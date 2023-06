Telus supprime un supplément de carte de crédit de 1,5 % sur les factures des clients

Telus est revenu sur sa décision de facturer des frais supplémentaires aux clients qui utilisent une carte de crédit pour payer leurs factures.

L’automne dernier, la société de télécommunications a annoncé qu’elle commencerait à facturer à certains de ces clients des frais pouvant atteindre 1,5 %.

Ce changement est survenu à la suite d’un règlement entre les sociétés de cartes de crédit et les commerçants qui permettrait aux commerçants de commencer à répercuter le coût des frais appelés frais d’interchange directement sur les clients.

Telus a été parmi les premières entreprises à tenter de le faire, informant ses clients l’été dernier de ses plans.

« Les clients peuvent éviter ces frais en sélectionnant une autre option de paiement de facture, telle que : Pay Through Bank (paiement bancaire unique), Pre-Authorized Debit (paiement bancaire récurrent), Visa Debit, Visa Prepaid et Mastercard Prepaid cartes », a déclaré la société. à l’époque.

La société a commencé à mettre en œuvre les frais pour certains clients de certains services dans certaines régions du pays et a demandé l’autorisation de l’organisme de réglementation des télécommunications du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), pour les déployer plus largement.

Le CRTC a rejeté cette demande en décembre, notant qu’il était « très préoccupé par cette pratique car elle va à l’encontre de l’abordabilité et de l’intérêt des consommateurs », mais a noté qu’il n’avait pas le pouvoir d’empêcher l’entreprise de mettre en œuvre les frais dans certaines parties de son entreprises qui ne sont pas réglementées par le CRTC.

Mardi, Telus a confirmé à CBC News qu’elle avait complètement supprimé les frais.

« Après un examen approfondi, nous avons supprimé les frais de traitement des cartes de crédit sur les paiements de factures », a déclaré la société à CBC News dans un communiqué. « Nous voulons que nos clients sachent que nous avons entendu leurs préoccupations, et nous les remercions d’avoir partagé leurs commentaires. »

