Telluride 2024 : Les 7 meilleurs films que nous avons vus au festival

A l’origine une ville minière au milieu des années 1800, cette avant-poste des Rocheuses du Colorado s’est depuis transformée en station de ski, en destination de randonnée et, comme par hasard, en une ville minière d’un autre genre le week-end de la fête du Travail, alors que les journalistes, producteurs et publicistes creusent pour un autre type d’or – celui des Oscars. Nos trois correspondants ont regardé de nombreux titres et sont repartis avec quelques pépites.

« Carville : Gagner c’est tout, idiot »

James Carville dans le documentaire « Carville : Gagner, c’est tout, idiot » (Films Altimètre)

Cette année, le festival a accueilli une moisson abondante de documentaires politiques de grande qualité, abordant des sujets brûlants comme les droits reproductifs (« Zurawski v Texas »), le changement climatique (« The White House Effect »), le quasi-effondrement de la démocratie au Brésil (« Apocalypse in the Tropics ») et la politique de séparation des familles à la frontière de l’administration Trump (« Separated »). Mais en termes de divertissement, aucun n’a surpassé le portrait de James Carville, le célèbre consultant démocrate, réalisé par Matthew Tyrnauer. Ce stratège excentrique et astucieux, connu sous le nom de « Ragin’ Cajun », qui est passé de ses humbles débuts à sa notoriété en tant que général dans la cellule de guerre de la campagne de Bill Clinton en 1992 (et en tant que moitié, avec la stratège républicaine Mary Matalin, d’un couple improbable de Washington DC), est un sujet magnétique et souvent hilarant. Mais « Carville : Winning Is Everything, Stupid » ne se résume pas au parcours d’un seul homme en politique. Il offre également un portrait fascinant d’un mariage forgé dans les feux de la partisanerie et un aperçu de la façon dont Carville a provoqué la colère de nombreux membres de son propre parti en poussant très tôt Biden à se retirer de la course à la présidentielle de 2024. Le film a été repris par CNN Films pour une sortie en octobre avant l’élection. Regardez-le, idiot ! — Josh Rottenberg

‘Conclave’

Ralph Fiennes dans le film « Conclave ». (Dossiers principaux)

« Conclave » commence avec la mort du pape et se termine… eh bien, je ne peux pas vous dire comment cela se termine, je peux seulement dire que la révélation finale de ce film sera discutée et débattue et savourée par tous ceux qui aiment les films trash de haut niveau. Ralph Fiennes fait l’essentiel du travail ici, jouant le cardinal Lawrence, un homme consciencieux et sceptique qui supervise le vote pour le prochain pape. L’ambition et la méchanceté compliquent les choses. Les candidats les plus dangereux, note Lawrence, sont ceux qui veulent le poste. Edward Berger adapte le roman à suspense de Robert Harris de 2016 en utilisant la même technique de montage propulsive et la même musique explosive qui ont fait de son dernier film, « À l’Ouest rien de nouveau », un succès auprès du public, des électeurs pour les récompenses et des vendeurs de bouchons d’oreilles. C’est un thriller sur des hommes mesquins défaits par l’aspiration : la plupart du temps idiot, certes, mais aussi parfois intelligent dans sa parodie de la politique électorale. « Est-ce à cela que nous en sommes réduits, compte tenu de la moins pire option ? » Cette réplique a fait rire aux éclats lors de la première, et les performances flamboyantes d’un ensemble comprenant Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini ont été un vrai plaisir. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire complètement des enjeux des prochaines élections, mais « Conclave », qui sortira le 1er novembre, constituera un moment de répit agréable. Glenn Whipp

‘La fin’

Tilda Swinton et Michael Shannon dans le film « The End ». (Félix Dickinson / Néon)

