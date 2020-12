Finnegan Lee Elder et son compatriote californien Gabriel Natale-Hjorth, tous deux âgés de 20 ans, sont jugés pour le meurtre du vice-brigadier carabinier Mario Cerciello Rega. Il a été poignardé lors d’une bagarre entre des touristes américains et Cerciello Rega et un autre policier en civil près de l’hôtel des Américains aux premières heures du 26 juillet 2019, à la suite d’un deal de drogue bâclé.