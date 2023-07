« Témoin de la montée de la prochaine superstar du tennis »: Sachin, AB de Villiers, Dinesh Karthik et d’autres souhaitent à Alcaraz le triomphe de Wimbledon

Le rêve de Novak Djokovic d’une 24e couronne record du Grand Chelem a été brisé dimanche. Carlos Alcaraz l’a battu dimanche pour devenir le champion de Wimbledon 2023. Alcaraz, classé n ° 1, a empêché Djokovic de remporter ce qui aurait été un huitième titre record et un cinquième consécutif lors du tournoi sur gazon. Il a récupéré après avoir perdu le premier set et sauvé une balle de set dans le second pour passer 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

C’était un deuxième majeur pour Alcaraz après son titre à l’US Open l’an dernier alors qu’il devenait le troisième plus jeune champion masculin de Wimbledon. Pendant ce temps, les médias sociaux ont été inondés de réactions alors que les gens se sont manifestés pour féliciter le joueur de 20 ans pour sa remarquable victoire.

Voici les réactions :

Un jeune joueur si fabuleux, Carlos Alcaraz. Un amorti et un lob alors qu’il servait pour le titre !! J’aurais seulement aimé qu’ils puissent le laisser parler en espagnol et utiliser un interprète. Il aurait été tellement plus à l’aise. – Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 16 juillet 2023

Je me considère chanceuse d’avoir été témoin de ça ! Surtout le discours de Djoko après. Quel champion !Bravo Alcaraz. Tout simplement trop bon ! Habituez-vous à voir ce visage d’ici peu — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) 16 juillet 2023

Alcaraz a breaké dans le jeu d’ouverture du troisième set et à nouveau après un cinquième match épuisant de 26 minutes, qui est passé à 13 deux et a vu Djokovic sauver six points de break avant de craquer au septième. L’Espagnol l’a soutenu avec un jeu de service rapide qui n’a pris que deux minutes en comparaison et s’est de nouveau cassé contre le champion en titre découragé pour avancer de deux sets à un.

Djokovic a perdu une chance en or de briser pour 2-0 dans le décideur avec un smash sauvage et Alcaraz l’a fait payer, brisant pour 2-1. Un Djokovic frustré a récolté une autre violation du code pour avoir détruit sa raquette contre le poteau du filet avant de glisser 3-1. Alcaraz ne s’est pas démenti et il a remporté une célèbre victoire lorsque Djokovic a enfoui un coup droit dans le filet.

