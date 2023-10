« Tellement ennuyeux » : les élections de 2024 anéantissent la politique du commerce de détail

Et il y a les chiffres : les événements des candidats républicains dans l’Iowa, le premier État du caucus du pays, sont en baisse de près de 50 % au cours de ce cycle électoral, par rapport au même moment en 2015, selon un examen des suivis des événements de campagne au début. États. Dans le New Hampshire, premier État primaire, la liste des candidats aux élections de septembre ne représentait qu’une fraction de celle d’il y a huit ans. Et presque personne ne fait le voyage jusqu’au Nevada.

Dans une année électorale déséquilibrée, la politique du commerce de détail stagne.

«Je suis vraiment abasourdi. C’est en baisse », a déclaré Chad Connelly, ancien président du Parti républicain de Caroline du Sud, dont l’organisation confessionnelle Faith Wins organise de fréquentes réunions avec les pasteurs des premiers États candidats. « Je ne pense pas que quiconque dirait que c’est un cycle normal. »

Le déclin du commerce de détail en 2024 est le produit de plusieurs facteurs, tous accélérés par Trump. Premièrement, les candidats rivaux ont attendu des mois pour voir si l’ancien président se présenterait, puis, une fois qu’il l’aurait fait, s’il imploserait de lui-même. Quand ils finirent par a fait Pour participer à la course, ils ont été confrontés à un calendrier resserré, réduisant leur temps de parcours. Pendant ce temps, pour se qualifier pour un débat d’été, les rivaux les moins bien placés ont été contraints de se concentrer davantage sur les apparitions à la télévision nationale, les médias sociaux et la collecte de petits fonds pour atteindre les seuils des sondages et des donateurs.

Et même s’ils avaient le temps d’insister sur la chair, les résultats seraient toujours faibles dans une primaire nationalisée par les embrouilles juridiques de Trump, attirant plus de caméras dans les salles d’audience de Miami, Washington, DC, Atlanta et New York que le Pizza Ranch de Cedar Rapids.

L’effet a été de paralyser davantage la course et de consolider l’avance substantielle de Trump – coupant une voie sur laquelle s’appuyaient autrefois les candidats les moins bien placés et les moins financés pour bouleverser le terrain.

Douze ans après que Rick Santorum, l’ancien sénateur de Pennsylvanie, ait roulé dans une Chevrolet Malibu et ait effectué un programme incessant de petites apparitions électorales, allant de 4% dans les sondages d’octobre à une victoire du caucus dans l’Iowa, son conte de fées sur la politique de détail n’a jamais paru aussi démodé.

« Je ne sais pas si c’est encore possible », a déclaré Matt Beynon, ancien assistant de Santorum qui lui a servi d’attaché de presse, d’homme de corps et de chauffeur pendant que les deux hommes parcouraient le trottoir dans l’Iowa avec un budget restreint. « Le paysage a changé, des informations par câble aux médias sociaux. Tout est désormais national.

Fergus Cullen, l’ancien président du Parti républicain du New Hampshire, n’a pas encore vu un seul panneau de campagne présidentielle alors qu’il conduisait et courait autour de Douvres, la cinquième plus grande ville de l’État. Ce qu’il a constaté, c’est une baisse notable des événements par rapport à la dernière course présidentielle ouverte du GOP.

« Donald Trump a remporté la primaire de 2016 sans tenir de réunions publiques, sans répondre aux questions des électeurs et sans serrer la main », a déclaré Cullen. « Cela a soulevé la question de savoir dans quelle mesure la valeur de tout ce qui est populaire était un mythe ? »

À l’été et à l’automne 2014, les candidats républicains à la présidentielle envahissaient déjà l’Iowa, sans être gênés par les projets politiques d’un faux favori sortant. À la mi-octobre 2015, chaque républicain avait déjà organisé en moyenne 68 événements dans l’État, selon une étude de POLITICO sur l’arrêt de la campagne. données compilées par le registre Des Moines, le journal le plus important de l’Iowa. Cette fois-ci, sur la même période, cette moyenne est de 35.

