Témoin : le tireur d’un club gay n’a montré “aucune hésitation”

COLORADO SPRINGS, Colorado (AP) – Deanne VanScyoc a déclaré qu’elle s’était laissée tomber par terre derrière une table de billard au Club Q et avait appelé le 911 alors que les premiers coups de feu retentissaient juste avant minuit, frappant des gens au bar qui avaient bu et bavardé.

VanScyoc faisait face à l’entrée derrière un mur de verre lorsque le tireur est entré, a-t-elle déclaré. Le tireur a tourné à droite et a tiré un seul coup vers la barre, puis trois autres en succession rapide, puis une rafale de coups. Alors que la musique pop battait et qu’une lumière stroboscopique clignotait, VanScyoc a vu le tireur, en gilet pare-balles, se déplacer accroupi sur une rampe, le fusil au niveau des yeux et se diriger vers la piste de danse.

“Il n’y a pas eu d’hésitation”, a déclaré VanScyoc à l’Associated Press dans une interview.

Les clients du club gay ce soir-là fêtaient l’anniversaire d’une drag queen et l’ambiance avait été festive. Lorsque le tournage a commencé, une grande partie de la foule avait déjà quitté la piste de danse et était rassemblée dans un patio fermé juste à côté de la piste de danse.

Cinq personnes ont été tuées et 17 blessées par balles lors d’une attaque qui s’est déroulée en quelques minutes, selon les autorités.

Alors que le tireur s’enfonçait plus profondément dans le club, VanScyoc a entendu une autre volée de coups. Le tireur Anderson Aldrich, 22 ans, a pulvérisé des balles dans la salle de danse. Les fêtards le long des murs ont renversé les tables et se sont cachés derrière eux, selon VanScyoc et un ami qui était là, AJ Bridgewater. Les deux ont raconté ce qui s’est passé pendant la fusillade alors qu’ils se tenaient à côté du mémorial de fleurs qui pousse à l’extérieur du club mardi soir.

VanScyoc n’a pas vu les victimes se faire tirer dessus, dit-elle, “mais j’ai entendu des cris”.

Un autre client, James Slaugh, a déclaré qu’il s’apprêtait à partir pour la nuit lorsque, «tout à coup, nous entendons simplement« pop, pop, pop ». En me retournant, j’ai reçu une balle dans le bras par derrière.

Slaugh, qui a parlé depuis son lit d’hôpital, a déclaré qu’il avait vu tomber d’autres personnes autour de lui, y compris son petit ami, qui a reçu une balle dans la jambe, et sa sœur, qui a survécu avec des blessures par balle à 13 endroits. La partie la plus effrayante de la fusillade, a-t-il dit, était de ne pas savoir si l’agresseur tirerait à nouveau.

Alors qu’elle voyait le tireur se diriger vers le patio – visible depuis la salle de danse à travers une porte vitrée – VanScyoc a saisi sa chance et a sauté de derrière la table de billard pour courir vers une sortie.

Dehors sur la terrasse, Bridgewater a déclaré qu’il avait commencé à fuir lorsque les premières volées ont retenti, mais a paniqué et a trébuché sur un tabouret. Il a repris pied et s’est précipité avec un groupe d’environ 20 personnes vers une porte de garage fermée qui menait à une zone clôturée. “C’était fuir ou mourir”, a-t-il déclaré.

Ni VanScyoc ni Bridgewater n’ont vu Aldrich maîtrisé, mais ont cru que cela s’était produit alors que l’attaquant se dirigeait vers le patio. Aldrich a été jeté au sol par deux mécènes du club – Thomas James et Richard Fierro – et battu.

Pour ceux qui fréquentaient le Club Q, la violence a également profané l’un des rares endroits où la communauté LGBTQ de Colorado Springs pouvait pleinement embrasser son moi authentique.

Le mobile de l’attaque fait toujours l’objet d’une enquête. Un juge a ordonné la détention d’Aldrich sans caution lors d’une première comparution devant le tribunal mercredi sur des accusations préliminaires de meurtre et de crimes haineux. Les responsables disent qu’Aldrich était armé d’un fusil semi-automatique et qu’au moins une autre arme a été récupérée sur les lieux.

Une fois que VanScyoc est sortie, elle s’est déplacée vers l’entrée principale du club, où elle a dit que James s’était effondré avec une balle dans la poitrine après avoir aidé à maîtriser le suspect. Elle a maintenu la pression sur la plaie d’une main et a parlé à la police sur son téléphone jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

Pendant ce temps, Bridgewater et la foule sur le patio avaient ouvert la porte avec difficulté, escaladé la clôture et couru vers un Walgreens voisin, frappant à la porte sans réponse. Le groupe s’est déplacé à côté d’un 7-Eleven, où ils ont trouvé un autre amateur de club, Barrett Hudson, allongé face contre terre avec sept blessures par balle dans le dos alors que des personnes sur les lieux tentaient d’arrêter le saignement.

Au petit matin après la fusillade, Bridgewater et d’autres se sont réunis dans l’appartement d’un ami, regardant l’histoire se dérouler dans les médias. Il a continué à essayer d’appeler le barman du Club Q Derrick Rump, l’un des amis les plus proches de Bridgewater, puis a appris qu’il faisait partie des personnes tuées.

“Nous l’avons tous perdu”, a déclaré Bridgewater.

Les jours qui se sont écoulés depuis, a-t-il dit, ont été un flou de “silence, de larmes, d’un moment de rire, de chaos”.

Jesse Bedayn et Stephen Groves, The Associated Press