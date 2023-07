Temasek dit qu’il ne cherche pas à investir dans des entreprises de cryptographie pour le moment

La SEC séparément chargé un autre échange crypto américain Coinbase pour opérer en tant que bourse de valeurs mobilières non enregistrée, courtier ou société de compensation. Il a également accusé Coinbase de ne pas avoir enregistré l’offre et la vente de son programme de jalonnement – qui permet aux clients de gagner des récompenses pour la détention de certaines crypto-monnaies.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le principal échange cryptographique américain Ripple d’avoir enfreint les lois locales sur les valeurs mobilières en vendant son jeton XRP natif sans l’enregistrer au préalable auprès du régulateur.

« Il y a beaucoup d’incertitude réglementaire dans cet environnement. Et je pense que ce sera très difficile pour nous de faire un autre investissement et d’échanger au milieu de toute cette incertitude réglementaire », a déclaré Sipahimalani à CNBC dans une interview mardi.

Mardi, Temasek a affiché ses pires rendements depuis 2016, pesés par des défis macroéconomiques et géopolitiques.

« Nous n’avons jamais cherché à investir dans les crypto-monnaies. Même l’investissement dans FTX, nous parlerons d’investir dans un échange, ce qui nous a permis d’obtenir des revenus payants sans réfléchir [of] risque de bilan ou tout risque commercial », a déclaré Sipahimalani.

« Si vous avez le bon cadre réglementaire, et que nous sommes à l’aise avec cela, et que vous avez la bonne opportunité d’investissement, il n’y a aucune raison pour nous de ne pas l’examiner », a déclaré Sipahimalani.

« Tout d’abord, vous devez vous rappeler que l’investissement FTX faisait partie de notre stratégie d’investissement à un stade précoce, où nous investissons dans de nouvelles technologies perturbatrices pour voir ce qui nous attend, afin que nous puissions apporter cela à nos sociétés de portefeuille et en bénéficier au sein de notre écosystème », a déclaré Sipahimalani.

« Deuxièmement, nous recherchons, évidemment, des rendements pour ces entreprises en démarrage, mais probablement le plus important, nous cherchons à trouver les prochains gagnants sur lesquels nous pouvons doubler, à mesure qu’ils éclatent. Et beaucoup d’entre eux deviennent finalement une partie essentielle de notre portefeuille. »

Il a qualifié des sociétés comme Alibaba et Meituan de telles sociétés.

« Nous reconnaissons que les investissements à ce niveau sont binaires et risqués, et nous comptons donc sur la diversification. Nous plafonnons les investissements de démarrage à 6% de notre portefeuille », a-t-il ajouté.

Temasek a fait preuve de diligence raisonnable pour un investissement à un stade précoce lors de l’examen de FTX, a déclaré Sipahimalani, et a finalement continué parce que FTX « avait une bonne technologie qui gagnait des parts de marché et a montré une volonté de s’engager avec les régulateurs et d’obtenir une licence ».

Mais en fin de compte, il est « très difficile de toujours découvrir cette diligence raisonnable », a déclaré Sipahimalani.

« Lorsque nous investissons à un stade précoce, il y aura des pertes, des radiations, mais, ce qui est important pour nous, l’ensemble du portefeuille d’investissements à un stade précoce devrait bien se porter. »