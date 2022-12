“Tellement de trous”: le juge déchire l’affaire affirmant que la discothèque a bafoué les restrictions COVID-19

Le premier indice que la Couronne pourrait avoir du mal à gagner son procès contre une boîte de nuit accusée de publier des vidéos sur les réseaux sociaux de clients bafouant les restrictions de COVID-19 est venu lorsque le juge supervisant la procédure a demandé ce qu’était Facebook.

Les choses se sont dégradées à partir de là.

Au cours d’une heure et demie le mois dernier, le juge judiciaire Brent Adair a déchiqueté la poursuite de Lambda Cabaret par Northern Health – rejetant les plaintes du public comme ouï-dire, remettant en question la pertinence d’une vidéo montrant une file de personnes non masquées et demandant comment il pouvait être sûr que quelqu’un n’avait pas Je n’ai pas piraté le compte Facebook de la discothèque.

“Il y a tellement de trous dans cette affaire – c’est comme si quelqu’un avait tiré avec un fusil de chasse”, a déclaré Adair à un moment donné.

“Il y a des trous partout. Comme je l’ai dit, ce n’est pas juste un coup de fusil de chasse. C’est plusieurs coups.”

‘Qu’est-ce qu’une publication sur les réseaux sociaux ?’

Lambda Cabaret, maintenant connu sous le nom de Club 1177, s’est identifié comme un « espace sûr » pour la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer/en questionnement et bispirituelle dans le nord de la Colombie-Britannique.

L’entreprise a fait la une des journaux l’hiver dernier après que Northern Health a émis une série de billets pour violation de la loi sur la santé publique à la boîte de nuit pour avoir ignoré les exigences en matière de masque, omis de vérifier le statut de vaccination des clients et finalement refusé de fermer face à une ordonnance de fermeture.

Une vidéo publiée par Lambda Cabaret sur sa page Facebook montrait une grande foule en intérieur dansant et buvant sans masque au mépris des ordonnances de santé publique. Un juge a rejeté une série de contraventions faute de preuves. (Cabaret Lambda/Facebook)

L’affaire semblait être un slam dunk – pas seulement un pistolet fumant, mais l’équivalent sur les réseaux sociaux de quelqu’un tirant avec l’arme, donnant son nom et son adresse, puis expliquant pourquoi il l’a fait. À plusieurs reprises.

Le cabaret a publié des vidéos sur Facebook de grands groupes de personnes non masquées dansant et buvant et a mis en place une pancarte indiquant qu’ils ne suivaient pas la politique de passeport vaccinal de la Colombie-Britannique : “Ouvert avec zéro mandat 2 week-ends de suite”, a déclaré un message, “Les médias est le virus.”

La CBC a maintenant obtenu l’audio de l’audience, qui s’est déroulée dans une salle d’audience remplie de personnes venues de loin pour regarder Lambda contester les contraventions. Ils ont assisté à un cours accéléré sur les règles de preuve.

L’agent d’hygiène du milieu David Creighton a agi à titre de procureur de la Couronne. Et son seul témoin était un autre agent de santé environnementale nommé Joey Cheng.

Ils avaient espéré essayer huit contraventions à la fois, mais Adair a déclaré qu’il voulait y aller un par un – en commençant par un billet lié à des publications sur Facebook dont Cheng a témoigné qu’il montrait une activité non masquée au club le week-end du 5 février.

“Attendez, attendez. Qu’est-ce qu’une publication sur les réseaux sociaux ?” demanda Adair.

“Ce sont des messages que le cabaret Lambda a publiés sur Facebook”, a répondu Cheng.

« Comment savez-vous qu’ils les ont créés sur Facebook ? » Adair a répondu

“Hummm… c’était sur leur page Facebook”, a répondu Cheng.

Adair a poursuivi en disant qu’il n’était pas une “personne technique” mais savait que les comptes pouvaient être piratés. Il a demandé comment il pouvait être sûr que l’accusé avait publié la vidéo.

“Je sais que Facebook existe. Je n’utilise pas Facebook”, a poursuivi Adair. “Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que ça montre?”

“Plus de trous que de substance”

Adair a rejeté le premier billet après avoir déclaré que les preuves présentées par Creighton n’étaient «pas près de prouver au-delà de tout doute raisonnable que ce bar particulier était ouvert».

