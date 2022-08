Témoignage : Un tireur d’école a été témoin de la mort de son père à l’âge de 5 ans

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les avocats du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz ont présenté lundi d’autres témoignages selon lesquels le tueur en série avait manifesté un comportement violent, perturbateur et troublé dès ses premières années et, juste avant son sixième anniversaire, avait été témoin de la mort subite de son père adoptif.

Finai Browd, une amie proche de la défunte mère adoptive de Cruz, Lynda, a déclaré qu’on lui avait dit que Roger Cruz se trouvait dans la tanière de la famille avec Nikolas et son jeune frère Zachary lorsqu’il est arrivé en courant et en pleurant devant la cuisine où sa mère préparait le déjeuner.

Lynda Cruz a demandé à son fils s’il était bouleversé parce que son père lui avait crié dessus.

“Aussi clair que le soleil, il a dit:” Non, papa est mort “”, a-t-il répondu, selon Browd. Lynda Cruz s’est précipitée dans la tanière et a découvert que son mari avait succombé à une crise cardiaque sur le canapé. Des témoignages antérieurs ont montré que Nikolas Cruz n’avait reçu de conseil en cas de deuil que quatre ans après le décès de 2004.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre du meurtre de 14 élèves et de trois membres du personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018. Un jury de sept hommes et cinq femmes décidera s’il est condamné à mort ou à perpétuité sans parole. Pour que l’ancien élève de Stoneman Douglas reçoive une condamnation à mort, le jury doit être unanime.

Essayant de surmonter les preuves et les témoignages émotionnels, horribles et graphiques que l’accusation a présentés pendant trois semaines alors qu’elle décrivait les meurtres, la défense a passé les cinq premiers jours de son dossier à essayer de montrer que depuis le moment où il a été conçu dans le ventre de une prostituée fumant du crack et buvant dur, il a été mis sur une route qui a créé un tueur.

Ses défenseurs publics ont diffusé un témoignage enregistré sur vidéo de Browd, qui a des problèmes de santé qui l’ont empêchée de se présenter au tribunal. Elle et Lynda Cruz sont devenues les meilleures amies alors qu’elles travaillaient dans une compagnie d’assurance de New York dans les années 1980, elles et leurs maris déménageant en Floride à peu près au même moment afin qu’ils puissent rester proches l’un de l’autre.

Elle a dit que Lynda Cruz avait fait quatre fausses couches avant de pouvoir adopter Nikolas en 1998, alors qu’elle avait 49 ans et son mari 61 ans. Elle a dit que Lynda Cruz avait rêvé d’être mère, alors elle est passée par un avocat privé pour adopter Nikolas et, deux ans, plus tard. son demi-frère Zachary.

Browd a déclaré que Lynda Cruz était une mère adorée lorsqu’elle a ramené Nikolas à la maison.

“Elle était extatique, ravie”, a déclaré Browd. “C’était une maman formidable.”

Mais au moment où Nikolas Cruz avait 4 ans, il faisait des crises de colère qui allaient au-delà de ce que les enfants ont normalement, a-t-elle déclaré.

«Il jetait des choses. Il se couchait, criait et pleurait, mais pas comme un enfant normal », a déclaré Browd. Elle a dit que la plupart des enfants s’arrêteraient si on leur parlait d’une voix sévère, “Il ne le ferait pas.”

Il a dit que Cruz souffrait d’anxiété de séparation sévère chaque fois que sa mère le laissait avec elle pour faire des courses.

“Il se tenait à la fenêtre en criant et en pleurant et je devais lui crier dessus pour qu’il s’éloigne de la fenêtre”, a déclaré Browd. « Il a fallu du temps pour le calmer. Il restait là pendant quelques heures et faisait ça.

Elle a dit que sa mère ne lui avait pas fixé de limites. Par exemple, Lynda et Roger Cruz ont échangé le van familial contre un SUV BMW quand il avait 4 ans, mais il n’aimait pas ça parce qu’il ne pouvait pas se lever et se déplacer comme il le pouvait dans le van. Ainsi, après trois semaines, Lynda Cruz a échangé la BMW contre une autre camionnette, a déclaré Browd.

Lynda Cruz est décédée d’une pneumonie quatre mois avant la fusillade.

Avant que le témoignage de Browd ne soit joué, son enseignant de troisième et de quatrième années en éducation spécialisée a déclaré qu’il était un élève triste et parfois violent et perturbateur qui ne se liait pas d’amitié avec ses camarades de classe.

Lynn Rodriguez a déclaré que lorsqu’elle enseignait à Cruz en 2008 et 2009, il avait du mal à rester à la tâche et était “très petit” pour son âge, ce qui l’a amené à être victime d’intimidation à l’école, dans le bus et par son jeune frère à la maison.

“Il ne pouvait pas se défendre”, a déclaré Rodriguez. Il avait été affecté à l’éducation spéciale depuis la maternelle après avoir reçu un diagnostic de problèmes émotionnels et de développement et d’un trouble de la parole.

« Nikolas était très calme, distant », a-t-elle déclaré. « Il ne s’est pas bien intégré aux autres étudiants. Il était anxieux, très anxieux. Il ne voulait pas partager. Cela le contrarierait. »

Elle a dit que lorsqu’il était frustré, il devenait violent, frappant d’autres étudiants et déchirant leurs devoirs et projets. Cela, bien sûr, le séparait encore plus de ses pairs.

Un autre trait ressortait pour elle.

“Vous ne l’avez pas vu rire ou heureux”, a-t-elle déclaré.

Terry Spencer, l’Associated Press