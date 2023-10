Témoin oculaire de l’invasion terroriste du Hamas : « C’est pire que mon pire scénario de cauchemar »

Jérusalem, Israël – Lorsqu’Adele Raemer a entendu les sirènes hurler tôt samedi matin, elle a pensé qu’il s’agissait simplement d’une nouvelle série de tirs de roquettes provenant de groupes militants palestiniens à l’intérieur de Gaza. Habituée à de telles attaques, qui se produisent régulièrement dans le sud d’Israël, Raemer s’est rapidement rendue au refuge de sa maison du kibboutz Nirim.

Les habitants de Nirim et d’autres petites communautés agricoles similaires situées le long de la frontière entre Israël et Gaza se sont habitués aux tirs de roquettes et courent vers leurs chambres sécurisées renforcées pour se mettre à l’abri ou même y dormir depuis que le groupe terroriste du Hamas a pris le contrôle de Gaza par la force. après qu’Israël se soit retiré unilatéralement de l’enclave palestinienne en 2005.

« Mon fils est en visite pour le week-end », a déclaré Raemer à Fox News Digital lors d’un appel téléphonique samedi après-midi. « Je l’ai réveillé et nous sommes allés dans le coffre-fort, en attendant le feu vert. »

Raemer a déclaré qu’après avoir entendu un barrage massif de roquettes au-dessus de sa tête, elle avait reçu un message texte demandant aux habitants de Nirim de verrouiller toutes les portes et fenêtres de leur maison et de rester dans leur coffre-fort jusqu’à nouvel ordre.

« Nous sommes ici depuis lors », a déclaré Raemer, un citoyen américain qui a déménagé à Nirim en 1975. « Je ne suis sorti que deux fois pour aller aux toilettes et nous chercher de l’eau. Nous n’avons rien mangé de la journée. »

Raemer, qui est malentendante, a déclaré que lorsqu’elle est sortie chercher de l’eau, elle a vu que les fenêtres de son salon avaient été brisées. Son fils, a-t-elle déclaré, a déclaré avoir entendu des voix fortes à l’extérieur parlant arabe et tous deux ont entendu plusieurs coups de feu, en plus d’autres sirènes et attaques de roquettes.

Nirim était l’une des nombreuses communautés israéliennes le long de la frontière qui ont été infiltrées samedi matin lors d’une attaque bien planifiée et coordonnée par des terroristes palestiniens qui semblait avoir pris l’armée israélienne par surprise totale. Le Magen David Adom, l’agence israélienne de premiers secours, a rapporté qu’au moins 100 personnes avaient été tuées jusqu’à présent et des centaines blessées.

« Je suppose que l’attaque massive à la roquette avait pour but de cacher les infiltrés, alors que l’armée était occupée à gérer les roquettes qui entraient sur le territoire israélien », a déclaré Raemer.

Des séquences vidéo non confirmées partagées sur les réseaux sociaux par le Hamas et d’autres sources palestiniennes montraient des militants palestiniens armés franchissant en parapente la barrière frontalière de haute technologie israélienne et atterrissant par la mer en Israël. D’autres montraient des tracteurs et des bulldozers détruisant la clôture, avec des groupes de terroristes palestiniens infiltrant non seulement les petites communautés agricoles comme Nirim mais aussi les villes israéliennes voisines comme Sderot et Ofakim.

Huit heures après le début de l’attaque, l’armée israélienne et les médias locaux ont rapporté qu’il y avait encore des communautés entières prises en otage par les terroristes palestiniens, dont 50 hommes, femmes et enfants au kibboutz Beeri.

Les chaînes d’information israéliennes sont passées à une couverture médiatique d’urgence, interviewant certains des otages en direct à la télévision, qui ont rapporté avoir perdu le contact avec des membres de leur famille emmenés par les terroristes et d’autres qui ont déclaré que des maisons avaient été incendiées pour tenter d’enfumer les résidents.

Ailleurs le long de la frontière, des milliers de jeunes Israéliens qui assistaient à une soirée de transe ont rapporté avoir été attaqués avec des lance-roquettes RPG et des fusils automatiques par une cellule du Hamas. Des clips vidéo non confirmés montraient des groupes de fêtards faits prisonniers par les terroristes du Hamas, dont certains traversaient Gaza avec des cadavres.

Selon les habitants de la région, dont Raemer, l’armée a mis du temps à atteindre les communautés, même si les civils se sont retranchés chez eux pour se cacher des terroristes.

« Nous savions qu’il y avait des terroristes qui couraient autour du kibboutz », a déclaré Raemer. « Mes voisins ont envoyé des messages détaillant la manière dont les terroristes détruisaient des voitures et tentaient de s’introduire par effraction dans les maisons. »

Raemer a déclaré que depuis que les tunnels souterrains passant sous la barrière frontalière ont été découverts par Israël il y a plus de dix ans, la crainte a toujours été qu’à un moment donné, des terroristes palestiniens puissent percer et pénétrer dans les communautés civiles.

« C’est pire que mon scénario de cauchemar », a-t-elle déclaré. « Mon scénario cauchemardesque était qu’un ou deux terroristes infiltraient un seul kibboutz. Lorsqu’il s’agit d’un seul kibboutz, l’armée peut réagir rapidement, mais ce qui se passe maintenant est quelque chose que je ne pensais pas possible. Cela nous a totalement pris par surprise. »