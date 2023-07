Temasek de Singapour affiche un rendement annuel négatif en 2022

Temasek Holdings a enregistré une baisse de 5,07% de son rendement total pour les actionnaires sur un an en dollars de Singapour au cours de l’exercice clos le 31 mars 2023, selon un communiqué publié mardi. La valeur nette du portefeuille s’est établie à 382 milliards de dollars singapouriens, contre 403 milliards de dollars singapouriens il y a un an. Il ne s’agissait que de son cinquième rendement négatif total pour les actionnaires sur un an depuis 2003.

La valeur nette du portefeuille s’est élevée à 382 milliards de dollars singapouriens (284,77 milliards de dollars), contre 403 milliards de dollars singapouriens il y a un an. Il ne s’agissait que de son cinquième rendement négatif total pour les actionnaires sur un an depuis 2003.

« 2022 a été une année difficile pour les marchés au cours de la dernière décennie », a déclaré Lim Boon Heng, président de Temasek Holdings, dans le communiqué. « Dans un contexte de politique macroéconomique restrictive, de croissance plus faible et d’un environnement géopolitique fortement polarisé, le monde change rapidement. »

Pourtant, la baisse du rendement annuel pour les actionnaires de Temasek en 2022/23 se compare relativement favorablement aux rendements du marché boursier mondial.

Le S&P 500 et les indices de référence MSCI Asia ex-Japan ont chacun plongé de près de 20 % en 2022, ébranlés par une inflation persistante malgré les multiples hausses de taux par les banques centrales. L’intensification des tensions géopolitiques telles que les tensions américano-chinoises et la guerre russo-ukrainienne n’a pas aidé.

L’investisseur public de Singapour investit à la fois sur les marchés publics et privés. Les actifs non cotés représentaient 53 % de son portefeuille au 31 mars, générant des rendements plus élevés dans les actifs cotés. Le marquage de son portefeuille non coté sur le marché apporterait une augmentation de valeur de 18 milliards de dollars singapouriens, a-t-il déclaré.

Son rendement total pour les actionnaires sur trois ans s’est établi à 8 %, tandis que son rendement sur 10 ans était de 6 % et son rendement sur 20 ans de 9 %.