Une famille chante ses souvenirs, comme le font souvent les familles dans les comédies musicales. Celle-ci vit dans un bunker souterrain et 25 ans après la mort de la plupart des habitants de la planète. Je dois me confesser : je suis un connaisseur des films post-apocalyptiques. (L’impressionnant film « Sans un bruit : Jour 1 » sorti cet été a obtenu de bonnes notes, et le Times a parlé l’année dernière à la réalisatrice de « Testament », Lynne Littman.) Ce qui est souvent ignoré dans les exemples les plus faibles du sous-genre, c’est la psychologie : la culpabilité et la honte que tout survivant ressentirait sans doute pour avoir fait trop peu et avoir privé ses enfants d’un avenir. L’éblouissant « The End » de Joshua Oppenheimer — une sorte de chef-d’œuvre sombre que la plupart des spectateurs trouveront trop bouleversant — est entièrement de la psychologie. Les chansons (les paroles d’Oppenheimer elles-mêmes mises en musique par Joshua Schmidt) sonnent comme des distractions nerveuses, comme des mantras, pour une horreur non exprimée, une horreur pour laquelle le patriarche de ce clan (Michael Shannon) est peut-être plus coupable que la plupart. Pendant ce temps, sa femme (une extraordinaire Tilda Swinton) élève l’auto-illusion au rang d’art. Vous souvenez-vous de ces survivants dans « L’Armée des morts », retranchés dans un centre commercial en train de manger de la nourriture raffinée mais se regardant dans le miroir, nauséeux et coincés dans un cauchemar éveillé ? Ce film est comme ça. Josué Rothkopf

« L’ami »

Naomi Watts (et Bing) dans le film « The Friend ». (Cinétique)

Je suis un amoureux des chiens, mais je ne suis pas un fan des films avec des chiens. Les films avec des chiens sont mauvais. Ils sont mièvres et larmoyants, et visent à réduire le public en une mare de larmes. « The Friend », qui a été présenté en avant-première à Telluride et qui, au moment de la publication, cherche un distributeur, est en grande partie une exception, même si la femme assise à côté de moi au Palm Theater reniflait pendant toute la dernière demi-heure. Le chien qui apparaît dans le film est un grand danois nommé Bing, qui pèse 68 kilos et peut avoir l’air pensif au bon moment. Je ne vais pas révéler si le chien meurt, mais il est juste de vous dire que son propriétaire, un auteur célèbre joué par Bill Murray, décède au début. Il a demandé qu’une ancienne élève et une aventure devenue sa meilleure amie (Naomi Watts) prennent possession de son autre meilleure amie. Cela crée un arrangement étrange dans lequel Watts doit faire de la place à ce petit cheval de chien dans sa vie et son appartement de New York. Mignon. Mais au fur et à mesure que le film avance, il devient une méditation touchante sur le deuil, à la fois humain et canin. Les réalisateurs Scott McGehee et David Siegel sont restés fidèles à l’esprit doux du roman à l’intrigue légère de Sigrid Nunez, offrant à Watts (et, oui, à Bing) de formidables occasions de briller. Ce film qui plaira au public ne devrait pas avoir à quémander pour trouver un foyer. GW

« Les garçons de Nickel »

Brandon Wilson, à gauche, et Ethan Herisse dans le film « Nickel Boys ». (L. Kasimu Harris / Amazon MGM Studios)

Un film sur lequel j’ai aimé écrire, « Nickel Boys », est aussi devenu celui auquel j’ai le plus réfléchi – une forme précieuse de lutte, éclairée par l’interview acerbe de Glenn Whipp avec sa co-star Aunjanue Ellis-Taylor. Selon l’acteur, peut-être qu’un peu de désorientation du spectateur (ou beaucoup) a du sens lorsque nous regardons des films sur les abus systémiques et le racisme. Grammaticalement parlant, j’ai réfléchi au pouvoir du gros plan, à la fois une objectification et un privilège. Le réalisateur RaMell Ross les utilise avec parcimonie, choisissant plutôt de nous mettre dans la tête de ses personnages, faisant de nous des témoins à la première personne de l’horreur et de la compassion à la fois. J’ignore si la rage qui couve dans le roman de Colson Whitehead est pleinement exprimée par la stratégie de Ross, mais il ne fait aucun doute que le cinéaste a créé quelque chose d’étrange et de saisissant, un drame qui vous oblige à faire le travail et à fournir sa catharsis rétrospectivement. Ce n’est pas pour rien que le New York Film Festival, une manifestation que j’apprécie beaucoup, ouvre sa prochaine édition avec « Nickel Boys », un choix audacieux que j’applaudis et que le public de Telluride a pu découvrir en avant-première. Comme « Uncut Gems », c’est un exemple du côté le plus audacieux de la programmation du festival. J. Rothkopf

