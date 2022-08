Telus demande au CRTC la permission d’ajouter un supplément de 1,5 % sur les cartes de crédit aux factures des clients

Les Canadiens qui paient leur facture de téléphone cellulaire avec une carte de crédit pourraient bientôt voir des frais supplémentaires chaque mois, si le régulateur des télécommunications du Canada approuve une proposition actuellement devant eux.

L’entreprise de télécommunications Telus demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) l’autorisation d’ajouter un supplément de 1,5 % aux factures des clients qui paient leur facture par carte de crédit. S’il est approuvé, il serait en place dès octobre.

Pour un client théorique en Alberta dont la facture de téléphone portable est de 100 $, les frais porteraient sa facture à 106,66 $ – 100 $ pour sa facture de base, plus 5 $ pour la TPS, un supplément de 1,58 $ pour les nouveaux frais en plus, plus 8 cents supplémentaires de TPS. sur le supplément.

“La société prévoit de fournir des préavis des frais à ses clients existants à partir de la mi-août”, a déclaré Telus dans sa lettre au régulateur.

Les frais pourraient être en place d’ici octobre

La société demande au régulateur de se prononcer sur la proposition d’ici le 7 septembre et aimerait commencer à percevoir les nouveaux frais à partir du 17 octobre, et bien que le CRTC doive se prononcer sur la question, dans une déclaration à CBC News, la société de télécommunications a fait le plan ressemble à une affaire conclue.

“À partir d’octobre, les clients des services de mobilité et à domicile de Telus qui choisissent de payer une facture avec une carte de crédit se verront facturer des frais de traitement de carte de crédit de 1,5 %”, a déclaré Telus à CBC News dans un communiqué.

“Ces frais nous aident à récupérer une partie des coûts de traitement que nous encourons pour accepter les paiements par carte de crédit, et le coût moyen sera d’environ 2 $ pour la plupart des clients”, a déclaré la société, ajoutant qu’il peut facilement être évité en payant via une banque. par une opération de débit ou par d’autres moyens.

REGARDER | Pourquoi les Canadiens paient plus pour les services de télécommunications que de nombreux autres pays :

Les Canadiens paient-ils trop cher pour les services Internet et de téléphonie cellulaire? Mohammed Halabi, défenseur des consommateurs et expert en facturation sans fil, aide à expliquer pourquoi les factures d’Internet et de téléphonie cellulaire au Canada sont si élevées – et ce que les consommateurs peuvent faire pour négocier des prix plus bas.

La justification de Telus pour cette décision découle d’un développement cet été, lorsque des sociétés de cartes de crédit, dont Visa et MasterCard, ont convenu d’un règlement qui les verra rembourser des millions de dollars de frais de traitement de carte de crédit que les commerçants leur ont payés au fil des ans. Surtout, ce règlement donne également aux entreprises la permission de commencer à facturer ces frais directement aux clients à partir d’octobre, ce que Telus essaie de faire.

Auparavant, de nombreux commerçants n’étaient pas autorisés à facturer directement aux clients les frais que les sociétés de crédit leur facturent pour le traitement des ventes. Ces frais peuvent aller de moins de 1 % de la vente à plus de 3 % pour certaines cartes premium.

Étant donné que presque toutes ses activités sont réglementées par le CRTC, Telus a besoin que l’organisme de réglementation commence à facturer des frais que les consommateurs peuvent s’attendre à voir bientôt de la part de divers commerçants.

CBC News a contacté Rogers et Bell pour voir s’ils avaient des plans similaires en cours, mais les représentants des deux sociétés n’ont pas répondu à cette demande dans un délai d’un jour ouvrable.

Certains clients ne sont pas satisfaits

Certains clients sans fil ne sont pas enthousiasmés par l’idée. Kenneth Hart de Windsor, en Ontario, un client de Telus depuis 15 ans, qualifie le régime de « prise d’argent ».

