de mauvaises notes, un ancien conseiller a témoigné mardi lors de son procès. pour avoir massacré 17 personnes.

Jessica Clark Flournoy, qui travaillait avec des élèves en éducation spécialisée, a témoigné que lorsqu’elle a rencontré Cruz pour la première fois en sixième année au Westglades Middle School en 2011, il s’est efforcé d’obtenir de bonnes notes, de se comporter et de se faire des amis, mais il a eu du mal. Cruz, qui a reçu un diagnostic de trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, avait du mal à se concentrer et à rester organisé, a-t-elle déclaré.

Flournoy a déclaré que Cruz était extrêmement anxieux – ce que les enseignants du primaire avaient également dit dans un témoignage antérieur – et craignait que d’autres élèves ne découvrent qu’il allait mal. Elle a dit que lorsque les enseignants rendaient leurs devoirs et leurs tests, il fourrait rapidement les papiers dans son sac à dos sans regarder pour que personne d’autre ne le voie. Il était gêné de lever la main pour obtenir de l’aide, alors Flournoy et ses professeurs ont conçu un système où il placerait une carte bleue sur son bureau lorsqu’il avait besoin d’aide.

“Il n’avait pas beaucoup confiance en ses capacités à bien faire”, a déclaré Flournoy, qui travaillait avec lui 30 à 45 minutes par semaine. Elle a dit que cela lui pesait. “Il était triste à ce sujet.”

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre du meurtre de 14 élèves et de trois membres du personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018. Le jury de sept hommes et cinq femmes décidera s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans parole. Ils doivent être unanimes pour imposer une peine de mort.

Ses défenseurs publics en sont à leur deuxième semaine de présentation de témoignages sur la vie troublée de Cruz alors qu’ils tentent de montrer que de sa naissance à une prostituée accro au crack et à l’alcool qui l’a mis en adoption tout au long de son enfance, il avait des problèmes émotionnels et psychologiques qui étaient jamais traité de manière adéquate.

Ils essaient de surmonter les preuves et les témoignages émotionnels, horribles et graphiques que l’accusation a présentés pendant trois semaines alors qu’elle exposait les meurtres et sa planification.

Flournoy, qui n’a pas voulu témoigner mais a été cité à comparaître par les avocats de Cruz, a déclaré qu’en huitième année, Cruz avait de tels problèmes de comportement, comme casser le lavabo de la salle de bain, qu’il était escorté à ses cours et au déjeuner. Elle pensait qu’il essayait de se faire expulser de Westglades et envoyé dans une école pour élèves ayant des problèmes de discipline.

Elle a dit qu’il lui est finalement devenu évident que Westglades n’était pas l’école appropriée pour Cruz parce que les administrateurs et les enseignants avaient appliqué toutes leurs ressources pour l’aider, mais rien n’a vraiment fonctionné.

La rédactrice de l’Associated Press Freida Frisaro à Miami a contribué à ce rapport.

Terry Spencer, l’Associated Press