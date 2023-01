Témoin : les pots-de-vin ont aidé les dirigeants de Fox à obtenir les droits de télévision sur le football

NEW YORK (AP) – Le témoin vedette du gouvernement américain dans un procès pour corruption sur les droits de diffusion de certains des plus grands événements de football a témoigné mercredi comment lui et deux anciens dirigeants de Fox ont versé des millions de dollars en pots-de-vin pour saper les offres concurrentes.

Le procès à New York est le dernier développement d’un scandale de corruption enchevêtré qui remonte à près d’une décennie et a pris au piège plus de trois douzaines de cadres et associés dans le sport le plus populaire au monde.

Le témoin, Alejandro Burzaco, allègue que lui et d’anciens dirigeants de Fox, Hernan Lopez et Carlos Martinez, ont conspiré pour soudoyer des responsables sud-américains du football pour les droits télévisés du plus grand tournoi annuel de l’hémisphère sud, la Copa Libertadores, et aider à obtenir les droits de diffusion du sport. compétition lucrative, la Coupe du monde.

“Les pots-de-vin remplissaient extrêmement bien cet objectif”, a déclaré Burzaco.

Au cours de sa première journée à la barre des témoins, Burazco a parlé au tribunal des contrats fictifs qui ont été mis en place avec des officiels du football pour canaliser les pots-de-vin.

Il a déclaré que les paiements que Lopez et Martinez sont accusés d’avoir versés aux responsables de la Confédération sud-américaine de football ont aidé Fox à évincer ses concurrents et obtenu les droits de tournois à des coûts inférieurs à ceux du marché.

Lopez, originaire d’Argentine, est l’ancien directeur général de Fox International Channels et a ensuite exploité une entreprise de podcasting. Martinez, originaire du Mexique, dirigeait la filiale latino-américaine du diffuseur.

Une autre société de médias sportifs et de marketing, Full Play Group SA, est en procès avec Lopez et Martinez, mais les allégations de corruption contre cette société impliquent différents droits de télévision. Full Play, constituée en Uruguay, est accusée d’avoir versé des pots-de-vin pour les droits de la Copa America, une compétition quadriennale pour équipes nationales, ainsi que pour les matches de qualification pour la Coupe du monde.

Les procureurs devraient interroger Burzaco au moins jusqu’à vendredi, après quoi ce sera le tour des avocats de la défense.

La Fox Corporation, basée à New York, qui a vendu ses chaînes internationales lors d’une restructuration en 2019, a nié toute implication dans le scandale de la corruption et n’est pas accusée dans l’affaire.

Jusqu’à présent, plus de deux douzaines de personnes ont plaidé coupable et deux personnes ont été condamnées lors d’un procès dans le cadre d’une enquête menée par les États-Unis sur des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin et de pots-de-vin aux plus hauts niveaux du football. Quatre personnes morales ont également plaidé coupable. Quatre autres entreprises ont été inculpées mais ont conclu des accords avec le gouvernement pour éviter les poursuites.

L’instance dirigeante du monde du football, la FIFA, a déclaré qu’elle n’était impliquée dans aucune fraude ou complot et qu’elle n’était qu’un spectateur alors que le scandale se déroulait.

Néanmoins, le scandale a poussé l’organisation sous surveillance mondiale. Il a depuis cherché à redorer son image ternie.

La finale de la Coupe du monde du mois dernier au Qatar, où l’Argentine l’a emporté sur la France dans une fusillade spectaculaire pour le titre, a été le match de football le plus regardé aux États-Unis, selon les estimations de l’audience de la télévision.

Lors des plaidoiries d’ouverture mardi, le procureur adjoint américain Victor Zapana a déclaré aux jurés que des millions de dollars de pots-de-vin alimentaient un système de contrats clandestins sans appel d’offres qui “permettaient aux dirigeants de football déloyaux de vivre une vie de luxe”.

Les procureurs allèguent que les paiements ont permis à Lopez et Martinez de permettre à Fox d’obtenir des informations confidentielles de hauts responsables du football, y compris ceux de la FIFA, qui ont permis à son offre de 425 millions de dollars de battre son rival ESPN et d’obtenir les droits de diffusion américains sur le monde 2018 et 2022. Tasses.

Burzaco est un ancien partenaire commercial des deux hommes et dirigeait une société de marketing argentine. Il a coopéré dans de précédentes affaires de corruption dans le football après sa propre arrestation pour corruption en 2015 dans le but, selon ses détracteurs, d’éviter la prison.

Les avocats de Lopez et Martinez ont affirmé que les anciens dirigeants étaient piégés, un avocat de la défense accusant Burzaco d’avoir orchestré les pots-de-vin.

Burzaco a plaidé coupable de complot de racket et d’autres accusations. Il a témoigné en 2017 que les trois Sud-Américains du comité exécutif de la FIFA avaient reçu des pots-de-vin d’un million de dollars pour soutenir la candidature du Qatar à la Coupe du monde 2022 récemment achevée.

Bobby Caina Calvan, L’Associated Press