JE SEMBLE être dans une sorte de rêve. Ou cauchemar.

J’ai été introduit dans un ring de cirque et maintenant, me regardant depuis un piédestal de 12 pieds, il y a un lion. Un énorme prédateur au sommet de 350 kg.

Ses yeux sont d’une beauté fascinante et sa crinière est magnifique, mais ce sont ses dents et ses griffes qui m’inquiètent le plus. Il bave aussi.

Je suis chargé de lui donner un gros morceau de viande sur un bâton et il bave comme un chien domestique en dévorant le morceau. S’il atterrit sur moi ou Martin le dompteur de lions, ou décide de nous manger, nous sommes littéralement le déjeuner d’un lion.

Je dois dire – de près, je ne peux pas vraiment comprendre l’appel. Ce n’est pas un rêve, cependant. Je suis ici pour un nouveau documentaire ITV en deux parties axé sur les propres rois tigres et lions de Grande-Bretagne, ainsi que sur les gardiens d’autres animaux sauvages dangereux.

Le lion est en fait à Munich, car ce que fait le gardien britannique Martin Lacey est maintenant interdit au Royaume-Uni et n’est certainement pas politiquement correct. Pourtant, il reste impénitent.

Il dit: «Les gens ne comprennent pas les animaux. En Angleterre, c’est une terre d’amoureux des animaux, mais malheureusement, ils ne comprennent pas grand-chose aux animaux. Peut-être qu’ils subissent un lavage de cerveau en pensant que nous ne prenons pas soin de nos animaux.

«Les animaux ont tout ce dont ils ont besoin. Vous pouvez voir à quel point tous les animaux sont beaux – nous prenons vraiment soin d’eux. Tous mes amis d’Angleterre qui viennent avec leur famille, ils pensent que c’est fantastique et ils ne l’ont plus en Angleterre.

Ce n’était pas la seule fois que j’ai rencontré un lion pendant la réalisation de ce programme.

Dans le Nottinghamshire, j’ai vu de beaux yeux similaires émerger d’une brume brumeuse parce que le propriétaire du lion, Reece Oliver, a installé un bain à remous torride pour qu’il puisse se détendre et regarder par-dessus les enclos contenant ses bêtes préférées.

Mais ce n’était pas le Serengeti – j’entendais des wagons tonner sur la M1.

Les lions ne sont qu’une partie de la collection d’animaux sauvages de Reece. Et avec les groupes de défense des animaux et certains des voisins de Reece qui s’y opposent, je veux savoir ce qui a pu motiver son obsession.

Il dit: «J’aime prendre des risques. Je suis un peu unique, tu sais. Je veux toujours quelque chose de différent et j’aime être différent. J’ai dépassé le moment de ma vie où je me soucie tellement de ce que les gens pensent.

Lors de mes voyages à travers le pays, c’est le genre de chose que j’ai beaucoup entendu.

Franchement, j’ai été consterné de voir à quel point il est facile de se procurer une licence pour animaux sauvages dangereux – et comme les programmes sont gérés par les conseils locaux, il n’y a pas de règles nationales établies pour les posséder.

Il y a environ 4 000 animaux de ce type, y compris des lions, des tigres, des ours, des crocodiles et des serpents géants, entre des mains privées dans ce pays. J’ai été fasciné de découvrir cela et j’ai voulu me pencher sur la question.

On ne parle pas forcément des stars de Netflix Tiger King Joe Exotic et Carole Baskin ici.

Beaucoup de propriétaires sont des entrepreneurs qui ont passé des années à gagner de l’argent par d’autres moyens et qui veulent maintenant profiter des fruits de leur travail.

J’ai rencontré de dangereux collectionneurs d’animaux sauvages Andrew Riddel et sa partenaire Tracy Walters, dont la grande propriété du Lincolnshire abrite des singes, des léopards, des lions et des ours.

Andrew me dit: « Je veux dire, nous pouvons tous sortir et acheter une Rolex ou faire asseoir une Bentley idiote sur le lecteur, mais vous ne pouvez pas aller chez Tesco et attraper un tigre. »

Les animaux ont de la chance qu’Andrew et Tracy aient une si grande propriété pour les garder. Andrew m’a dit plus tard à quel point il était bouleversé quand l’un de ses grands félins est mort.

