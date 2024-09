TELUS proposera les tout nouveaux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

La gamme iPhone 16 est disponible en précommande à partir du Vendredi 13 septembre

TORONTO, 13 septembre 2024 /CNW/ – TELUS proposera l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, conçus pour Apple Intelligence1 avec la toute nouvelle puce A18, le contrôle de l’appareil photo, de puissantes mises à niveau du système de caméra avancé, le bouton Action pour accéder rapidement aux fonctionnalités utiles et une augmentation considérable de la durée de vie de la batterie ; l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont alimentés par la puce A18 Pro et conçus pour Apple Intelligence, avec des tailles d’écran plus grandes, le contrôle de l’appareil photo, des fonctionnalités d’appareil photo professionnel innovantes et un énorme bond en avant dans la durée de vie de la batterie.

« Il n’y a pas de meilleure façon de découvrir la nouvelle gamme d’iPhone 16 que sur le réseau 5G de TELUS », a déclaré Dwayne Benefieldchef de produit chez TELUS. « L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro repoussent les limites de la performance et de l’innovation comme jamais auparavant, et avec Apple Intelligence, la nouvelle gamme d’iPhone 16 offre un système d’intelligence personnelle utile et pertinent tout en protégeant la vie privée des utilisateurs. Nous sommes ravis d’améliorer encore davantage l’expérience iPhone grâce à notre réseau 5G primé et d’offrir à nos clients notre programme Retour et le forfait Paiements faciles de TELUS, garantissant aux Canadiens le meilleur rapport qualité-prix et des performances exceptionnelles sur lesquelles ils peuvent compter. »

Les clients de TELUS peuvent profiter du programme Retournez-le™ et économiser jusqu’à 70 % lorsqu’ils échangent leur iPhone 14 Pro en bon état de fonctionnement contre l’iPhone 16 Pro. Grâce au paiement facile de TELUS, les clients peuvent obtenir la nouvelle gamme d’iPhone 16 pour 0 $ d’avance sur une période de deux ans. Pour une durée limitée seulement, les clients qui activent un iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max avec un forfait illimité premium TELUS 5G+ peuvent obtenir AppleTV+ pour 6,50 $ par mois pendant 24 mois avec Stream+. Grâce à Stream+, les clients de TELUS peuvent profiter de leur contenu préféré sur leur nouvel appareil où qu’ils soient, en tout temps et en tout lieu.

Les clients pourront précommander la gamme iPhone 16 à partir de Vendredi 13 septembre 2024Pour connaître tous les détails sur les prix et la disponibilité, veuillez visiter telus.com/iphone16 .

____________________________ 1 Apple Intelligence sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite. Le premier ensemble de fonctionnalités d’Apple Intelligence sera disponible en version bêta le mois prochain dans le cadre d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 16.1, avec d’autres fonctionnalités déployées dans les mois à venir. Il sera disponible sur iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, et iPad et Mac avec M1 et versions ultérieures, avec la langue de l’appareil et de Siri définie sur l’anglais américain. D’autres langues et plateformes seront ajoutées au cours de l’année prochaine. Plus tard cette année, Apple Intelligence ajoutera la prise en charge de l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Au cours de l’année à venir, Apple Intelligence s’étendra à d’autres langues, comme le chinois, le français, le japonais et l’espagnol.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont conçus pour Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle facile à utiliser qui comprend le contexte personnel pour fournir des informations utiles et pertinentes tout en protégeant la vie privée des utilisateurs. La gamme iPhone 16 introduit également Camera Control, qui apporte de nouvelles façons de capturer des souvenirs et, plus tard cette année, aidera les utilisateurs à accéder rapidement à l’intelligence visuelle pour en savoir plus sur des objets ou des lieux, interagir avec des informations et poser des questions détaillées pour en savoir plus sur le monde qui les entoure. Le puissant système d’appareil photo comprend un appareil photo Fusion de 48 MP avec une option téléobjectif 2x, offrant aux utilisateurs deux appareils photo en un, tandis qu’un nouvel appareil photo ultra grand angle permet la macrophotographie. La nouvelle puce A18 offre un énorme bond en avant en termes de performances et d’efficacité, permettant les jeux AAA les plus exigeants, ainsi qu’une grande augmentation de l’autonomie de la batterie. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront disponibles en cinq couleurs vives : noir, blanc, rose, bleu sarcelle et outremer.

