Telugu YouTuber avec 3 millions d’abonnés est une star numérique de Forbes

Ce n’est qu’après que ses followers ont commencé à le taguer que Devarakonda Varaprasad s’est rendu compte qu’il avait atteint la liste des 100 meilleures stars numériques de Forbes. Avec 3,16 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube ‘Prasad Tech in Telugu’, le joueur de 34 ans se classe 54 sur la liste avec 7 11 212 vues moyennes.

Mais ces chiffres impressionnants ne se sont pas concrétisés du jour au lendemain. Cet ingénieur en mécanique passionné par les gadgets électroniques a débuté en 2016. Sa volonté d’éduquer les gens sur les objets électroniques dans sa langue maternelle, le télougou, lui rapporte désormais des dividendes, mais au début, il a dû emprunter de l’argent pour acheter un iPhone. exclusivement pour poster une critique sur sa chaîne.

“Mais cette idée a été bombardée”, se souvient Prasad avec un petit rire. Ce qui a fonctionné, c’est son flirt constant avec de nouvelles idées et une compréhension de ce dont ses partisans avaient besoin. Et oui, le voyage a également impliqué de renommer sa chaîne.

«Je fais des vidéos sur des objets électroniques comme des téléphones portables et des ordinateurs portables en telugu. Quand j’ai commencé, il n’y avait pas une telle chaîne en telugu. La plupart des YouTubers Telugu donnaient des trucs et astuces concernant divers gadgets. Au départ, j’achetais des téléphones portables avec mon propre argent pour les revoir. Après 2-3 ans, les entreprises ont commencé à me reconnaître et m’ont envoyé des produits pour examen », a déclaré Varaprasad, qui a lancé sa quatrième chaîne il y a deux jours, à News18.

Dans son cercle social, Varaprasad était le type que tout le monde approchait pour obtenir des conseils sur l’achat de téléphones et de gadgets électroniques. En raison de sa passion pour les gadgets, il se tenait au courant de toutes les informations via des blogs et des critiques techniques. Après avoir fait cela pendant quelques années, il a également décidé de partager ses critiques avec d’autres. C’est ainsi que sa chaîne a commencé.

“Quand nous avons commencé, j’avais 400 à 500 abonnés, dont la plupart étaient mes amis et ma famille. Ensuite, j’ai pensé que si je passais en revue un mobile coûteux, je pourrais devenir viral. C’est alors que j’ai acheté l’iPhone7. J’ai emprunté de l’argent pour ça. Cependant, cela n’a pas fonctionné. J’ai ensuite diversifié mon contenu et commencé à faire des vidéos explicatives sur des sujets liés à la technologie. Cela m’a apporté 30 000 à 40 000 abonnés en trois mois. Une vidéo intitulée « Ne fais pas ces 5 choses sur mobile » a changé la donne pour moi. J’ai atteint un lakh d’abonnés en 3-4 mois. J’ai ensuite commencé à examiner les téléphones économiques que la plupart des gens achètent. Les spectateurs ont adoré mes vidéos. J’ai grandi progressivement en six ans », a partagé le YouTuber.

La star numérique de Forbes, originaire d’Ongole dans l’Andhra Pradesh, a obtenu des diplômes BTech et MTech à Hyderabad. « Je construis mon propre bureau maintenant. Au début, je les fabriquais chez moi. J’ai une équipe de cinq personnes qui m’aident à faire et monter les vidéos. Je sais ce que les gens attendent de moi. En moyenne, je travaille huit heures par jour pour créer du contenu pour quatre chaînes : Prasad Tech en telugu, Prasad Lifestyle, Prasad the Gamer et Prasad Automobile. Mes abonnés adorent ma voix et ma maîtrise des aspects techniques », a ajouté le créateur de contenu. Son équipe l’aide à tourner et monter les vidéos.

“Avant de publier l’avis d’un téléphone, je le teste pendant une semaine et j’évalue tous les paramètres de performance tels que le logiciel, l’autonomie de la batterie, l’appareil photo, etc.”, a ajouté Varaprasad.

L’ancien nom de sa chaîne était “Tech in Telugu”, mais il n’apparaissait pas dans les résultats de recherche de Google. Cependant, ajouter son nom à la chaîne a augmenté sa visibilité.

Dans sa chaîne lifestyle, Varaprasad donne un aperçu de sa vie personnelle pour inspirer ses followers. La star de la chaîne est son ami à quatre pattes, Rocky, qui cartonne auprès de ses téléspectateurs.

Le jour de l’indépendance, le créateur de contenu a lancé une chaîne sur les automobiles. “Je vais enfin utiliser mon diplôme en génie mécanique”, a ajouté Varaprasad avec un sourire.