Kenneth Hart est client de Telus depuis 15 ans et il dit que l’entreprise fait une erreur avec cette nouvelle politique. (Kenneth Hart)

“C’est une mauvaise décision commerciale”, a-t-il déclaré à CBC News dans une interview. “Ils ont des comptables qui leur disent que c’est bien. Mais ensuite, vous parlez des coûts de relations publiques, du coût de la réputation, et cela pourrait créer … du mécontentement pour les clients qui ne sont déjà … pas satisfaits.”

“Cela pourrait être la goutte qui a fait déborder le vase.”

Telus n’a déposé la demande que lundi, et le CRTC a déjà entendu plus de 200 Canadiens via son site Web, dont plusieurs s’opposent au plan.

Steve Struthers est l’un d’entre eux. Le résident de London, en Ontario, n’est pas un client de Telus, mais il a pris le temps de donner son grain de sel au régulateur en raison de son opposition au plan.

“Les consommateurs sont déjà extrêmement stressés par les logements inabordables, l’augmentation des prix des denrées alimentaires, les prix élevés de l’essence et les salaires qui ne suivent rien à tout cela”, a-t-il déclaré à CBC News dans une interview.

“Je suis presque certain qu’ils pourraient se permettre d’absorber des frais de carte de crédit de 1,5% … Cela me dérange de savoir que les compagnies de téléphonie mobile ne sont pas satisfaites de l’argent qu’elles gagnent et qu’elles en veulent toujours plus dans un environnement où les gens sont atteignant leur limite quant à ce qu’ils peuvent payer. »

“La dernière chose dont quelqu’un a besoin, c’est d’un supplément”

Rosa Addario, porte-parole du chien de garde des télécommunications OpenMedia, affirme que le plan n’est que le dernier moyen pour l’industrie d’extraire plus de revenus des consommateurs canadiens à court d’argent.

« Nos trois fournisseurs de télécommunications … ont signalé une augmentation des bénéfices, une augmentation des revenus et une augmentation des clients pour 2021 », a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview. “Ils font mieux que jamais. C’est juste une autre façon d’augmenter nos factures grâce à des pratiques louches et des frais supplémentaires et en ajoutant des choses en plus pour que nous payions encore plus que nous ne le sommes déjà.”

Suze Morrison, ancienne députée provinciale de l’Ontario, exhorte le CRTC à rejeter la proposition, notant qu’elle aura un impact disproportionné sur les personnes déjà financièrement vulnérables.

“Les gens de la classe ouvrière, les personnes à faible revenu ont vraiment du mal à joindre les deux bouts en ce moment”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview. “La dernière chose dont quelqu’un a besoin, c’est de payer des frais supplémentaires simplement à cause de la façon dont il paie sa facture de téléphone pour garder ses lignes téléphoniques connectées.”

REGARDER | Le Canada compte 3 grands fournisseurs de télécommunications. Cela pourrait-il changer ?

Le Canada pourrait-il se développer au-delà des 3 grands télécoms ? Après une panne nationale de Rogers, John Lawford du Centre pour la défense de l’intérêt public s’entretient avec Andrew Chang du National sur la façon dont le Canada s’est retrouvé avec seulement trois grandes entreprises de télécommunications et si cela peut changer un jour.

Alors que les surtaxes sur les cartes de crédit se répandent dans de nombreuses entreprises, elle dit que c’est différent pour un service public de télécommunications de les facturer parce que c’est une nécessité. “Un consommateur a le choix d’aller dans un restaurant familial ou de préparer le dîner à la maison ou d’aller dans un restaurant qui ne facture pas de frais pour les cartes de crédit”, a-t-elle déclaré.

“Mais nous avons permis tellement de consolidation dans notre industrie des télécommunications et il y a un tel monopole dans le secteur que ce n’est pas comme si les gens pouvaient dire:” OK, eh bien, si vous facturez des frais, je vais prendre mes affaires ailleurs. Je n’ai nulle part où aller.”