Et pendant le week-end de la Fête du Travail 2015 dans le New Hampshire, Lindsey Graham, Chris Christie, Carly Fiorina, Scott Walker et John Kasich, ont tous zigzagué dans l’État. Cette année, bien que d’autres candidats soient venus le lundi férié, un seul candidat a passé ce samedi ou ce dimanche à courtiser les électeurs.

« Cela me laisse un peu perplexe, je suppose », a déclaré Steve Scheffler, membre du comité national républicain de l’Iowa, à propos de la relative accalmie de l’action sur le terrain cette année. « La plupart des campagnes n’ont pas établi très tôt des racines ni un jeu de terrain permanent, et elles rattrapent désormais le temps perdu. »

Ou comme le dit David Kochel, un vétéran des campagnes républicaines de l’Iowa : « Cette campagne est tellement ennuyeuse. »

Kochel faisait référence au manque de « dynamisme » dans la course et au peu de mouvement, après des mois de campagne, dans les sondages.

Il est temps de reprendre la campagne, a-t-il déclaré, et les candidats continuent de faire leur apparition dans l’Iowa. Même Trump, dont l’avance est de plus de 30 points dans l’État, y a organisé plusieurs événements ces dernières semaines, distribuant des pizzas dans un restaurant et dédicaçant une moissonneuse-batteuse John Deere entre les rassemblements programmés.

« Trump a évidemment augmenté son programme dans l’Iowa », a déclaré Kochel. « [Ron] DeSantis est au milieu d’une tournée de 99 comtés. [Nikki] Haley développe sa campagne ici.

Mais la fréquence des campagnes est bien moindre dans l’Iowa que les années précédentes. Et c’est guère plus dynamique ailleurs.

Dans l’État du Nevada, où le vote a été anticipé, parmi les principaux candidats républicains, seuls Trump, DeSantis et Vivek Ramaswamy ont participé aux événements. Et depuis le début de l’année jusqu’en septembre, en Caroline du Sud, les candidats républicains à la présidentielle ont fait au total un peu plus de 50 apparitions électorales dans l’État, selon le Poste et courrier de Charleston.

Dans l’histoire plus longue des cycles de campagne présidentielle, l’intensité de la campagne au cours de l’année précédant une élection a fluctué. Bien que les républicains se soient lancés dans les premiers États plus de deux ans avant les élections de 2016, Drew McKissick, président du Parti républicain de Caroline du Sud, a rappelé que les choses étaient bien différentes lorsqu’il s’est impliqué pour la première fois en politique en 1988.

George HW Bush et Pat Robertson n’ont lancé leur campagne qu’en octobre précédent. Bob Dole, quant à lui, a attendu novembre pour annoncer son offre.

Cette année, cependant, les candidats sont arrivés bien plus tôt que Bush ou Dole. « Nous avons peut-être connu un démarrage plus lent » par rapport à 2016 ou 2012, a déclaré McKissick. Selon lui, « cela pourrait être une bonne chose ».

Mais en interrogeant les militants républicains dans les premiers États, il est difficile de trouver quelqu’un qui ne considère pas 2024, jusqu’à présent, comme un raté.

Gwen Ecklund, militante républicaine de longue date du comté de Crawford, dans l’Iowa, a déclaré : « C’est calme en ce moment, ou ça l’a été. Même si nous commençons à en voir quelques autres arriver.

Karen Fesler, une autre militante vétéran du GOP dans l’Iowa, qui a travaillé comme coordinatrice du caucus de Santorum, a déclaré « il semblait que nous avions atteint un sommet en 2012 et 2016 » en termes d’activité des candidats.

Et même lorsque les candidats se présentent, ce n’est plus comme avant. Dans le New Hampshire, où plusieurs candidats ont afflué à la fin de la semaine dernière pour une série d’arrêts de campagne en personne et un appel au bétail, DeSantis a déclaré aux journalistes que « les électeurs n’aiment pas être pris pour acquis » – lors de sa première tournée dans l’État en sept semaines.

Sean Van Anglen, consultant politique du New Hampshire et partisan de Trump devenu DeSantis, a déclaré qu’il « semble simplement que ce cycle a été très fade ».

Il a ajouté : « Il n’y a tout simplement aucune excitation. »

Madison Fernandez et Sally Goldenberg ont contribué à ce rapport.