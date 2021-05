Témoin Dwayne Johnson, Emily Blunt se lance dans l’aventure d’une vie

Les créateurs de l’aventure familiale à gros budget tant attendue intitulée « Jungle Cruise » ont déposé jeudi la bande-annonce remplie d’aventures et l’affiche intrigante du film mettant en vedette Dwayne Johnson et Emily Blunt.

L’acteur de ‘San Andreas’ s’est rendu sur Instagram et a partagé la bande-annonce du prochain film qui le voit avec Emily dans un voyage passionnant dans la jungle.

La bande-annonce de deux minutes trois secondes commence à partir d’un plan d’établissement d’un château au milieu de la jungle, suivi d’Emily (Dr Lily) et de Dwayne (Skipper Frank – un propriétaire de bateau) alors que le duo se bat contre quelques hommes de main qui les suivent . Le Dr Lily vient sur l’île à la recherche d’un arbre aux propriétés médicinales magiques pour guérir les maladies et pour le trouver, les deux se lancent dans un voyage d’aventures amusant sur un bateau gigantesque.

La bande-annonce révèle ensuite le duo alors qu’ils se frayent un chemin à travers les orages, les vagues déchaînées et divers ennemis surnaturels en cours de route. Le voyage intrigant et l’esprit indomptable du duo à la conquête des mers sont le point culminant de la bande-annonce et promettent un bon moment de divertissement en famille.

La star de ‘Baywatch’ a écrit dans la légende : « Attention. TOUS À BORD pour L’AVENTURE D’UNE VIE !!! Notre @DisneysJungleCruise SORT DANS LES THÉÂTRES DU MONDE ENTIER et VOS SALLES DE SÉJOUR sur @DisneyPlus avec Accès Premier le 30 JUILLET !!! NOUVELLE BANDE-ANNONCE drop et celui-ci ROCKS (jeu de mots 😉 Enjoy ~ Dr Lily & Skipper Frank. »

La ‘Jungle Cruise’ présente Emily et Dwayne et les autres stars du film. Il expose essentiellement les aperçus du voyage et les obstacles auxquels ils sont confrontés.

L’histoire du film « Jungle Cruise » est centrée sur un duo frère (Jack Whitehall) et soeur (Blunt), qui embauche un capitaine de bateau (Johnson) pour les ramer sur le fleuve Amazone alors qu’ils sont à la poursuite d’un arbre censé avoir des pouvoirs de guérison.

Johnson promet que sa promenade en bateau sera la moins chère, mais la plus excitante pour lui est de les emmener à travers des endroits infestés d’indigènes agressifs de la jungle. Ce qui ajoute une touche à leur voyage, c’est une expédition allemande concurrente.

Situé au début des années 20 et tourné dans des endroits exotiques, il faut voir si Blunt, son frère et Johnson parviennent ou non à l’arbre magique. Le cinéaste espagnol Jaume Collet-Serra a réalisé le film inspiré du célèbre manège du parc à thème Disneyland.

Outre Blunt, Whitehall et Johnson, le film met également en vedette Edgar Ramirez, Jesse Plemons et Paul Giamatti dans des rôles clés.

Le film est financé par Johnson avec John Fox, John David, Hiram Garcia, Dany Garcia et Beau Flynn.