Northern Health a retiré le billet suivant, puis est passé à un billet émis pour avoir servi des clients non vaccinés le 18 février. Cheng a déclaré que lui et un autre agent de santé environnementale se sont rendus au club avec un agent de la GRC.

La porte d’entrée du Lambda Cabaret de Prince George tenait une pancarte indiquant que le club n’exigeait pas de passeports pour le vaccin COVID-19 ni de masquage obligatoire. Un juge a rejeté les billets de violation contre l’entreprise. (Kate Partridge/CBC News)

“Nous avons observé des clients alignés à l’extérieur du club sans aucun masque, et j’ai également observé des personnes à l’intérieur de la boîte de nuit sans aucun couvre-visage”, a-t-il déclaré à la justice judiciaire.

Adair a également rejeté ce billet.

“Je ne sais pas à quelle heure vous avez assisté”, a-t-il déclaré.

“On ne m’a pas dit si le bar était ouvert ou non. C’est juste un groupe de personnes à l’extérieur. Vous dites que vous avez vu des gens à l’intérieur – je ne sais pas s’il s’agissait de clients ou d’employés. Je ne sais pas si la porte était verrouillé ou non.”

Ensuite, un ticket pour avoir ignoré un ordre de fermeture. Cheng a déclaré qu’il avait lui-même posté la commande à 10 heures le 19 février. La commande stipulait que la commande elle-même devait rester affichée.

“Nous avons observé des gens faire la queue et nous avons cru qu’ils ouvraient”, a déclaré Cheng.

“J’ai également observé que la commande avait été supprimée de l’endroit où je l’avais publiée.”

Avec un soupir, Adair a également rejeté cette accusation.

“On m’a dit que la commande avait été supprimée. Je n’ai aucune idée de qui a supprimé la commande”, a-t-il déclaré. “Aucune offense à personne. Mais parfois, les choses affichées à l’extérieur des pubs sont arnaquées par toutes sortes de personnes.”

Le ticket final pour aller en procès a suivi un chemin similaire.

“Habituellement, dans une affaire de trafic, je trouve peut-être un ou deux trous dans le dossier de la Couronne”, a déclaré Adair à Creighton.

“Ici, il y a tellement de trous. Il y a plus de trous que de substance.”

“Il n’y a aucun moyen que tu gagnes ça”

Creighton a suspendu les procédures sur les deux billets suivants après que l’avocat de la défense Saron Gebresellassi a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation. Elle a dit que la Couronne ne s’était même pas présentée pour contester deux autres billets le lendemain.

Gebresellassi a déclaré à la CBC qu’elle était prête à présenter de longs arguments pour contester les billets pour des raisons de droits de la personne. Mais elle n’en a jamais eu l’occasion.

L’avocate de la défense Saron Gebresellassi est vue à Toronto en 2020. Elle était prête à présenter de nombreux arguments en matière de droits de la personne en ce qui concerne les billets de violation de l’ordonnance COVID-19. Mais elle n’en avait pas besoin, car l’affaire s’est effondrée pour des raisons de preuve. (Michael Charles Cole/CBC)

«Certaines personnes m’ont dit avant de prendre l’avion pour Prince George:« Il n’y a aucun moyen que vous gagniez cela. Regardez les publications sur Facebook », a-t-elle déclaré.

“Mais la façon dont la loi canadienne fonctionne, les règles de la preuve et la Loi sur la preuve, ce n’est tout simplement pas aussi simple … et donc je pense que beaucoup de gens ont été vraiment surpris de pouvoir faire échouer ces poursuites.”

Dans une déclaration publiée après la défaite devant le tribunal, Northern Health a souligné qu’elle et d’autres autorités sanitaires avaient réussi devant d’autres juges en ce qui concerne l’exécution des ordonnances COVID-19.

“Northern Health était d’avis qu’elle disposait de preuves raisonnables nécessaires pour appuyer l’application des contraventions émises”, a déclaré l’autorité sanitaire.

Gebresellassi a déclaré que la décision devrait donner du courage à quiconque envisage de contester une contravention.

“Il y a une forte dépendance au régime de plaidoyer de culpabilité, en espérant simplement que les Canadiens voudront qu’il disparaisse.

“J’encourage vraiment les Canadiens à ne pas plaider coupable, s’ils croient qu’ils ne sont pas coupables.”