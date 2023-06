 » Tellement perdu « : Trump et DeSantis échangent des barbes alors que l’acrimonie de la campagne 2024 grandit

Donald Trump fait partie des nombreux candidats à l’investiture républicaine à la présidence des États-Unis.

Sean Hannity a interviewé Trump dans une mairie de Floride.

Trump a visé son rival Ron DeSantis.

L’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont échangé jeudi sur qui pourrait le plus rapidement réparer l’économie et réformer les agences gouvernementales alors que la bataille entre les deux principaux prétendants républicains devenait de plus en plus acrimonieuse.

Trump, qui détient actuellement une large avance sur DeSantis dans une seconde lointaine dans les sondages sur la nomination républicaine de 2024, a également pris des coups critiques sur d’autres candidats plus bas dans le classement, suggérant qu’ils quittent la primaire du parti.

Les commentaires de Trump ont été faits à l’animateur de Fox News, Sean Hannity, dans une mairie de Clive, Iowa.

Hannity est l’un des alliés médiatiques les plus puissants de Trump, et il l’a mis en place pour faire exploser des opposants, dont DeSantis, qui, selon lui, glisserait davantage dans les sondages.

« Vous savez, je cours vraiment après celui qui est deuxième et je pense que celui qui est deuxième a tellement baissé et si rapidement que je ne pense pas qu’il va être deuxième plus longtemps. Je pense qu’il va être troisième ou quatrième », a déclaré Trump.

REGARDER | Lancement de la campagne remplie de pépins de Ron DeSantis

Plus tôt jeudi, DeSantis et Trump avaient échangé des insultes sur leurs plans pour redresser l’économie et réformer la bureaucratie gouvernementale, le gouverneur de Floride critiquant Trump pour ne pas avoir fait le travail pendant son séjour à la Maison Blanche.

DeSantis a plaisanté aux journalistes lors d’un événement de campagne dans le New Hampshire :

Pourquoi ne l’a-t-il pas fait durant ses quatre premières années ?

DeSantis a fait valoir qu’il était préférable pour les électeurs d’élire quelqu’un qui pourrait servir deux mandats – ou huit ans au pouvoir – car c’est le temps qu’il faudrait pour terminer avec succès une tâche qui n’était pas entièrement définie par l’un ou l’autre des candidats.

« S’il a besoin de huit ans, ne votez pas pour lui. Je ferai sauter ce pays dans six mois », a rétorqué Trump, qui ne peut servir qu’un seul mandat de plus.

Donald Trump et Ron DeSantis sont tous deux en lice pour l’investiture républicaine. AFP AFP

Lors de la mairie de Fox News, Trump a été interrogé sur ce qu’il pensait du champ républicain en pleine croissance, y compris l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui devraient tous deux entrer dans la course la semaine prochaine.

« Je ne sais pas pourquoi les gens le font. Ils sont à 1%. Certains sont à zéro », a-t-il déclaré, faisant référence aux candidats dont le nombre de sondages est faible.

Remarquant l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, Trump a déclaré: « Personne ne sait qui diable il est. »