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont dotés d’Apple Intelligence, de tailles d’écran plus grandes, de nouvelles capacités créatives avec des fonctionnalités d’appareil photo pro innovantes, de graphismes époustouflants pour des jeux immersifs et bien plus encore, le tout alimenté par la puce A18 Pro. Avec Apple Intelligence, les puissants modèles génératifs conçus par Apple arrivent sur iPhone dans le système d’intelligence personnelle facile à utiliser qui comprend le contexte personnel pour fournir des informations utiles et pertinentes tout en protégeant la vie privée de l’utilisateur. Camera Control ouvre de nouvelles façons d’interagir facilement avec le système d’appareil photo avancé et, plus tard cette année, permettra un moyen rapide et intuitif d’exploiter l’intelligence visuelle. Dotés d’un nouvel appareil photo Fusion de 48 MP avec un capteur quad-pixel plus rapide qui permet l’enregistrement vidéo 4K120 ips en Dolby Vision, ces nouveaux modèles pro atteignent la combinaison de résolution et de fréquence d’images la plus élevée jamais disponible sur iPhone. Les autres avancées incluent un nouvel appareil photo ultra grand angle de 48 MP pour la photographie en haute résolution, y compris la macro ; un appareil photo téléobjectif 5x sur les deux modèles Pro ; et des micros de qualité studio pour enregistrer un son plus réaliste. Le design en titane durable est à la fois solide et léger, avec des tailles d’écran plus grandes, les bordures les plus fines de tous les produits Apple et une énorme amélioration de l’autonomie de la batterie – l’iPhone 16 Pro Max offrant la meilleure autonomie de batterie jamais vue sur un iPhone. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront disponibles en quatre finitions époustouflantes : Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium et Desert Titanium.

Alimentés par la même technologie révolutionnaire que Emergency SOS par satellite, les utilisateurs d’iPhone 16 peuvent se connecter au satellite le plus proche pour envoyer et recevoir des SMS, des emojis et des Tapbacks via iMessage et SMS en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi.2 Les messages par satellite dans iOS 18 sont chiffrés de bout en bout. Les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro peuvent être activés avec une eSIM, une alternative plus sécurisée à une carte SIM physique. Avec l’eSIM, les utilisateurs peuvent rapidement activer leur forfait cellulaire, stocker plusieurs forfaits cellulaires sur le même appareil et rester connectés. TELUS prend en charge Transfert rapide eSIM qui permet aux utilisateurs de transférer leur forfait existant vers leur nouvel iPhone, et avec l’activation de l’opérateur eSIM, TELUS peut attribuer numériquement l’eSIM d’un utilisateur directement à son iPhone.

Pour plus de détails sur les tarifs et les forfaits de données, veuillez visiter telus.com/iphone16 . La gamme iPhone 16 sera également disponible sur Koodo et les clients peuvent profiter pleinement du nouvel iPhone avec les forfaits Pick Your Perk de Koodo. Pour plus de détails sur les produits Apple, veuillez consulter www.apple.com .

____________________________ 2 Les fonctionnalités satellite d’Apple sont incluses gratuitement pendant deux ans à compter de l’activation d’un nouvel iPhone 14 ou version ultérieure. Pour connaître la disponibilité de Emergency SOS par satellite, rendez-vous sur support.apple.com/fr-fr/HT213426. Les messages par satellite seront disponibles aux États-Unis et au Canada sous iOS 18. La disponibilité des SMS dépendra de l’opérateur. Des frais d’opérateur peuvent s’appliquer. Les utilisateurs doivent vérifier auprès de leur opérateur pour plus de détails. L’assistance routière par satellite est actuellement disponible aux États-Unis avec AAA et Verizon Roadside Assistance, et sera lancée au Royaume-Uni avec Green Flag cet automne. Les fournisseurs d’assistance routière participants peuvent facturer les services, et les utilisateurs d’iPhone qui ne sont pas membres peuvent profiter de leurs services d’assistance routière sur la base d’un paiement à l’utilisation. Les services satellite d’Apple ont été conçus pour être utilisés dans des espaces ouverts avec une ligne de vue dégagée vers le ciel. Les performances peuvent être affectées par des obstacles tels que des arbres ou des bâtiments environnants.

