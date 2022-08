TELUS prévoit une panne pour les clients de la région de Keremeos

Les clients de TELUS dans la région de Keremeos seront temporairement sans service le samedi soir 13 août, a annoncé le fournisseur de télécommunications.

L’entreprise prévoit une «réparation proactive» du réseau pour éviter des pannes plus importantes dues aux incendies de forêt en cours dans la région.

La panne aura un impact sur les clients de Keremeos, Boston Bar, Fraser Acres, Spuzzum, Yale, Lytton et Spences Bridge. Début des réparations à 23h

« TELUS a planifié stratégiquement des réparations pendant les heures de faible utilisation du service afin de limiter l’impact sur les résidents et les services d’urgence », a écrit le fournisseur de services aux gouvernements locaux.

Des représentants de l’entreprise ont déclaré plus tard à Black Press qu’ils s’attendaient à ce que les réparations durent environ une heure et que les clients des zones répertoriées subiront des “perturbations temporaires”.

Les clients ne pourront pas passer d’appels au 911 pendant la panne, les services Internet et sans fil étant également mis hors ligne.

«Nous pourrions généralement éviter une interruption lors de ces réparations en déplaçant les clients vers nos autres lignes de fibre dans la région, cependant, ces lignes de fibre de secours sont affectées par d’autres incendies de forêt», a déclaré TELUS.

La société affirme que le feu de forêt de plus de 6 700 hectares de Keremeos Creek a endommagé environ deux kilomètres et demi de fibre aérienne qui seront remplacées lorsqu’un accès sûr sera accordé et que les poteaux Fortis seront remplacés.

Le nouveau feu de forêt de Richter Mountain, quant à lui, a également causé des dommages importants, ont-ils ajouté.

