Telugu Talons et Rajasthan Patriots enregistrent des victoires le jour de l’ouverture

La toute première saison de la Premier Handball League (PHL) a été lancée par une passionnante journée 1. Les Patriots du Rajasthan ont remporté une superbe victoire lors du tout premier match de la PHL contre les Ironmen du Maharashtra, le match se terminant 28-27 en faveur de la Patriotes. Le match suivant et final de la journée d’ouverture a vu les Telugu Talons dominer Garvit Gujarat pour assurer la victoire avec le score final de 39-32 en faveur des Talons.

Rajasthan Patriots contre Maharashtra Ironmen

Les Patriots du Rajasthan ont affronté les Ironmen du Maharashtra lors du tout premier match de la Premier Handball League. Le pourboire a été remporté par les Patriots du Rajasthan alors qu’ils cherchaient à exercer une pression précoce sur les Ironmen du Maharashtra. Hardev Singh des Patriots est devenu le tout premier buteur de la ligue dans les 3 minutes suivant le match. Igor Chiseliov a inspiré les Ironmen et ils ont lentement trouvé un chemin dans le jeu. Les Patriots ont perdu un homme alors que Dmitry Kireev a reçu un carton rouge en première mi-temps alors que les scores étaient de 10-8 en faveur du Rajasthan. La première mi-temps s’est terminée sur un score de 14-12 en faveur des Patriots du Rajasthan.

Les Ironmen du Maharashtra sont sortis pour la seconde mi-temps avec le feu dans le ventre et ont cherché à mettre les Patriots sur le dos. La seconde mi-temps a vu les deux équipes faire une merveilleuse démonstration alors qu’à mi-parcours de la seconde mi-temps, les scores étaient de 21. Le match a pris une tournure palpitante car les deux équipes échangeaient constamment des coups. Le match a eu une conclusion cinglante car jusqu’à la toute dernière minute, le match était à égalité à 27. Cependant, un but via un penalty dans les braises mourantes du match par le Patriot’s Mohit Gang les a vus repartir avec la victoire lors du tout premier match de PHL. Le score final du premier match était de 28-27 en faveur du Rajasthan.

Pour les Patriots du Rajasthan, Mohit Ganghas et Sahil Malik sont devenus les meilleurs buteurs avec 5 buts chacun, tandis que pour les Ironmen du Maharashtra, Jalal Kiani et Igor Chiseliov ont été les meilleurs buteurs avec 7 buts chacun. Mohit Ganghas a été désigné meilleur joueur du match pour sa performance dynamique et inspirante qui s’est avérée être la différence entre les deux équipes à la fin de la rencontre.

Telugu Talons contre Garvit Gujarat

Le deuxième match de la journée a vu Telugu Talons affronter Garvit Gujarat. Le match a connu un début explosif alors que les deux équipes sont sorties du bloc de manière agressive et ont été à égalité dans les échanges d’ouverture. Au milieu de la première mi-temps, les deux équipes étaient à égalité à 11. Cependant, Telugu Talons a commencé à s’éloigner de Garvit Gujarat car ils avaient du mal à contenir Davinder Singh Bhullar qui dominait le Gujarat malgré leurs efforts pour l’arrêter. À la fin de la première mi-temps, les scores étaient de 19 à 16 en faveur de Telugu Talons.

Telugu Talons a cherché à tirer parti de sa mince avance en seconde période, mais Gujarat Garvit semblait résolu à trouver un moyen de revenir dans le match nul. Garvit Gujarat était assis devant son but alors que Telugu créait des occasions à volonté avec Davinder Singh Bhullar et Anil Khudia qui se déchaînaient dans les premières minutes de la seconde mi-temps. Le Gujarat cherchait à contrer avec rythme dans l’espoir de prendre Telugu au dépourvu. Cependant, malgré les meilleurs efforts du Gujarat à mi-chemin de la seconde mi-temps, les scores étaient de 32-27 en faveur des Telugu Talons. Garvit Gujarat faisait tout son possible dans les dix dernières minutes de la rencontre alors qu’ils entraient lentement dans un rythme offensif qui les a vus monter en quelque sorte un retour. Mais, en vain car le match s’est terminé 39-32 en faveur de Telugu Talons, qui à la fin de la rencontre avait remporté une victoire élégante.

Pour Telugu Talons, Davinder Singh Bhullar est devenu le meilleur buteur avec 8 buts, tandis qu’Amit Ganghas a été le meilleur buteur de Garvit Gujarat à égalité avec 8 buts également. La démonstration phénoménale de Davinder Singh Bhullar pendant le match lui a permis de s’assurer le meilleur joueur du match.