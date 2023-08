Telus annonce 6 000 suppressions d’emplois

Le géant des télécommunications Telus a déclaré qu’il prévoyait de supprimer 6 000 emplois, invoquant son besoin de libérer des flux de trésorerie et de rester compétitif.

Les coupes concerneront 4 000 postes dans sa principale entreprise Telus et 2 000 chez Telus International et comprendront des offres de retraite anticipée et de départs volontaires, a annoncé vendredi la société basée à Vancouver.

La société de données sur les marchés financiers Refinitiv affirme que Telus comptait 108 500 employés à la fin de l’année dernière.

La restructuration intervient au milieu de ce que la société appelle des résultats « résilients » au deuxième trimestre, les revenus du réseau mobile ayant augmenté de près de 6% au cours des trois mois qui se sont terminés en juin par rapport à la même période l’an dernier.

Cependant, son bénéfice net au deuxième trimestre a chuté de près de 61 % par rapport à la même période l’an dernier pour s’établir à 196 millions de dollars.

Le bénéfice net de la société s’est élevé à 14 cents par action pour le trimestre se terminant le 30 juin, contre 34 cents par action au même trimestre un an plus tôt.