Témoignage puissant d’une jeune femme qui a perdu sa transition après l’isolement de Covid, pense qu’elle avait une dysphorie SOCIALE, pas de GENRE – The Right Scoop

Lorsque les parents ou les camarades adolescents de jeunes qui remettent soudainement en question leur propre genre ou se disent trans, disent aux gens que le jeune en question fait face à la pression de ses pairs et est amené à croire certaines choses par ses groupes de pairs, par des messages sociétaux et par la socialisation, ils sont moqués non seulement comme des fanatiques intolérants mais comme des mannequins ignorants et arriérés.

Mais n’importe qui avec un minimum d’intellect et la moindre expérience de travail avec des jeunes ou même ÊTRE quelqu’un connaît la vérité de la situation. Ce sont des forces incroyablement puissantes pour agir sur un jeune esprit, peut-être le plus puissant. Mettez un enfant dans une situation où ses amis « se rendent tous compte » qu’ils sont trans, mettez-le dans une société qui non seulement célèbre cela, mais peut à peine ATTENDRE la prochaine nouvelle occasion de montrer à quel point ils sont festifs et embrassants, et vous avez un recette pour un désastre.

Pendant la pandémie, alors que les enfants étaient sortis de cette cocotte-minute, qu’ils étaient à la maison et avec leurs pensées et leur identité, il y a de nombreux cas d’adolescents qui ont pris des mesures pour « faire la transition » en se rendant compte qu’ils vivaient un mensonge. Ils sont en détransition parce qu’ils se sont retrouvés.

Dans ce clip, le jeune en question, qui a vécu six à sept ans en tant qu’homme trans, souligne la chose même.

« Je n’ai pas vraiment eu de problème avec mon corps, dans le sens où je voulais que les parties féminines soient enlevées, j’étais juste en général peu sûre de moi », dit-elle. « Je pense que j’avais plus de dysphorie sociale que de vraie dysphorie de genre. »

un autre cas de détransition après avoir été isolé à cause du Covid. combien d’autres cas ROGD doivent sortir en tant que détrans pour que les gens se réveillent ???? pic.twitter.com/DMdXhUPRcR – 〽️ars ⚓️ (@UpperhandMars) 11 juin 2021

C’était une expression sincère. Il sera récompensé par le mépris. Il est possible, probablement même, qu’elle ne soit pas une lectrice de Right Scoop ou une fan de Fred T, mais ce n’est pas grave. Il ne s’agit pas de politique. Il s’agit de la vie d’enfants qui essaient de trouver leur chemin dans le monde et qui ne sont pas aidés. En fait, ils sont blessés par les actions d’individus et d’institutions dans les communautés qui les entourent.

C’est une très bonne question :

L’incompétence criminelle des médecins utilisant la testostérone comme panacée pour la détresse développementale des jeunes femmes n’a pas encore été suffisamment prise en compte. Des poursuites viendront. https://t.co/a3fPLKH0Yp – Benjamin Boyce (@BenjaminABoyce) 11 juin 2021

C’est une tragédie continue, une indignation morale et un signe de la maladie de la culture « sans offense » éveillée que ces jeunes se trouvent dans cette position. Le manque de point de vue et d’orientation des adultes, sans parler du mépris absolu pour les faits scientifiques, médicaux et anthropologiques, est tellement tordu qu’il s’agit pratiquement de maltraitance d’enfants.

Je suis désolé pour la nouvelle douleur que cette jeune femme est sur le point de subir. La gauche viendra la chercher avec une furieuse vengeance. Misez dessus. J’espère que vous vous joindrez à moi pour prier pour elle.