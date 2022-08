Témoignage : le tireur d’une école de Floride était intellectuellement lent

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le tireur d’école de Floride, Nikolas Cruz, alors qu’il était tout-petit, était intellectuellement et physiquement derrière les autres enfants, ce qui l’a amené à s’isoler et à frapper et mordre pour obtenir ce qu’il voulait, a témoigné mardi un administrateur de garderie et ancien voisin à son procès pour meurtre de masse.

Les avocats de Cruz ont commencé le deuxième jour de leur défense en s’appuyant sur le témoignage selon lequel l’abus de cocaïne et d’alcool de sa mère biologique pendant la grossesse l’a gravement endommagé au cerveau, le mettant sur une route qui l’a conduit à assassiner 14 étudiants et trois membres du personnel de Parkland’s Marjory Stoneman Douglas Lycée le 14 février 2018.

Ils essaient de persuader son jury de le condamner à la perpétuité sans libération conditionnelle au lieu de la mort. Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre des meurtres et le procès ne doit que déterminer sa peine.

Anne Fischer, qui dirigeait la garderie que Cruz fréquentait depuis l’âge d’environ 1 an, a déclaré qu’il ne progressait pas aussi vite que les autres enfants et qu’il était plus petit. Elle a dit que tandis que les autres bambins pouvaient demander leurs gobelets d’eau et utiliser une cuillère, Cruz ne le pouvait pas. Elle a dit qu’il tomberait quand il essaierait de courir et que sa tête et ses oreilles semblaient disproportionnées par rapport à son corps.

“Il s’est beaucoup isolé. Il s’asseyait dans le coin et observait », a déclaré Fischer. “En raison de ses retards de langage, il était plus facile d’utiliser vos mains car vous n’aviez pas les mots pour vous exprimer.”

Il a poussé d’autres enfants parce qu’il « ne savait pas comment s’exprimer », a-t-elle dit. “Si quelqu’un d’autre avait un jouet que Nikolas voulait, il monterait simplement et saisirait le jouet et frapperait la main de l’enfant pour obtenir le jouet ou l’objet. Si un enseignant essayait de travailler avec lui pour lui faire utiliser sa cuillère ou non sa main. Il frappait la main du professeur.

Elle a dit que Lynda Cruz, sa mère adoptive, aimait Nikolas et essayait de faire de son mieux, mais tardait à admettre qu’il avait des problèmes.

Elle a dit que depuis la fusillade, elle se sentait parfois un peu coupable, se demandant s’il y avait quelque chose qu’elle aurait pu faire “pour qu’il soit une meilleure personne”.

Patricia Devaney-Westerlind, qui vivait en face de Lynda et Roger Cruz, a déclaré que Lynda Cruz avait gardé la maison familiale de 4 500 pieds carrés immaculée et qu’elle s’occupait de Nikolas et de son jeune demi-frère Zachary, que la famille a également adopté.

“C’était un mignon petit bébé”, a-t-elle dit à propos de Nikolas. « Elle irait lui chercher toutes ces tenues de marin. Elle était juste la plus heureuse que je l’aie jamais vue.

Mais elle a vu bon nombre des mêmes problèmes que Fischer – qu’à part sa fille, qui avait environ huit mois de moins que lui, Nikolas Cruz ne pouvait pas s’identifier aux autres enfants.

« Je n’ai rien vu d’aussi différent jusqu’à l’âge de 18 mois environ. Il est très, très hyper. Très », a-t-elle déclaré. «Toujours en train de courir. Il ne parlait pas, donc s’il voulait un jouet, il s’en prendrait à quelqu’un.

Devaney-Westerlind a déclaré que lorsque les enfants du quartier se rassemblaient chez elle, Cruz restait seul et se cachait derrière les stores.

“Vous verriez tous les enfants jouer par terre avec différents jouets et il serait ailleurs”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que Cruz était un lit et un pantalon plus humides jusqu’à ce qu’il ait 6 ou 7 ans, ce qui a amené d’autres enfants à s’en prendre à lui.

“Il se fâchait et commençait à casser leurs jouets”, a-t-elle déclaré. « Il serait très contrarié, il serrait les poings. Il serait très en colère. Cela durerait un moment. Il ne s’en remettrait pas. »

La défense tente de surmonter le dossier de l’accusation, qui comportait une vidéo de surveillance de Cruz fauchant des étudiants et du personnel alors qu’il traquait un immeuble de trois étages pendant sept minutes, des photos des conséquences et une visite du jury dans le bâtiment.

Pour que Cruz reçoive une condamnation à mort, le jury doit être unanime. Si un juré vote à vie, ce sera sa peine.

Terry Spencer et Freida Frisaro, The Associated Press