« 5 septembre »

Peter Sarsgaard, à gauche, dans le film « 5 septembre ». (Photos de la République)

L’histoire du massacre des Jeux olympiques d’été de Munich en 1972, au cours duquel des militants palestiniens ont enlevé et assassiné 11 athlètes israéliens, a déjà été racontée à de nombreuses reprises au cinéma, notamment dans le documentaire oscarisé de 1999 « Un jour en septembre » et dans « Munich » de Steven Spielberg en 2005. Mais « 5 septembre » propose un angle nouveau sur ces événements horribles, se déroulant entièrement à travers les yeux de l’équipe d’ABC Sports qui s’est retrouvée à devoir couvrir la crise en direct à la télévision. Le réalisateur suisse Tim Fehlbaum crée habilement un thriller en temps réel à suspense sans jamais quitter les confins moites d’une régie de télévision, tandis que le directeur d’ABC Sports Roone Arledge (Peter Sarsgaard) et le producteur Geoffrey Mason (John Magaro) prennent des décisions risquées et éthiquement épineuses à la volée, avec des informations incomplètes et des enjeux potentiellement bouleversants. Avec sa vraisemblance digne d’un documentaire, « 5 septembre » est un film qui mérite d’être enseigné dans les cours de journalisme – et comme « United 93 » de Paul Greengrass, tout aussi plein de suspense et ancré dans l’histoire, il a le potentiel pour être primé. Tourné avant l’attaque du Hamas du 7 octobre et l’invasion israélienne de Gaza, le film a gagné en pertinence et en résonance. Mais il faut d’abord que quelqu’un le reprenne pour le distribuer. Après son accueil enthousiaste à Venise et à Telluride, ce n’est plus qu’une question de temps. J. Rottenberg

« Zurawski contre le Texas »

Amanda Zurawski, deuxième à partir de la gauche, se tient avec son avocat et d’autres plaignants devant le palais de justice du comté de Travis en 2023. (Eric Gay / Associated Press)

Parmi la douzaine de films que j’ai vus à Telluride cette année, « Zurawski v Texas », le documentaire captivant de Maisie Crow et Abbie Perrault sur la lutte pour les droits reproductifs des femmes, est celui qui a eu le plus de succès. La salle pleine d’environ 700 personnes (des centaines d’autres ont été refoulées) a pleuré, applaudi et, parfois, crié sa colère et son incrédulité face à ce qu’elle voyait à l’écran. Le film s’ouvre avec Amanda Zurawski témoignant devant la commission judiciaire du Sénat, déclarant qu’en raison des lois de l’État du Texas sur l’avortement, elle n’a pas pu mettre fin à sa grossesse non viable, qu’elle a fini par faire un choc septique et qu’elle a subi des dommages permanents à son utérus. (La caméra surprend le sénateur Lindsey Graham en train de lever les yeux au ciel à un moment donné pendant la procédure.) Zurawski devient la plaignante principale dans un procès demandant au bureau du procureur général du Texas Ken Paxton de définir clairement les exceptions médicales en vertu desquelles l’État autoriserait une femme à mettre fin à sa grossesse. Nous suivons Molly Duane, avocate principale du Center for Reproductive Rights, qui monte le procès. D’autres femmes se joignent à nous et nous entendons leurs histoires déchirantes. « Zurawski v. Texas » explique clairement et raisonnablement comment ces lois, que de nombreux États ont adoptées après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, créent une crise sanitaire. Le film est arrivé à Telluride à la recherche d’un acheteur. Il est tellement bon que j’imagine qu’il en trouvera bientôt un. GW