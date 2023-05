‘Tellement improbable, c’est un roman’ : l’étrange histoire de Clarence et Ginni Thomas

Cinq jours avant que le documentaire de Michael Kirk sur l’amour et la vie de Clarence et Ginni Thomas ne soit diffusé sur PBS, ProPublica a publié une autre histoire explosive sur le couple puissant.

Clarence Thomas : un méga-donateur a payé l’école privée de son petit-neveu En savoir plus

Le juge de la Cour suprême et sa femme militante conservatrice avaient accepté les frais de scolarité d’une école privée au nom du petit-neveu qu’ils élèvent comme leur fils. Les fonds provenaient de Harlan Crow, le milliardaire texan d’extrême droite qui a également été sur la sellette pour financer les vacances de luxe du couple. « Ce que je fais dans la vie est exaltant et un peu terrifiant », a déclaré Kirk alors que lui et son équipe se préparaient pour un long week-end à retravailler le montage final.

Le travail s’annonçait déjà plus divertissant qu’un documentaire sur Clarence et Ginni Thomas n’aurait le droit de l’être. Prévu pour la première sur Frontline mardi soir, Clarence et Ginni Thomas: Politics, Power and the Supreme Court est un long métrage psychologiquement astucieux de deux heures (prévu, il y a trois semaines, pour durer la moitié) qui expose l’origine l’histoire et les motivations derrière l’un des duos les plus mystérieux de notre époque.

Kirk a réalisé plus de 50 documentaires pour la série Frontline, dont des films récents sur Vladimir Poutine et Nancy Pelosi. « J’avais dit à mon équipe : j’ai hâte d’avoir à nouveau un peu d’émotion et quelques personnages dans nos films », a-t-il déclaré à propos de son dernier sujet. À la base, le documentaire raconte une histoire shakespearienne d’humiliation et de vengeance. « C’est tellement improbable que ce soit un roman », déclare l’auteur Kurt Andersen, le voisin d’enfance de Ginni, dans une interview filmée. « C’est un roman auquel je ne croirais pas. »

Parmi les autres têtes parlantes, citons l’écrivain du New Yorker Jane Mayer (qui a également travaillé sur le film en tant que journaliste); le camarade de classe de la Yale Law School de Clarence, John Bolton, ancien ambassadeur américain à l’ONU et conseiller à la sécurité nationale ; et un assortiment d’anciens amis, collègues et ex-petite amie de Thomas qui offrent tous des anecdotes qui aident à expliquer comment un garçon noir qui a grandi dans une maison de Savannah sans toilettes est devenu ce que les hôtes de Pod Save America appellent «le plus l’ailier droit en proie aux scandales » et la moitié de ce que le professeur de la Harvard Law School, Randall Kennedy, appelle « le couple it de l’extrême droite ».

Clarence et Ginni Thomas en 2021 Photographie : Drew Angerer/Getty Images

Kirk se souvient d’une conversation qu’il a eue pendant le tournage du film. « Une personne à qui nous avons parlé a dit que dans le système des castes qui existe en Amérique, en particulier pour les minorités, Clarence Thomas est né intouchable et a passé sa vie à essayer de s’élever. »

Fils d’un père absent et d’une mère incapable de s’occuper de lui, Thomas a été élevé par son grand-père, un homme violent. À l’école, Thomas a été taquiné par ses camarades de classe, qui l’appelaient « ABC », abréviation de l’enfant le plus noir de l’Amérique. Il y a eu un passage dans un séminaire, où Thomas a étudié pour devenir prêtre, suivi d’un flirt avec le radicalisme du campus et le mouvement du pouvoir noir. Thomas s’est finalement inscrit à la Yale Law School, où il a développé son point de vue sur l’action positive. Tous les prestigieux cabinets d’avocats auxquels il a postulé l’ont refusé, ce qu’il a interprété comme la preuve que l’action positive était un système défectueux. Il a conservé toutes ses lettres de refus, qu’il garde à portée de main à ce jour. « Il a une liste de griefs », a déclaré Kirk. « C’est très complexe. »

Thomas a trouvé une place dans la scène conservatrice de Washington DC et est devenu un initié de l’administration Reagan. Les choses se sont mises en place en 1986 (ou à mi-chemin du film) lorsqu’il a rencontré Ginni lors d’une conférence sur l’action positive, à laquelle ils se sont tous deux opposés. Voici Ginni, qui avait grandi dans une famille ultra-conservatrice dans une enclave aisée entièrement blanche d’Omaha, Nebraska. « Cela amorçait la pompe pour que Ginni devienne un partisan et un propagateur des théories du complot », a déclaré Kirk. Elle a trouvé un homme pieux et sérieux, un autre vrai croyant, et a été vraiment époustouflée. « Je viens d’avoir un [single] photo d’elle où elle ne sourit pas, et j’ai des centaines et des centaines de photos de Ginni », a déclaré le réalisateur. Ginni et Clarence se sont fiancés des mois après avoir partagé un taxi pour l’aéroport. « C’est absolument une histoire d’amour », a déclaré Kirk. « Ils sont vraiment les meilleurs amis l’un de l’autre. »

Thomas ne consomme pas de médias de masse, mais il a Ginni, dont les parents ont souscrit aux théories du complot et qui continuerait à embrasser QAnon et à devenir un adepte de Donald Trump. Un autre proche confident était Rush Limbaugh. « Limbaugh a apporté la politique et la guerre culturelle à Clarence, et a nourri cette impulsion en lui », a déclaré Kirk. « Il alimentait le facteur peur et alimentait la vision binaire du monde. » Maintenant, les projecteurs sont braqués sur Crow, qui influence la justice d’une manière plus somptueuse quoique moins concrète. Crow emmène Thomas en vacances de haut vol et a payé un documentaire sur Thomas où le juge a été cité en disant: «Je préfère le parking Walmart au [exotic] plages et des choses comme ça.

Kirk et son équipe n’ont pas pu pénétrer dans la bulle privée de Crow et Thomas. La couche de mystère qu’ils cultivent est précisément ce qui préoccupe Kirk. « Nous ne savons pas quoi [Crow] dit quand ils pêchent, mais c’est le point », a déclaré Kirk. « Je suis sûr que cela dépend en grande partie du type de poisson qui mord aujourd’hui. Mais vous vous demandez en quelque sorte s’ils parlent également du genre de choses sur lesquelles le juge de la Cour suprême siège et aide à décider.