Il dit: «Je n’ai jamais pleuré, vous savez, quand ma mère et mon père sont morts. Je serai honnête avec toi. Quand il a été posé, j’ai dû marcher dans la cour.

Dans l’Oxfordshire, j’ai rencontré l’ancien entraîneur de cirque Jim Clubb, qui entraîne maintenant des animaux pour la télévision, des films et des publicités et garde cinq tigres sur son site de cinq acres.

Pour beaucoup, la question est: pourquoi les Bengals royaux comme le sien sont-ils entre des mains privées, plutôt que de se déplacer librement?

Jim me dit: «Si c’était un monde parfait et surtout si nous n’avions aucun humain dedans, ils le pourraient tous. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait.

«Avec le tir, le braconnage. . . si nous ne gardons pas ces animaux en sécurité, les générations à venir ne pourront jamais les voir. »

C’était un film très difficile à réaliser car la plupart d’entre nous ont des sentiments forts sur cette question, d’une manière ou d’une autre.

La plupart des gens préféreraient voir des lions et des tigres vivant à l’état sauvage.

Mais avec les humains responsables de la destruction de leurs habitats naturels ou de leur braconnage, il y a maintenant plus de grands félins en captivité qu’il n’y en a de libres, et garder ces animaux comme animaux de compagnie en Grande-Bretagne est à la mode.

À tel point que la possession de chats sauvages a augmenté de plus de 50% au cours des 20 dernières années.

Et je ne doute pas que les propriétaires aiment leurs animaux. Tracy Walters me dit: «Je ne pourrais pas être comme un zoo normal et le transmettre à un autre zoo. Je ne le ferais pas, non. Ce sont mes bébés.

Reece estime que ses animaux l’aiment en retour: «Ils sont heureux ici et ils m’aiment. Quand je ne suis pas là, ils me manquent un peu, puis quand je suis là, ils sont comme des chiots.

Les propriétaires de ces animaux forment une communauté soudée et beaucoup hébergent les créatures dans de grands enclos, un peu comme des zoos privés.

Mais tout le monde ne peut pas se permettre ce luxe. Dans le deuxième programme, j’ai rencontré Gary Smith de Derby, qui garde près de 50 animaux dangereux dans sa maison mitoyenne de trois chambres.

Dans sa collection venimeuse se trouvent un python de 15 pieds, 36 serpents assortis dans une pièce – certains venimeux – et Thor, un varan qui est devenu localement connu après que Gary a annulé une décision du conseil lui interdisant de marcher dans les parcs de la ville.

Quand je lui demande s’il pense que les animaux devraient être dans la nature, Gary dit: «Leur habitat se rétrécit si vite et si nous ne les avons pas. . . et les gens apprennent à se soucier d’eux. . . ils vont juste disparaître tôt ou tard et les gens vont juste les voir sur des photos.

Il semble donc que certains propriétaires croient qu’ils conservent des espèces. Cependant, d’autres diront que tous les animaux que nous avons rencontrés lors de ce documentaire seraient mieux servis dans de grands sanctuaires, qui ressemblent davantage aux environnements dans lesquels ils ont évolué.

Le retour des grands félins élevés en captivité dans la nature n’est malheureusement pas une option, car ils n’ont jamais appris à chasser et seraient donc susceptibles de mourir ou d’être braconnés.

L’une des questions les plus importantes pour moi est qu’il devrait y avoir une approche nationale pour la délivrance de licences d’animaux sauvages dangereux.

Pour le moment, c’est entre les mains des conseils locaux, ce qui signifie que les règles changent en fonction de l’endroit où vous vivez – c’est une loterie de code postal. Les licences sont accordées à condition que vous puissiez assurer la sécurité du public.

Dans un zoo du Pays de Galles, j’ai parlé à un couple dont le lynx s’est échappé et a dû être abattu. Et au cours des trois dernières années, au moins 155 observations de gros chats ont été signalées à la police.

J’ai été vraiment choqué de voir des lions et des tigres vivant dans les jardins des gens au Royaume-Uni.

Il y a des sentiments et des points de vue forts et cela a été fascinant de me plonger dans ce monde et d’entendre ceux qui sont directement impliqués, de tous les côtés.

J’espère que vous pourrez regarder et vous faire votre propre opinion.

Les Tiger Kings britanniques – Sur la piste avec Ross Kemp commence ce soir à 21h sur ITV.

